КПРФ — партия коммерсантов? Почему ряды коммунистов поредели

«Коммунисты покидают КПРФ по целому ряду причин. Во-первых, многие ортодоксы полагают, что партия давно внутренне выродилась, а ее руководство морально «разложилось». По их мнению, из партии трудового народа КПРФ стала партией «коммерсантов», торгующих идеалами и партийными мандатами. Причем депутатом по новым коммунистическим идеалам может стать человек чуть ли не с довольно темным прошлым. Ни для кого не секрет, что партия выставляет и таких кандидатов на выборах. Во-вторых, идеалистически настроенные члены КПРФ видят идейную нищету. Партийные идеологи не в состоянии предложить внятной социальной повестки и работают на скандал, чтобы оставаться на слуху. В-третьих, все вышеперечисленное негативно сказывается на поддержке партии избирателями и итогах выборов. Партия постоянно сдает позиции, что отталкивает сторонников», - полагает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Реклама

Действительно, по итогам ЕДГ-2020 КПРФ провалилась на выборах в целом ряде регионов. Например, в Ульяновске, коммунисты не смогли взять ни одного мандата в гордуме. В Хакасии КПРФ также потерпела унизительное поражение. Все места глав городов и населенных пунктов, а также большинство депутатских мандатов достались «Единой России», несмотря на то, что главой республики является коммунист Валентин Коновалов. А в Новосибирске «красные» существенно ухудшили свои позиции, получив всего 8 мест в горсовете против 12 на прошлых выборах.

«КПРФ некачественно выстраивает работу на уровне реготделений и не занимается работой с кадровым резервом», - отмечает президент исследовательского центра «Политическая аналитика» Михаил Тульский. «Не зря в ходе прошедшей выборной кампании было столько случаев снятия кандидатов от КПРФ – и это при том, что коммунисты уже 15 лет пользуются парламентской льготой, позволяющей регистрироваться без подписей и без залога, практически автоматически, при условии только правильного заполнения документов о выдвижении. Причин отказов масса: от плохо подготовленных юристами документов до сокрытия кандидатами своей судимости. Это тоже не может не вызывать отторжения у партийного актива», — полагает президент центра «Политическая аналитика» Михаил Тульский.

Например, в понедельник, 12 декабря «по личным мотивам» покинул КПРФ Депутат закосбрания Забайкальского края Константин Коростелев. Более того, депутат недавно отказался от помощника, представляющего КПРФ, заменив его человеком, не связанным с партией. Это явно показывает уровень разочарования Коростелева в бывших однопартийцах.

Покидают КПРФ и депутаты заксобрания Свердловской области. Партбилеты уже сдали депутаты Андрей Альшевских, Нафик Фамиев, Вячеслав Вегнер. Более того, экс-коммунист Вячеслав Вегнер намерен участвовать в праймериз «Единой России».

В Хакасии о выходе из рядов КПРФ не так давно также заявили сразу 16 представителей местной ячейки. Коммунисты города Абазы подписались под публичным коллективным заявлением о выходе из КПРФ, датированным 1 марта 2020 года. В результате в Абазе после ухода из партии 20 человек осталось чуть более 10 членов КПРФ. Руководство Хакасского регионального отделения даже вынуждено было издать приказ о сокращении должности секретаря Абазинского местного отделения КПРФ, так как при столь малой численности отдельный освобожденный секретарь там не требуется. Не исключено, что скоро поредеют ряды коммунистов и в Верховном совете республики.

Группа депутатов регионального парламента направила официальное обращение в приемную главы республики Валентина Коновалова с требованием отчитаться по бюджету на сумму более полумиллиарда рублей. В частности, раскрыть детали трат из резервного фонда. Причем в числе подписантов обращения были коммунисты, в частности, депутат Николай Разумов. Как сообщили парламентарии, якобы их тут же начали прессовать звонками из высоких кабинетов ЦК КПРФ. Более того, на депутатов, позволивших себе критику в адрес красного губернатора, обрушилась волна «красноботов» в соцсетях. На фоне всего происходящего, надо полагать, депутат-коммунист Разумов не далек от того, чтобы открестится от своей партийной принадлежности, как это сделали в прошлом году его бывшие коллеги по фракции в Верховном совете Владимир Тутатчиков и Игорь Пономаренко.

