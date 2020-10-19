Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
КПРФ — партия коммерсантов? Почему ряды коммунистов поредели

Что стоит за происходящим в стане коммунистов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Участники первомайского митинга сторонников КПРФ на Театральной площади Участники первомайского митинга сторонников КПРФ на Театральной площади
Участники первомайского митинга сторонников КПРФ на Театральной площади

Участники первомайского митинга сторонников КПРФ на Театральной площади

Владимир Вяткин/РИА Новости
В регионах наблюдается массовый исход коммунистов из партийных рядов. Эксперты связывают это с политической аморфностью КПРФ и утратой партией содержательной социальной повестки. Кроме того, рядовые члены партии недовольны партийным курсом на радикализацию и заигрывание с несистемной оппозицией, отмечают наблюдатели. Не последнюю роль в разочаровании бывших партийцев могли также сыграть далеко не выдающиеся результаты КПРФ по итогам Единого дня голосования (ЕДГ) — 2020.

«Коммунисты покидают КПРФ по целому ряду причин. Во-первых, многие ортодоксы полагают, что партия давно внутренне выродилась, а ее руководство морально «разложилось». По их мнению, из партии трудового народа КПРФ стала партией «коммерсантов», торгующих идеалами и партийными мандатами. Причем депутатом по новым коммунистическим идеалам может стать человек чуть ли не с довольно темным прошлым. Ни для кого не секрет, что партия выставляет и таких кандидатов на выборах. Во-вторых, идеалистически настроенные члены КПРФ видят идейную нищету. Партийные идеологи не в состоянии предложить внятной социальной повестки и работают на скандал, чтобы оставаться на слуху. В-третьих, все вышеперечисленное негативно сказывается на поддержке партии избирателями и итогах выборов. Партия постоянно сдает позиции, что отталкивает сторонников», - полагает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Действительно, по итогам ЕДГ-2020 КПРФ провалилась на выборах в целом ряде регионов. Например, в Ульяновске, коммунисты не смогли взять ни одного мандата в гордуме. В Хакасии КПРФ также потерпела унизительное поражение. Все места глав городов и населенных пунктов, а также большинство депутатских мандатов достались «Единой России», несмотря на то, что главой республики является коммунист Валентин Коновалов. А в Новосибирске «красные» существенно ухудшили свои позиции, получив всего 8 мест в горсовете против 12 на прошлых выборах.

«КПРФ некачественно выстраивает работу на уровне реготделений и не занимается работой с кадровым резервом», - отмечает президент исследовательского центра «Политическая аналитика» Михаил Тульский. «Не зря в ходе прошедшей выборной кампании было столько случаев снятия кандидатов от КПРФ – и это при том, что коммунисты уже 15 лет пользуются парламентской льготой, позволяющей регистрироваться без подписей и без залога, практически автоматически, при условии только правильного заполнения документов о выдвижении. Причин отказов масса: от плохо подготовленных юристами документов до сокрытия кандидатами своей судимости. Это тоже не может не вызывать отторжения у партийного актива», — полагает президент центра «Политическая аналитика» Михаил Тульский.

Например, в понедельник, 12 декабря «по личным мотивам» покинул КПРФ Депутат закосбрания Забайкальского края Константин Коростелев. Более того, депутат недавно отказался от помощника, представляющего КПРФ, заменив его человеком, не связанным с партией. Это явно показывает уровень разочарования Коростелева в бывших однопартийцах.

Покидают КПРФ и депутаты заксобрания Свердловской области. Партбилеты уже сдали депутаты Андрей Альшевских, Нафик Фамиев, Вячеслав Вегнер. Более того, экс-коммунист Вячеслав Вегнер намерен участвовать в праймериз «Единой России».

В Хакасии о выходе из рядов КПРФ не так давно также заявили сразу 16 представителей местной ячейки. Коммунисты города Абазы подписались под публичным коллективным заявлением о выходе из КПРФ, датированным 1 марта 2020 года. В результате в Абазе после ухода из партии 20 человек осталось чуть более 10 членов КПРФ. Руководство Хакасского регионального отделения даже вынуждено было издать приказ о сокращении должности секретаря Абазинского местного отделения КПРФ, так как при столь малой численности отдельный освобожденный секретарь там не требуется. Не исключено, что скоро поредеют ряды коммунистов и в Верховном совете республики.

