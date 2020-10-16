Объявили в розыск: Тихановской в Белоруссии грозит до пяти лет колонии

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к насильственному свержению конституционного строя. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на российское Министерство внутренних дел.

Ответственность за нарушение этой статьи предполагает от трех до пяти лет колонии.

О том, что Светлану Тихановскую включили в базу разыскиваемых лиц российского МВД, стало известно на прошлой неделе. В ведомстве сообщили журналистам, что уголовных дел против нее в России не возбуждено. Также в МВД объяснили попадание Тихановской в базу розыска положениями договора о правовой помощи между Москвой и Минском.

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Однако на Западе достаточно критично отреагировали на объявление Тихановской в розыск. Линас Линкявичюс, глава МИД Литвы, где с августа находится оппозиционер, посчитал это попыткой скомпрометировать созданный по ее инициативе Координационный совет белорусской оппозиции. «Координационный совет придерживается умеренной линии, не является радикальным и не настроен против той же России», — отметил Линкявичюс.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в своем Twitter написал, что объявление Тихановской в розыск в РФ является вмешательством во внутренние дела Белоруссии, что ухудшает возможность политического диалога с Россией

С заявлением, осуждающим инцидент, выступили председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел и старший республиканец Майкл Маккол. «США вместе с ЕС и Канадой продолжат поддерживать белорусский народ в их призыве самим выбирать свое будущее и требовании к России полностью уважать суверенитет Белоруссии», — говорится в заявлении.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал объявление Тихановской в розыск «репрессиями по отношению к инакомыслящим».

Между тем, сама оппозиционер демонстрирует стремление к диалогу с Россией.

«Возможно, нам нужно сейчас предпринять больше усилий для начала диалога с Россией, чтобы общение с лидерами других стран не воспринималось как-то негативно, — говорила она в интервью радиостанции Radio France Internationale. — Это не против России, Запада или Востока. Это только внутренний кризис».

Также она выражала желание, чтобы Москва выступила как посредник в урегулировании белорусского вопроса. В частности, она рассчитывает, что соответствующее предложение России сделает Франция. С французским лидером Эммануэлем Макроном оппозиционер встречалась в конце сентября.

«Было бы очень хорошо, если бы президент Макрон пригласил президента России Владимира Путина принять участие в переговорном процессе», — заявила Тихановская в эфире французской радиостанции RTL.

Впрочем, Россия не планирует никаких контактов с белорусской оппозицией. Об этом, в частности, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Госпожа Тихановская не находится в Белоруссии, вряд ли можно сказать, что она как-то участвует в жизни Белоруссии. Каких-либо контактов не планируется», — сказал Песков.

14 октября Светлана Тихановская выдвинула властям республики «народный ультиматум». Оппозиция требует отставки президента Александра Лукашенко, полного прекращения насилия «на улицах» и освобождения всех политзаключенных. На выполнения всех условий у руководства страны остается 10 дней.

«Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом. И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и все это время белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест», — сообщается в Telegram-канале Светланы Тихановской.