«Европейская катастрофа»: Brexit встал между Парижем и Берлином

Главы государств и правительств Евросоюза 15 октября соберутся на саммит в Брюсселе. Одной из главных тем встречи в очередной раз станет выход Великобритании из состава объединения. Переходный период по Brexit постепенно подходит к завершению, а стороны так и не смогли прийти к соглашению по дальнейшему взаимодействию.

Реклама

В Лондоне и Брюсселе открыто признают, что вопрос находится в тупике, попеременно обвиняя друг друга в неготовности идти на уступки по ряду ключевых моментов. Однако, как пишет Politico,

Brexit по больше части является не битвой между Евросоюзом и Великобританией, а противостоянием Германии и Франции.

С точки зрения обозревателя издания Муджтаба Рахмана, канцлер ФРГ Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон придерживаются разных позиций по будущим отношениям с Лондоном. Так, Берлин изначально беспокоился о стратегических и геополитических последствиях выхода Великобритании из ЕС, рассматривая Brexit как серьезную потерю для Германии и содружества.

По сути, ФРГ придерживалась вежливой и конструктивной позиции по переговорам с Лондоном, в большей степени склоняясь к компромиссу для минимизации ущерба. При этом Париж, скорее, перешел в оборону: Франция всерьез рассматривает возможность использовать Brexit без сделки как хороший пример для других государств объединения, чтобы показать, какую цену придется заплатить за выход из ЕС.

По мнению Рахмана, позиция Франции связана непосредственно с политикой Макрона, который желает занять место лидера Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности, чтобы уравновесить экономическое доминирование Германии. Пока эта политика работает: в этих областях у Парижа действительно есть преимущество перед Берлином.

Борьба интересов

Основные проблемы в переговорах по Brexit вызывают четыре спорных вопроса. В первую очередь, речь идет о сохранении доступа европейских рыбаков к британским водам, что пытается продавить Брюссель и считает неприемлемым Лондон. Для британцев это вопрос независимости как прибрежного государства, а для европейцев — финансовой выгоды.

Во-вторых, стороны не могут прийти к соглашению по сохранению полномочий Европейского суда в Великобритании. Брюссель увязывает этот момент с доступом Лондона к европейскому рынку, тогда как британцы не хотят, чтобы ЕС мог влиять на их законодательство.

Третий спорный момент также связан с судом, но уже в моменте сотрудничества в сфере безопасности и уголовного правосудия. Как писали британские СМИ, Лондон рискует лишиться доступа к европейским базам данных преступников и судебным архивам, что может серьезно ударить по защите государства от террористов.

Последний фактор — граница между Северной Ирландией и Ирландией. Эта проблема вызывает наибольшие опасения у Евросоюза.

Лондон не исключает восстановления таможенного контроля, что может привести к возобновлению столкновений между британскими военными и ирландскими террористами.

В прошлом эту проблему удалось урегулировать за счет Белфастского мирного соглашения. Один из важных пунктов договора — отсутствие каких-либо демаркационных линий и таможенных ограничений на острове.

Урегулирование этих моментов должно в итоге привести к заключению нового экономического соглашения, на которое Евросоюз и Великобритания также смотрят по-разному. Если в Брюсселе желают сохранения правил и стандартов ЕС, то Лондон настаивает на договоре о свободной торговле.

Если рассматривать эту ситуацию с учетом позиций Берлина и Парижа, то Германия в большей степени зависит от продолжения экономического сотрудничества с Великобританией. По данным за 2018 год, ФРГ — крупнейший торговый партнер Лондона, товарооборот двух стран составляет почти $93 млрд. У Франции и Великобритании этот показатель составляет $45 млрд.

То есть потери Парижа при завершении Brexit без сделки будут в разы ниже, чем у Германии.

Отчасти это объясняет более жесткую позицию Макрона, которая отличается от компромиссного подхода Меркель.

Как пишет Politico, президент Франции также давит на Великобританию из-за его видения ЕС в качестве независимого игрока на международной арене, в особенности от Китая и США. Лондон двигается в другом направлении, сближаясь с Вашингтоном, что не сходится с моделью будущего Евросоюза Макрона.

В случае Меркель интерес заключается в сохранении Евросоюза, единство в котором оказалось под угрозой после запуска Brexit. Издание отмечает, что Меркель пытается не допустить раскола в ЕС перед своим уходом с поста канцлера, поэтому ищет путь к выходу Великобритании с минимальными потерями.

Есть ли противостояние?

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» научный директор Российско-германского форума Александр Рар, говорить о борьбе между Берлином и Парижем из-за Brexit все же не стоит, так как у сторон есть множество общих целей в этом вопросе.

«Они до последнего пытались создать условия для того, чтобы Лондон никуда не ушел.

Для французов и немцев потеря Великобритании в Европе — катастрофа.

Объединение покидает третья по мощности страна, теперь они боятся появления новых недовольных государств, желающих уйти из Евросоюза. Берлин и Париж работают вместе для того, чтобы не допустить такого развития событий», — уверен эксперт.

Берлин вместе с Парижем будут стараться сделать выход Великобритании болезненным, чтобы другие государства не повторяли этот путь, продолжил Рар, а также добиться минимальных потерь для Евросоюза, в том числе имиджевых.

В свою очередь руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский считает, что Франция действительно занимает более жесткую позицию в отношении Brexit, потому что ее главная стратегия заключается в становлении Евросоюза как игрока мирового класса.

«На фоне выхода Лондона из ЕС эта установка оказывается под вопросом. Проблема состоит в том, в какой степени можно дальше идти на встречу требованиям Великобритании вплоть до того, что экономическая и политическая идентичность Евросоюза окажется ослабленной. Здесь у Макрона установка на более жесткие условия диалога, когда Германия больше склоняется к поиску компромисса — то есть не довести дело до выхода Великобритании без соглашения», — сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

В этом плане у Берлина и Парижа наблюдаются определенные различия, хотя в конечном счете все будет зависеть от того, насколько премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готов идти до конца, уверен Рубинский.

Британский премьер с самого начала допускал возможность выхода Великобритании из ЕС без соглашения, но в какой степени это шантаж и реальная политика — вопрос открытый.

«Еще один существенный момент заключается в том, что между Францией и Великобританией — двумя ядерными державами — существует особая структура отношений. У них есть договор о сотрудничестве в обслуживании своих ядерных сил, пока он не в игре, но определенно будет задействован. По сути, канцлер Германии ищет компромисс по экономическим соображениям, а у президента Франции есть военно-политические козыри. Уход Великобритании из Евросоюза без сделки сыграет в пользу Макрона, сделав Францию единственной ядерной державой объединения», — резюмировал эксперт.

Процесс Brexit стоит на месте, и многие вопросы остаются открытыми, в том числе по европейской системе безопасности без Великобритании. Более того, в сентябре Джонсон обещал прекратить переговоры с ЕС по сделке, если к 15 октября стороны не смогут достичь соглашения. Остался один день.