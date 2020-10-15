«Иначе прольется кровь»: президент Киргизии ушел в отставку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил об уходе в отставку. В соответствии с конституцией республики исполняющим обязанности главы государства стал спикер парламента Канат Исаев, избранный на этот пост накануне.

«Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку»,

— говорится в заявление Жээнбекова, размещенном на сайте президента. По его мнению, ситуация в Киргизии может привести к конфликту между силовиками и митингующими, так как агрессия не утихает, а протестующие продолжают требовать отставки президента.

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«Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту. С одной стороны — протестующие, с другой — правоохранительные органы. Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты государственной резиденции. В этом случае прольется кровь, это неизбежно. Я призываю обе стороны не поддаваться провокациям», — подчеркнул Жээнбеков.

Кроме того, президент обратился к новому премьер-министру Киргизии Садыру Жапарову и другим политикам республики, попросив убрать своих сторонников из Бишкека, дабы стабилизировать ситуацию в столице.

Массовые митинги и беспорядки продолжаются в Киргизии с момента объявления предварительных итогов парламентских выборов.

Голосование завершилось в пользу двух проправительственных и двух центристских партий. 12 оппозиционных партий, не попавших в парламент, отказались признавать итоги выборов и организовали протесты.

Демонстрации достаточно быстро приобрели насильственный окрас и привели к захвату Белого дома вместе рядом других правительственных зданий. Параллельно с этим активисты добились освобождения экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и его сторонников из СИЗО, хотя бывший глава государства был приговорен к 11 годам тюрьмы за коррупцию.

Впоследствии в центре киргизской столицы также происходили столкновения между сторонниками различных оппозиционных сил. Жээнбеков попытался стабилизировать ситуацию, распустил правительство и начал настаивать на диалоге с оппозицией. В Бишкеке ввели режим ЧП, а ЦИК Киргизии официально признал итоги парламентских выборов недействительными. Дата проведения нового голосования должна быть объявлена до 6 ноября.

Однако попытки президента повлиять на ситуацию не дали результата.

Лидеры оппозиции создали свой координационный совет по управлению страной. Оппозиционеры выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии во время протестов Садыра Жапарова — 14 октября он был утвержден на этот пост вместе с новым спикером парламента Канатом Исаевым.

Киргизский переворот

Отставка Жээнбекова — событие знаковое, но отчасти ожидаемое, так как протестующие вместе с новым премьером последовательно настаивали на его уходе. Изначально глава государства отказывался оставлять свой пост, обещая уйти только после парламентских выборов.

Напряженная ситуация на улицах Бишкека скорее всего вынудила президента изменить свое первоначальное решение. Только за первый день беспорядков в столице пострадали 590 человек, 150 из них были госпитализированы, и один человек погиб. В городе также начали появляться народные дружины, вставшие на защиту простых граждан от мародеров.

По сути, в Киргизии произошел государственный переворот, власть перешла к противникам Жээнбекова, так что его уход был лишь вопросом времени.

Для республики ситуация не новая — это уже третья революция за последние 15 лет. Столь частая смена власти объясняется региональной спецификой. В стране существует четкое противостояние более исламизированного и традиционного Юга с более светским и модернизированным Севером. Представители двух этих регионов поочередно сменяют друг друга на президентском посту.

Жээнбеков в данном случаев представляет Юг, а его предшественник Атамбаев — Север. Интересно, что прошлый президент — единственный в истории постсоветской Киргизии, кто передал власть мирным путем. С точки зрения ряда экспертов, это произошло из-за дружеских отношений Атамбаева и Жээнбекова.

Однако после передачи власти новый президент сделал все, чтобы минимизировать влияние Атамбаева на Киргизию. Сначала власти начали уголовное преследование его сторонников, а потом — и самого экс-президента. Но полностью убрать Атамбаева с политической арены Жээнбекову не удалось, что подтвердило его освобождение во время протестов.

Что будет дальше?

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин, уход президента Киргизии — это безусловно неприятная новость для государства.

«Еще одним центром легитимной власти в стране стало меньше, а возможностей для дальнейшей дестабилизации больше.

Общество, политическая система и экономика страны переживают не самые лучшие времена в связи с хаосом, который наступил 5 октября. Дополнительное напряжение в этой ситуации — сугубо негативный фактор. В качестве легитимного центра власти остался только парламент, но он находится в совершенно разобранном состоянии», — отметил эксперт.

Депутаты разбежались по разным группам, партиям, кланам в зависимости от своих личных интересов и кланово-партийной принадлежности, поэтому парламент никак не может повлиять на стабилизацию ситуации, считает Грозин.

«В текущем состоянии нет уверенности в том, что получится провести парламентские выборы, которые удовлетворят хотя бы часть участников политического процесса. А если они вдруг соберутся назначить президентские выборы, то это может привести к полному расколу страны и гражданской войне», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев считает, что

очередная революция в Киргизии дискредитирует идею секулярного, светского правления.

«Если в народе утвердится точка зрения, что все светские политики криминализированы и коррумпированы, если народ будет считать, что все они заведомые обманщики, то последствия делегитимации светской системы правления могут оказаться непредсказуемы. Например, может пойти новая, очень жесткая волна исламистской радикализации. Причем, боевая сила для нее уже сформирована, даже на Севере — это молодежные криминальные группы, где «старые» уголовные понятия вытеснены новомодным исламизмом», — написал эксперт в Facebook.

С его точки зрения, впоследствии радикалы начнут перехватывать власть у старых криминализованных политиков под лозунгом борьбы с криминалом во власти, что в итоге приведет к исламистской революции через 5-10 лет.

Впрочем, пока неизвестно по какому именно пути будет развиваться ситуация в Киргизии. Однозначно можно утверждать одно: отставка главы государства не остановила митинги протеста в Бишкеке. По данным местных СМИ, демонстранты ликованием встретили объявление Жээнбекова, однако расходится не стали, а начали требовать уже роспуска парламента. Учитывая, что полномочия президента переходят к спикеру парламента, роспуск законодательного органа приведет к передаче эстафеты уже премьер-министру.