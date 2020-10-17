Сроки неизвестны: в Германии уверены в завершении «Северного потока — 2»

Проект «Северный поток — 2» будет достроен, но до сих пор под вопросом остается дата завершения этого строительства, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в опубликованном 17 октября интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Комментируя критику проекта со стороны Вашингтона, Маас подчеркнул, что решения о европейской энергетической политике и энергоснабжении принимаются в Европе.

«Мы ведь не подвергаем критике то, что Соединенные Штаты в минувшем году более чем в два раза увеличили импорт нефти из России и сейчас являются вторым по объемам импортером российской тяжелой нефти», — обратил внимание германский министр. По его словам, Соединенные Штаты пользуются своим правом проводить самостоятельную энергетическую политику, и ФРГ поступает так же.

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В то же время он подчеркнул, что отношения с Россией в любом случае остаются напряженными после введения санкций в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Как отметил Маас, при столь серьезном нарушении международного права Европе нужно было дать быстрый и четкий ответ. «Поэтому и в будущем нам придется отвечать на неприемлемые действия России», — констатировал он.

Скандал из-за отравления оппозиционера Алексея Навального начался 20 августа, когда он почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву. По этой причине самолет экстренно сел в Омске. Навального доставили в больницу в тяжелом состоянии, некоторое время спустя он впал в кому. Вскоре его перевезли в немецкую клинику «Шарите», а 19 сентября выписали оттуда.

Канцлер Германии Ангела Меркель 2 сентября объявила, что в организме Навального обнаружили следы боевого отравляющего вещества семейства «Новичок». В связи с этим европейские страны решили ввести санкции против России из-за подозрения в намеренном отравлении оппозиционера. Разработку проекта ограничительных мер взяли на себя Париж и Берлин.

Европейский союз 15 октября ввел санкции против шести физических лиц и одного НИИ. Причиной таких мер назвали нарушение Конвенции о запрещении химического оружия.

Тем не менее ФРГ уже не раз высказывалась в пользу строительства газопровода, несмотря на осложнение в отношениях с Россией после отравления Навального. Ангела Меркель подчеркивала, что не считает целесообразным связывать судьбу проекта с покушением на политика. По словам канцлера Германии, «Северный поток-2» должен быть достроен.

Позже такую же точку зрения высказал Хайко Маас. Он выразил мнение, что сужать диалог об отравлении Навального до темы реализации «Северного потока-2» не нужно.

В середине прошлого месяца за строительство газопровода высказались главы шести правительств восточных регионов Германии. По их мнению, завершение строительства «разумно и правильно». Кроме того, они пояснили, что «Северный поток-2» имеет большое значение не только для Германии, но и для многих других европейских стран с точки зрения обеспечения энергоснабжения в будущем.

Строительство трубопровода «Северный поток-2» поддержал глава минэкономики Германии Петер Альтмайер. В интервью газете Handelsblatt он сказал, что оно должно быть завершено. «Проблематично ставить под сомнение проекты, которые рассчитаны на несколько десятилетий, каждую пару месяцев», — подчеркнул Альтмайер.

Помимо того, министр обвинил критиков проекта в непоследовательности. Он выразил мнение, что они не связывают «Северный поток-2» с импортом российского газа в Европу в целом.

В связи с этим те, кто призывает к остановке проекта, должны ответить на вопрос, «откуда в будущем будет поступать газ», призвал Альтмайер.

Пересмотреть отношение к газопроводу призывала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Он отметила, что после отравления Навального «Северный поток — 2» нельзя расценивать исключительно как экономический проект.

В США при этом заявили, что создадут коалицию, чтобы заблокировать строительство газопровода. По мнению Вашингтона, «Северный поток-2» представляет угрозу энергетической безопасности Европы.