На почве недоверия партийной верхушке со скандалом покинул региональное отделение КПРФ в Ямало-Ненецком автономном округе депутат городской думы Ноябрьска Александр Зимин. Политик не просто ушел от коммунистов, громко хлопнув дверью из-за того, что «не нашел понимания и поддержки у руководства фракции, не смог реализовать свои планы и цели». Он демонстративно вступил в «Справедливую Россию», заявив, что «их программа ему ближе всего». Для ямало-ненецких коммунистов это стало звонкой оплеухой, так как «эсеры» традиционно их основные конкуренты на левом фланге.

В заксобрании Иркутской области подал заявление о выходе из фракции КПРФ депутат Денис Шершнев, избранный по одномандатному округу от коммунистов и представляющий в областном парламенте Тулунский и Куйтунский районы. До него партию покинул Евгений Сарсенбаев, также избранный по одномандатному округу от КПРФ и представляющий в заксе Ангарский городской округ.

В Челябинской области ряды коммунистов недавно покинул депутат областного заксобрания Михаил Махов, также избравшийся при поддержке КПРФ.

«Бегство коммунистов из партии явно приобретает лавинообразный характер. Не последнюю роль в этом сыграло и то, что насколько скандально провели предвыборные кампании коммунисты в целом ряде регионов, что не могло не сказаться на общем имидже партии, - говорит Михаил Тульский. – Депутат ГД от Ульяновской области Алексей Куринный, который фактически был технологом ульяновских коммунистов в этом году, чуть ли не препятствовал работы избиркома и даже забаррикадировал палаточным лагерем проезд в центре города.

По словам Тульского, тогда говорили, что все это из-за того, что якобы таким образом исполнлся заказ московской олигархической группы на свержение губернатора.

«Такие вот «идейные борцы» - констатирует эксперт.

Такую же ставку на протест ради протеста сделали коммунисты в Коми: здесь связанные с осужденным за крупные взятки экс-главой региона Гайзером местные кланы недовольны уже вторым «варягом», поэтому и организовали «протест», в котором заметили участие коммунистов, говорит Тульский.

«Но кандидат от КПРФ Олег Михайлов не смог пройти муниципальный фильтр, после чего вся дальнейшая кампания КПРФ была построена на публичном гневе в адрес избиркома, но никак не на разговоре с избирателем. Коммунисты будто разом забыли о том, что они должны бороться за социальную справедливость, собирать наказы своих избирателей, предлагать им какой-то внятный план на то, как нам всем идти к светлому будущему», - отмечает Михаил Тульский.

Не радует многих патриотически настроенных коммунистов, полагают эксперты, и заигрывание партийной верхушки с несистемной оппозицией, прежде всего сторонниками так называемого «умного голосования» из числа приверженцев Алексея Навального, имеющих, как теперь заявляют российские власти, очень тесные связи с зарубежными государствами и их спецслужбами.

«Похоже, все сгнило в Датском королевстве. А гниение рыбы, как известно, начинается с головы. Спасти КПРФ могло бы радикальное обновление кадров в руководстве партии. Как в том анекдоте, где сантехник, выходя из обкома говорит, что там все сгнило и придется менять всю систему. Но кто же по собственной воле откажется от насиженных руководящих постов? А без этого отток партийных кадров будет не только продолжаться, но и усиливаться. Причем в прямой корреляции с оттоком электората. Конечно, у руководства компартии велик соблазн назвать уходящих товарищей по партии крысами, бегущими с корабля. Но ведь в том, что судно тонет виноваты не бегущие крысы, не так ли?», - уверен Алексей Мухин.