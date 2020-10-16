Марихуана и ядерное оружие: о чем Зеленский спросит украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил все пять вопросов, на которые предстоит ответить украинцам в день местных выборов. К уже известным двум — о пожизненном заключении за коррупцию в особо крупных размерах и о создании в Донбассе свободной экономической зоны — добавились еще три.

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Изначально ожидалось, что глава государства будет называть по одному вопросу в день. Об этом говорил бывший нардеп и член наблюдательного совета «Украинской железной дороги» Сергей Лещенко, и в случае с первыми двумя вопросами его слова подтвердились. Однако накануне в сеть было слито фото бюллетеня со всеми пятью вопросами. Очевидно, что из-за утечки офис президента Украины был вынужден пойти на опережение графика.

Последние три вопроса никак не связаны между собой.

Первый из трех касается возможного сокращения состава Верховной Рады с 450 до 300 депутатов. Эта тема уже давно обсуждается на Украине. Примечательно, что первый и единственный референдум в стране, который был организован властями еще 20 лет назад, касался именно этого вопроса.

Тогда почти 90% избирателей проголосовали за то, чтобы лишить депутатов неприкосновенности, сократить их число на треть и создать вторую палату парламента. Однако из-за сопротивления Верховной Рады, бывшей в оппозиции к тогдашнему президенту Леониду Кучме, результаты референдума так и не были воплощены в жизнь.

В дальнейшем Конституционный суд страны и вовсе принял постановление, согласно которому закон о референдумах был признан неконституционным, из-за чего в стране образовался правовой вакуум. Во время своей предвыборной кампании Владимир Зеленский обещал, что эта проблема будет решена одной из первых, чтобы установить в стране режим «народовластия».

Однако в итоге главе государства потребовалось больше года, чтобы внести соответствующий законопроект на рассмотрение парламента. Окончательно же он будет принят не раньше ноября.

Второй из трех вопросов посвящен возможности легализации на Украине медицинской марихуаны.

Этот вопрос — самый спорный из всех. И хотя о том, что он будет задан, украинские СМИ писали сразу после анонса «всеукраинского опроса», его появление в списке все равно вызвало скандал. Например, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что «заказ» на проведение опроса поступил властям страны от наркокартелей.

«Это будет приводить к тому, что наши дети, наши внуки, члены наших семей будут втянуты в организованную на государственном уровне наркосистему в нашей стране», — возмущалась она на брифинге.

Последний из вопросов президента — пожалуй, самый серьезный. Глава государства хочет узнать мнение граждан о пересмотре положений Будапештского меморандума.

Этот документ был подписан в 1994 году четырьмя сторонами: Россией, США, Великобританией и Украиной. Согласно документу, Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали Украине уважение ее независимости, суверенитета и существовавших на тот момент государственных границ страны. Взамен Киев отказывался от своих арсеналов ядерного оружия.

Украинские власти считают, что, включив в свой состав вышедший из-под юрисдикции Киева по итогам референдума Крымский полуостров, Россия нарушила букву Будапештского меморандума.

Формулировка, в которой задал вопрос Зеленский, звучит ультимативно: «или все подписанты меморандума исполнят взятые на себя обязательства, или никто».

Вполне вероятно, что подобным вопросом Киев намерен запустить дискуссию о восстановлении ранее утраченного статуса ядерной державы.

С другой стороны, эту тема может быть использована для давления на Россию в вопросе принадлежности Крыма. Именно так этот вопрос объяснили в Офисе украинского президента: «Нашему государству нужен мандат от народа для того, чтобы обращаться к государствам-подписантам Меморандума по поводу выполнения их обязательств».

Хотя все вопросы сильно отличаются между собой, между ним есть одна общая черта: все они носят популистский характер. Единственным исключением, пожалуй, можно назвать вопрос о свободной экономической зоне в Донбассе.

Это предложение не так часто звучит на Украине и тем более не является предметом всеобщего обсуждения. Изначально эту идею продвигала ориентированная на юго-восток страны партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», однако в августе этого года ее перехватили действующие власти.

Вероятно, включение этого вопроса связано с тем, что сам по себе Донбасс — одна из самых животрепещущих для Украины тем.

Однако позволить себе напрямую задать гражданам страны вопрос о том, как решать проблему продолжающегося в регионе конфликта, власти не могут. Как пояснял «Газете.Ru» глава Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник, проведение референдума или опроса по этой теме только создаст проблемы для действующей власти.

«Как результат правительство получит сильно расколотое общественное мнение, которое все же придется реализовать, поскольку победители референдума будут требовать юридической реализации этого результата. Поэтому власть пытается пока что не сужать себе поле для маневра и фактически отказывается от этих плебисцитарных форм государственной политики», — говорил он.

В целом же, по мнению эксперта, власти страны с помощью проведения опроса планируют добиться нескольких целей: перехватить у критиков Зеленского информационную повестку дня и повысить явку лояльных партии власти избирателей на выборах.

Об этом свидетельствует и популистских характер вопросов. Вопрос же о легализации медицинской марихуаны явно нацелен на привлечение на участки молодых украинцев — основного электората действующего президента и его партии.

В любом случае, независимо от результатов этого опроса, до имплементации его в жизнь дело вряд ли дойдет. Об этом напрямую говорят и сами власти. Спустя всего пару часов после анонса в Офисе президента пояснили: итоги запланированного на 25 октября опроса «не будут иметь прямых юридических последствий».