Группа депутатов регионального парламента направила официальное обращение в приемную главы республики Валентина Коновалова с требованием отчитаться по бюджету на сумму более полумиллиарда рублей. В частности, раскрыть детали трат из резервного фонда. Причем в числе подписантов обращения были коммунисты, в частности, депутат Николай Разумов. Как сообщили парламентарии, якобы их тут же начали прессовать звонками из высоких кабинетов ЦК КПРФ. Более того, на депутатов, позволивших себе критику в адрес красного губернатора, обрушилась волна «красноботов» в соцсетях. На фоне всего происходящего, надо полагать, депутат-коммунист Разумов не далек от того, чтобы открестится от своей партийной принадлежности, как это сделали в прошлом году его бывшие коллеги по фракции в Верховном совете Владимир Тутатчиков и Игорь Пономаренко.

На почве недоверия партийной верхушке со скандалом покинул региональное отделение КПРФ в Ямало-Ненецком автономном округе депутат городской думы Ноябрьска Александр Зимин. Политик не просто ушел от коммунистов, громко хлопнув дверью из-за того, что «не нашел понимания и поддержки у руководства фракции, не смог реализовать свои планы и цели». Он демонстративно вступил в «Справедливую Россию», заявив, что «их программа ему ближе всего». Для ямало-ненецких коммунистов это стало звонкой оплеухой, так как «эсеры» традиционно их основные конкуренты на левом фланге.

В заксобрании Иркутской области подал заявление о выходе из фракции КПРФ депутат Денис Шершнев, избранный по одномандатному округу от коммунистов и представляющий в областном парламенте Тулунский и Куйтунский районы. До него партию покинул Евгений Сарсенбаев, также избранный по одномандатному округу от КПРФ и представляющий в заксе Ангарский городской округ.

В Челябинской области ряды коммунистов недавно покинул депутат областного заксобрания Михаил Махов, также избравшийся при поддержке КПРФ.

«Бегство коммунистов из партии явно приобретает лавинообразный характер. Не последнюю роль в этом сыграло и то, что насколько скандально провели предвыборные кампании коммунисты в целом ряде регионов, что не могло не сказаться на общем имидже партии, - говорит Михаил Тульский. – Депутат ГД от Ульяновской области Алексей Куринный, который фактически был технологом ульяновских коммунистов в этом году, чуть ли не препятствовал работы избиркома и даже забаррикадировал палаточным лагерем проезд в центре города.

По словам Тульского, тогда говорили, что все это из-за того, что якобы таким образом исполнлся заказ московской олигархической группы на свержение губернатора.

«Такие вот «идейные борцы» - констатирует эксперт.

Такую же ставку на протест ради протеста сделали коммунисты в Коми: здесь связанные с осужденным за крупные взятки экс-главой региона Гайзером местные кланы недовольны уже вторым «варягом», поэтому и организовали «протест», в котором заметили участие коммунистов, говорит Тульский.

«Но кандидат от КПРФ Олег Михайлов не смог пройти муниципальный фильтр, после чего вся дальнейшая кампания КПРФ была построена на публичном гневе в адрес избиркома, но никак не на разговоре с избирателем. Коммунисты будто разом забыли о том, что они должны бороться за социальную справедливость, собирать наказы своих избирателей, предлагать им какой-то внятный план на то, как нам всем идти к светлому будущему», - отмечает Михаил Тульский.

Не радует многих патриотически настроенных коммунистов, полагают эксперты, и заигрывание партийной верхушки с несистемной оппозицией, прежде всего сторонниками так называемого «умного голосования» из числа приверженцев Алексея Навального, имеющих, как теперь заявляют российские власти, очень тесные связи с зарубежными государствами и их спецслужбами.

«Похоже, все сгнило в Датском королевстве. А гниение рыбы, как известно, начинается с головы. Спасти КПРФ могло бы радикальное обновление кадров в руководстве партии. Как в том анекдоте, где сантехник, выходя из обкома говорит, что там все сгнило и придется менять всю систему. Но кто же по собственной воле откажется от насиженных руководящих постов? А без этого отток партийных кадров будет не только продолжаться, но и усиливаться. Причем в прямой корреляции с оттоком электората. Конечно, у руководства компартии велик соблазн назвать уходящих товарищей по партии крысами, бегущими с корабля. Но ведь в том, что судно тонет виноваты не бегущие крысы, не так ли?», - уверен Алексей Мухин.