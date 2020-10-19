«Нужны амбиции»: на Украине предложили «вернуть» Крым через Белоруссию

Украина могла бы «вернуть» Крым через Белоруссию, уверен бывший украинский посол в Минске Роман Бессмертный.

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«Нужно понимать, что в Белоруссии проживает почти полмиллиона украинского населения, этнического. Более того, там есть целые районы и регионы, которые населены украинцами. Меня поражает то, что Украина и Киев не понимают, что, кроме Украины как страны и Киева, есть «Большая Украина», где наши интересы не меньше», — сказал он в эфире телеканала «Прямой».

Бессмертный «настаивает», что победить в конфликте в Донбассе и «возвращать» Крым «можно в Белоруссии». «Но для этого нужно вести не просто политику, а нужно осознавать, что ты имеешь амбиции влиять не только внутри государства, но и вовне», — отметил бывший дипломат.

В Госдуме России считают, что предложение украинского представителя фантастичны.

«Почему через Белоруссию, а не через Канаду, например, — там украинская община еще больше? Да и в Новой Зеландии живут украинцы. Есть только одно «но» — тем украинцам глубоко безразличны амбиции официального Киева, и в странах, где проживают, они ведут себя тише воды, чтобы не иметь проблем с законом», — сказал в комментарии РИА «Новости» депутат от Крымского региона Руслан Бальбек.

Он выразил мнение, что «не на тех делает ставку экс-дипломат». «Хотя, если честно, какой из него дипломат: сначала драл глотку на «майдане», потом с плакатами танцевал — в итоге в МИДе должность получил, а сегодня стал «пустышкой». Вот сейчас и несет всякую ахинею на телевидении про то, как вернуть Крым, в надежде, что для такого патриота теплое местечко в каком-то ведомстве подберут», — считает Бальбек.

О том, что ничего рационального в этом предложении нет, сказал и сенатор Олег Морозов.

«Если его [предложение] оценивать с точки зрения здравого смысла и логики, то там присутствует ноль того и другого. Если говорить о какой-то хитрости, то тут разве что можно самого себя обмануть, придумав какую-то конструкцию, которая к действительности никакого отношения не имеет», — подчеркнул он в разговоре с ФАН.

«Какое будущее у Украины с Белоруссией? Как это может выступать способом возвращения Крыма? Что ни слово, что ни подход, то похоже на мысли пациента Кащенко. Не вижу ни одного сколько-нибудь разумного мотива, чтобы это как-то объяснять и комментировать», — добавил он, отметив, что в высказывании Бессмертного «ничего рационального нет».

В свою очередь, глава крымской региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец, заявил, что план бывшего украинского дипломата вызывает только смех.

«Это не более чем мечты национально озабоченных украинских политиков о «великой Украине», ничем не подкрепленные и вызывающие только смех, ну и, естественно, желание очередного «сбитого летчика» напомнить о себе», — сообщил он в комментарии РИА «Новости».

В то же время Чегринец заметил, что «пора признать Крым и строить по-настоящему Союзное государство».

В 2014 году власти Крыма в связи с госпереворотом на Украине предложили жителям региона участвовать в голосовании по вопросу перехода под российскую юрисдикцию. В голосовании приняли участие большинство граждан региона. Почти все из них выступили «за». В марте того же года президент России Владимир Путин подписал указ о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.

Воссоединение не признали страны ЕС, США, а Украина до сих пор считает эту территорию своей, но «временно оккупированной». В связи с этим были введены антироссийские санкции, которые ежегодно продлеваются.