Триумф Моралеса: Арсе объявили новым президентом Боливии

И.о. президента Боливии Жанин Аньес поздравила бывшего министра экономики республики, кандидата от партии «Движение к социализму» Луиса Арсе с победой на выборах главы государства.

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«Официальный подсчет еще не завершен, но наши данные показывают, что господин Арсе и господин [Давид] Чокеуанка (экс-глава МИД Боливии, кандидат в вице-президенты) победили на выборах. Я поздравляю победителей и прошу их управлять страной, думая о Боливии и демократии», — написала Аньес в Twitter.

Подсчет голосов еще продолжается, однако данные экзитполов фиксируют уверенную победу Арсе в первом туре выборов. Так, по информации телеканала Unitel, кандидат от «Движения к социализму» набирает 52,4% голосов, его основной соперник из партии «Гражданское сообщество» Карлос Меса — 31,5%, а представитель правого альянса «Мы верим» Луис Фернандо Камачо — 14,1%.

На данный момент официально обработано только 14% протоколов, и пока лидирует как раз Меса. Кандидат набирает 43,7% голосов, Арсе получает 34,1%. Представитель «Гражданского сообщества» Рикардо Пас призвал дождаться завершения подсчета голосов, прежде чем поздравлять того или иного кандидата с победой.

Однако Аньес это не помешало заявить о победе Арсе, несмотря на достаточно негативное отношение и.о. президента к «Движению к социализму» и ее лидеру Эво Моралесу — бывшему главе государства, изгнанному на фоне внутриполитического кризиса. Экс-президент был вынужден уйти со своего поста год назад из-за масштабных акций протеста, вызванных итогами выборов главы страны.

Итоги голосования привели к очередному переизбранию Моралеса, который руководил страной почти 15 лет. Его победу признал Высший избирательный суд Боливии, но не принял Карлос Меса — это стало катализатором для запуска протестных демонстраций. Сам Моралес называл произошедшее государственным переворотом и изначально отказывался покидать Боливию, однако в итоге запросил политическое убежище в Мексике, а затем в Аргентине.

Возвращение социалистов

Текущие выборы президента Боливии имеют особое значение, поскольку победа Арсе как сторонника экс-лидера республики ознаменует продолжения социалистического курса. С приходом Аньес в качестве исполняющего обязанного главы государства страна начала отходить от этой политики. Как писали местные СМИ, власти республики решили перейти к свертыванию социальных программ в пользу неолиберальных реформ.

Если рассматривать внешнюю политику, то по большей части это проявлялось в уклоне в сторону США. От этого вполне ожидаемо ухудшились отношения с Венесуэлой и Кубой, на которых Вашингтон оказывает серьезное давление.

По сути, с приходом Арсе к власти стоит ожидать обратной политики и возвращения поддержки Каракаса и Гаваны, как это было при Моралисе.

Бывший президент уже поздравил своего сторонника с победой на выборах, а также выразил обеспокоенность из-за серьезной задержки публикации экзитполов — первые данные появились лишь к концу дня, хотя голосования завершилось в 17.00 по местному времени.

«Выглядит странно и вызывает обеспокоенность, что спустя почти час с момента, когда снимается запрет на публикацию результатов экзитполов, компании их не публикуют. С чем связана задержка? Что они скрывают?» — написал Моралес в Twitter.

По его мнению, это была попытка «скрыть победу народа», который представляет партия «Движение к социализму». Однако данные все же появились, и Моралес сразу объявил о победе Арсе.

«Все известные на данный момент данные указывают на победу «Движения к социализму». Лучо будет нашим президентом», — резюмировал бывший глава государства.

Вместе с выборами президента в Боливии также проходили внеочередные выборы в парламент. По словам Моралеса, «Движение к социализму» получило большинство в обеих палатах законодательного органа республики. Официальный подсчет голосов еще не завершен, поэтому однозначно утверждать о победе социалистов не стоит.

Правые проблемы

Лидерство социалистов достаточно интересный факт, особенно на фоне скандального ухода в отставку Моралеса. Противники экс-президента, в первую очередь Карлос Меса, по сути, получили карт-бланш после его ухода. Смещение главы государства на фоне массовый протестов, казалось бы, давало серьезные основания полагать, что победу одержит оппозиция.

Однако тут против «Гражданского сообщества» и других партий сыграло несколько негативных факторов. Во-первых, изначально выборы были назначены на май, а не проведены в кратчайшие сроки после ухода президента.

К примеру, согласно исследованию «Mercados y Muestras» от 16 декабря прошлого года, Меса лидировал в предвыборной гонке с 23% голосов, тогда как еще неизвестный кандидат от «Движения к социализму» набирал 21% поддержки среди населения. В подавляющем большинстве последующих опросов первую строчку прочно занимал Арсе.

Вторая проблема заключается в разрозненности оппозиционеров. Жанин Аньес отчасти попыталась решить этот вопрос, отказавшись от участия в голосовании. В январе она пообещала работать над объединением соперников социалистов, чтобы не допустить победы сторонников Моралеса.

«Мы не можем рисковать возвращением к 14 годам угнетения и авторитаризма Моралеса, который абсолютно болен властью», — отмечала Аньес.

К выборам этого сделать так и не удалось, несмотря на их перенос с мая на октябрь. В итоге остальные кандидаты оттягивали голоса у главного соперника Арсе в лице Месы, делая его победу в первом туре крайне сложной. Хотя при выходе во второй тур у кандидата от «Гражданского сообщества» были неплохие шансы на победу.

И, наконец, третья проблема связана с падением уровня поддержки действующего правительства со стороны населения. Свою роль в этом сыграли ряд громких коррупционных скандалов, серьезный удар по экономике из-за пандемии коронавируса COVID-19, а также несколько правой уклон внутренней политики — в частности, награждение ветеранов, которые несут ответственность за гибель Че Гевары.