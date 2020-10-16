«Проблема с русскими»: у США кончились адресаты санкций

«Проблема с русскими в том, что там практически нечего подвергать санкциям. Мы подвергли санкциям 300 организаций и олигархов в России, мы ввели санкции против всех энергетических компаний», — признался советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен.

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«Мы не так много можем сделать с точки зрения санкций с Россией, но мы ищем другие места, где мы можем продемонстрировать недовольство, но это сложно сделать из-за всеобъемлющего характера существующих санкций», — посетовал он во время выступления в Аспеновском институте.

Ранее российский президент Владимир Путин отмечал, что политика США в отношении России заключается в сдерживании и носит комплексный характер.

«Я сейчас не буду перечислять всех позитивных шагов, которые были предприняты в строительстве российско-американских отношений, они есть. Но в полной мере, конечно, не реализованы те намерения, о которых президент [США Дональд] Трамп говорил раньше», — отметил он в интервью в эфире телеканала «Россия 24».

Путин выразил мнение, что это в значительной степени связано с «определенным двухпартийным консенсусом по поводу необходимости сдерживания России, сдерживания развития нашей страны».

Глава РФ добавил, что такая позиция ограничивает сотрудничество Вашингтона и Москвы. По словам российского президента, «эта позиция носит, что называется, комплексный характер, сдерживание по всем векторам развития».

Путин напомнил, что при президентстве Дональда Трампа США ввели против России больше всего различных рестрикций и ограничений: «46 раз были приняты решения по новым санкциям либо по расширению действующих». При этом Путин подчеркнул, что Трамп неоднократно высказывался за развитие отношений с Россией. «И мы, безусловно, это очень ценим. Мы с самого начала, когда в первой итерации в борьбе за Белый дом он говорил об этом, мы, конечно, обращали на это внимание», — сообщил российский президент.

Тем не менее американские власти продолжают предлагать санкции против России. В конце сентября группа сенаторов США внесла законопроект о санкциях из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным, которому 20 августа стало плохо во время рейса из Томска в Москву.

Предложение сенаторов заключается в введении ограничений против официальных лиц России, которые, как считают авторы документа, «замешаны в открытом нарушении международного права», в том числе в «отравлении» блогера.

Незадолго до внесения этого законопроекта Соединенные Штаты ввели ограничения в отношении восьми россиян и семи компаний из трех стран. Минфин США объяснил свое решение борьбой с «сетью связанного с Кремлем российского деятеля Евгения Пригожина».

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что в настоящее время американские санкции действуют в отношении 350 физических и 500 юридических лиц из России.

«За последние годы мы насчитали 90% расширения рестрикций в отношении России», — приводит его слова NEWS.ru.

Он также добавил, что параллельно конгрессмены рассматривают порядка 15 различных законов, которые затрагивают введение ограничений, как секторальных, так и точечных, и касаются российской экономики и официальных лиц страны.

Помимо США санкции в отношении России вводит также и ЕС. Европейские политики объявили о введении ограничений в отношении нескольких россиян в связи с инцидентом с Навальным. Ранее европейцы предлагали «наказать» Россию, приостановив постройку «Северного потока — 2», но эта идея не была реализована.