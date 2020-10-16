«Затишье перед бурей»: как конспирологии стали частью электората Трампа

Для президента США Дональда Трампа и Республиканской партии движение QAnon постепенно становится частью электората. И в день выборов сторонники движения, вероятно, поборются за его победу. Их интерес и симпатии подогревал в последнее время сам глава Белого дома.

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5 октября 2017 года Дональд Трамп после встречи со своими военными советниками произнес: «Наверное, это затишье перед бурей». «В этой комнате присутствуют великие мировые военачальники», — добавил он, отказавшись объяснить, что имеет в виду. На уточняющий вопрос журналистов американский лидер лишь ограничился фразой: «Узнаете».

В конце октября на политическом форуме анонимного имиджборда 4chan в треде под названием «Затишье перед бурей» появилось сообщение, в котором говорилось, что в нескольких странах действует приказ об экстрадиции Хиллари Клинтон на случай попытки бегства через границу. Также анонимный автор заявлял о масштабном плане Дональда Трампа — спецпрокурор Роберт Мюллер на самом деле якобы расследовал заговор демократов с Россией, а руководство Демпартии поклоняется Сатане и участвует в гигантской международной схеме торговли и сексуальной эксплуатации маленьких детей. «Буря», о которой говорил Трамп, — это планы по зачистке и арестам заговорщиков.

Автор поста называл себя членом секретного круга советников президента и заверил, что имеет высший уровнень доступа к гостайне.

Сторонники QAnon пытались найти подтверждение своей теории, пристально наблюдая за каждым публичным появлением президента, его жестами и заявлениями. Так, например, в качестве доказательств воспринимались выступления Трампа, в которых он упоминал штормы или ураганы.

Вместе с тем, отношение к движению в американском обществе неоднозначно. Проблема состоит в том, что QAnon не только распространяет безобидные теории заговора о «спасителе» Дональде Трампе.

В 2018 году американец Мэтью Филлип Райт, вооружившись винтовкой, выехал на бронированной машине и заблокировал шоссе, ведущее к плотине Гувера в штате Невада. Он требовал обнародовать настоящий доклад генерального инспектора Минюста США Майкла Хоровица о действиях ФБР в деле Хиллари Клинтон. Мужчина был уверен, что опубликованная версия значительно сокращена. Об этом же твердили сторонники движения. Райта арестовали, и уже из тюрьмы он писал письма с сожалениями о своих действиях, однако подписывал их он лозунгом QAnon: «‎Один за всех и все за одного».

Эта история раскручивалась все больше, и вскоре QAnon стал воплощением своеобразной «всеобщей теории заговора».

В результате у Трампа появилось сразу два движения сторонников — MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой», политический лозунг президента) и QAnon. В преддверии президентских выборов глава Белого дома решил, судя по всему, активизировать их.

В этом месяце президент ретвитнул сразу несколько аккаунтов, распространяющих контент QAnon. Только 4 июля он поделился 14 такими твитами. Авторы публикаций, сторонники движения, начали набирать популярность в соцсетях, благодаря ретвитам президента. Вскоре они начали появляться на публичных мероприятих и конференциях, организованных сторонниками и высокопоставленными союзниками Трампа. Так, например, представители движения были приглашены на конференции «MAGA-world» и «Американский приоритет», где выступали член Палаты представителей Мэтт Гаец и бывший советник Трампа Роджер Стоун.

В сентябре вице-президент Майк Пенс отменил свое участие в мероприятии по сбору средств в Монтане после того, как стало известно, что ведущие подписаны на группы QAnon в Facebook.

Как сообщил Politico глава организации Media Matters, выступающей в роли наблюдателя за СМИ, Анджело Карусоне, по крайней мере восемь кандидатов в конгресс от Республиканской партии, включая действующего члена Палаты представителей Джоди Хайс, участвовали в подкастах и выпусках, распространяющих контент QAnon.

Во время эфира NBC News, заменившего вторые дебаты с Джо Байденом, Трамп не стал критиковать движение: «Я ничего не знаю о QAnon. Я очень мало знаю. Я знаю, что они [выступают] против педофилии».

В августе на пресс-конференции, в ходе которой обсуждалась пандемия коронавируса (сторонники QAnon выступают против обязательного ношения масок, карантина и вакцинации), президент заявил: «Я слышал, что это люди [QAnon], которые любят нашу страну. Так что я на самом деле ничего об этом не знаю, кроме как якобы я им нравлюсь».

Одновременно с этим, движение столкнулось с серьезным противодействием со стороны IT-гигантов. Контент QAnon блокируется на YouTube. В августе компания Facebook объявила о запрете групп QAnon в связи с «обсуждением потенциального насилия», и в начале октября запрет был расширен на все сообщества и страницы движения. Twitter только за июль заблокировал почти 7 тыс. аккаунтов, связанных с QAnon.

С августа QAnon находится в списке национальных террористических угроз ФБР.

Однако неявная поддержка со стороны сторонников Трампа помогает движению.

Подавляющее большинство республиканцев Палаты представителей открыто осудили QAnon, и все, кроме 17, подписали недавнюю резолюцию, осуждающую теорию заговора движения. Вместе с тем, все больше членов Республиканской партии начали появляться на одних мероприятиях с приверженцами QAnon.

Некоторые кандидаты от Республиканской партии на предстоящих выборах в Конгресс США открыто поддерживают движение. Например, Джо Рэй Перкинс после победы на праймериз в Орегоне опубликовала видео, в котором поблагодарила за свою победу «команду Q и всех Анонов». Однако вскоре запись была удалена.

Марджори Тэйлор Грин выиграла праймериз в Джорджии. Дональд Трамп называет ее «восходящей звездой республиканцев». В конце августа она выступила на съезде Республиканской партии в Вашингтона. Однако запланированное участие Грин оказалось под угрозой после того, как за несколько дней до мероприятия она выложила антисемитское и исламофобское видео, в котором содержалась одна из теорий QAnon. Тот же ролик опубликовала в своем Twitter другой член Республиканской партии Мари Анн Мендоза.

Иными словами, QAnon, фактически, уже стал частью избирательной кампании Трампа, которого в движении считают «спасителем» всего мира. По мере того, как социальные сети, на которых размещаются теории Q, закрывают группы QAnon, движение нашло приют внутри MAGA. И, соответственно, убеждения этого сообщества начали постепенно распространяться среди республиканской базы.

Недавний опрос Morning Consult показал, что 38% республиканцев считают, что, по крайней мере, часть теории заговора QAnon является правдой, а 12% всех пользователей социальных сетей, знакомых с движением, положительно относятся к распространению его контента. Опрос Pew Research, проведенный в прошлом месяце, показал, что 41% республиканцев считают, что QAnon «в некоторой степени» или «очень хорош» для страны.