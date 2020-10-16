Менее опасно: США сняли запреты на полеты вблизи Крыма

Американские власти приняли решение снять запрет на полеты авиации Соединенных Штатов в определенных зонах района полетной информации Симферополя, следует из официального уведомления федерального авиационного управления (ФАУ) США. Оно было опубликовано 15 октября в федеральном реестре — сборнике документов американского правительства.

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Район полетной информации — это определенное воздушное пространство, в пределах которого обеспечиваются полетно-информационное обслуживание, а также аварийное оповещение.

«Данная поправка не продлевает запрет на выполнение определенных полетных операций в определенных зонах района полетной информации Симферополя из-за изменения условий в воздушном пространстве и связанного с этим снижения уровня опасности для гражданской авиации США», — указано в уведомлении.

Запрет был введен в 2014 году из соображений безопасности. Срок его действия истекает 27 октября.

Как признали в документе, ФАУ ожидает, что Россия в обозримом будущем может продолжить «предъявлять незаконные территориальные претензии» и поддерживать наличие конкурентного поставщика аэронавигационных услуг. При этом Украина продемонстрировала твердую приверженность принятию необходимых мер для сведения к минимуму оставшихся рисков для безопасности полетов, указали в документе.

Кроме того, как отметили в Вашингтоне, Киев показывает твердую приверженность осуществлению необходимых шагов по защите гражданской авиации от угрозы неверной идентификации. Она связана с продолжающимся «значительным российским военным присутствием и возможностями вооружений на Крымском полуострове и в его окрестностях», подчеркивают американские власти.

Как полагают Соединенные Штаты, ситуация с безопасностью в районе полетной информации Симферополя стабилизировалась.

Вместе с тем Вашингтон продлил до 27 октября 2021 года запрет на полеты в районе полетной информации Днепра (бывший Днепропетровск). Американская сторона объяснила свое решение сохранением потенциальной «опасности для гражданской авиации» из-за продолжающегося конфликта на востоке Украины.

ФАУ с 2014 года в несколько этапов вводило запрет на полеты в Крым и восточные районы Украины.

Полеты были запрещены после присоединения Крыма к России. Это было связано с тем, что пилоты, находясь в этом районе, могли получать от российской и украинской сторон «запутанные и противоречивые инструкции». К тому же между Москвой и Киевом был высокий уровень политического и военного напряжения. По этой причине военные обоих государств, считают в США, могли неправильно опознать пролетающий мимо объект и случайно сбить его.

Как подчеркивало ведомство Соединенных Штатов, ограничения распространяются на все американские пассажирские и грузовые авиакомпании, а также летчиков с лицензиями США, за исключением тех, кто работает на иностранных перевозчиков.

Действие данных запретов неоднократно продлевалось с момента их введения впервые. В очередной раз это произошло в октябре 2018 года.

Власти Соединенных Штатов в очередной раз продлили ограничения на полеты в районы полетной информации Симферополя и Днепра, но с рядом послаблений.

В частности, Белый дом позволил «в виде исключения» взлет и посадку в международных аэропортах городов Харькова, Днепра и Запорожья «при условии одобрения со стороны компетентных органов Украины и в соответствии с установленными ими условиями».

Крым вошел в состав России в 2014 году. Этому предшествовал госпереворот на Украине. 11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. После которого на полуострове прошел референдум. По официальным данным, идею вхождения в состав России поддержали более 96% крымчан.

18 марта 2014 года был подписан договор о принятии новых субъектов в состав России. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и суверенитет России над ним.