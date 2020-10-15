Развод после Brexit: как в Шотландии борются за независимость

Больше половины шотландцев поддерживают идею о независимости региона от Великобритании. Согласно октябрьскому опросу Ipsos Mori, 58% жителей Шотландии выступают за выход из Соединенного Королевства, а сохранение текущего статуса одобряют лишь 42% респондентов.

Реклама

По оценкам компании, число сторонников независимости достигло рекордного показателя, что играет на руку шотландским националистам и бьет по позициям так называемых юнионистов — сторонников единства с Великобританией.

Как отмечается в исследовании, 72% респондентов поддерживают правительство региона во главе с премьер-министром Николой Стерджен из Шотландской национальной партии (SNP).

Еще в сентябре она пообещала шотландцам выбрать дату нового референдума за независимость к маю 2021 года.

«На следующих выборах мы поднимем вопрос о становлении Шотландии как независимой страны и будем добиваться четкого утверждения права Шотландии выбирать наше будущее», — говорила Стерджен.

Первый референдум о независимости Шотландии состоялся 18 сентября 2014 года, но не привел к победе сторонников идеи развода с Великобританией. Тогда сохранение региона в составе Соединенного Королевства одобрили 55% шотландцев, а против выступили лишь 37%.

Однако SNP не смогла принять этот результат: партия последовательно настаивает на проведении нового плебисцита. Их главный аргумент заключается в том, что большинство шотландцев выступили против выхода Великобритании из состава Евросоюза на референдуме 2016 года и не поддерживают нынешний курс государства.

Перевес сторонников ЕС в регионе действительно оказался солидным: 62% против 38%.

Стерджен и ее соратники уверены, что британское правительство насильно вырывает Шотландию из Евросоюза, поэтому население региона имеет полное право на еще один референдум.

Политическая стагнация

Последняя попытка шотландцев продавить разрешение на новый референдум по независимости пришлась на декабрь 2019 года. Правительство региона официально обратилось к Лондону с соответствующим запросом, но в очередной раз получило отказ.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя ситуацию, говорил, что новый плебисцит будет способствовать продолжению политической стагнации в Шотландии, в которой страна пребывает последние десять лет.

«Вы и ваш предшественник лично давали обещание, что референдум о независимости 2014 года был единственным в этом поколении. Народ Шотландии решительно проголосовал за то, чтобы вместе сохранить Соединенное Королевство», — подчеркнул премьер в письме к Стерджен.

В свою очередь британский министр по особым поручениям, канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув пояснил, что Шотландия не получит разрешения на референдум о независимости как минимум в ближайшие пять лет. То есть Лондон не даст Шотландии провести плебисцит раньше 2025 года.

При этом Эдинбург не может провести референдум без одобрения со стороны Лондона, поскольку это будет нарушением закона об автономии Шотландии от 1998 года. Согласно документу, референдум в регионе должен быть согласован со стороны обеих палат британского парламента — собственно шесть лет назад плебисцит состоялся с учетом этой процедуры.

Пока руководство Шотландии заверяет, что собирается действовать строго по закону, вариант одностороннего референдума исключается.

Однако у Эдинбурга есть возможность подать в суд на Лондон, дабы доказать свое право на проведение плебисцита.

Как пишут британские СМИ, шанс на успех в таком мероприятии исключать нельзя, так как пункт шотландского закона об автономии о согласии Лондона можно интерпретировать по-разному.

Впрочем, пока в этом направлении правительство региона двигаться не собирается, делая основную ставку на предстоящие парламентские выборы. Они как раз должны пройти в мае 2021 года, именно до них шотландские власти обещали выбрать новую дату референдума.

Путь к независимости?

Правительство Шотландии не зря концентрируется на парламентских выборах, поскольку в настоящее время SNP не обладает абсолютным большинством в местном парламенте. Правящая партия занимает 61 место из 129, когда у оппозиционных партий 67 мандатов. Если же SNP удастся значительно увеличить свою поддержку по итогам выборов, она получит внушительный аргумент в пользу референдума.

Согласно опросу Savanta ComRes от 9 октября, пока партия обладает рейтингом в 50%, опережая всех своих соперников с большим отрывом. Консерваторы набирают 23%, лейбористы получают 18%, а либерал-демократы — 6%.

Однако даже такой уровень поддержки не гарантирует SNP абсолютного большинства в парламенте, что отодвигает Эдинбург от нового плебисцита.

С другой стороны, в пользу шотландских властей в этом вопросе может сыграть завершение переговоров по Brexit.

Переходный период по выходу Великобритании из состава Евросоюза закончится в конце 2020 года, а Лондон и Брюссель до сих пор не могут достичь соглашения о своих дальнейших отношениях.

Джонсон не раз отмечал, что британская сторона может покинуть ЕС без сделки, установив экономические отношения со странами объединения на основе норм ВТО. Это вряд ли положительно скажется на экономике Великобритании, которая потеряет все привилегии по доступу к единому европейскому рынку, а также приведет к увеличению взаимных тарифов.

Специалисты из различных западных изданий, мягко говоря, не слишком позитивно оценивают подобные перспективы. Но для шотландских националистов это может оказаться плюсом и подстегнет диалоги о независимости на фоне «провала» Лондона.

При этом в таком случае появится другой вопрос: допустит ли британское правительство не только референдум, а возможное отделение Шотландии.

Провал переговоров по Brexit принесет Лондону экономические, политические и имиджевые потери, в подобных условиях независимость Шотландии лишь усугубит все эти факторы.

Как отмечал экс-начальник департамента по Brexit Филип Райкрофт в статье для Prospect magazine, вслед за Эдинбургом о выходе начет раздумывать Северная Ирландия, которая может больше всех пострадать от Brexit.

«Все это оставит Англию со склочным Уэльсом на буксире в рамках ее границ XVII века. Государство-обрубок на северо-западе Европы, окруженное ЕС. Что это будет за страна?» — подчеркивал Райкрофт.