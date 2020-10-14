«Наихудшая в мире»: главные минусы избирательной системы США

Большинство россиян считают, что американская избирательная система не может обеспечить справедливость выборов. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса, который привел руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов на круглом столе в МИА «Россия сегодня» на тему: «Как проходят выборы президента США?».

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«Мы провели исследование среди россиян — большинство из них не знают и не понимают, как устроены выборы в США. Мы, конечно, разъяснили, как все устроено в Штатах, и тогда 66% россиян заявили, что непрямое голосование неспособно обеспечить справедливость выборов.

Кроме того, 39% россиян считают, что досрочное голосование и голосование по почте снижает честность выборов. При этом доверие к этим практикам отмечается среди молодых людей», — сообщил он.

Напомним, что решающими для кандидатов в президенты становятся голоса не избирателей, а коллегии выборщиков. Каждый штат дает определенное число голосов в коллегии выборщиков в зависимости от численности его населения. Всего в коллегии 538 мест, поэтому победителем становится кандидат, который наберет 270 или больше голосов выборщиков.

Как на своем опыте убедилась Хиллари Клинтон в 2016 году, победителем не всегда оказывается кандидат, набравший простое большинство голосов на национальном уровне.

«Избирательная система США — одна из наихудших существующих в мире систем. Она не позволяет осуществить демократический выбор президента. Есть целый ряд примеров, когда президентом становился человек, за которого проголосовало меньшинство избирателей. Система архаична, так как выборы носят не прямой характер», — сообщил участник круглого стола, директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

С ним соглашается руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов:

«Система очень консервативна и не способна к масштабным изменениям. Она как паровоз — двигается безостановочно в одном направлении. Однако любая избирательная система должна быть гибкой и отвечать на вызовы времени.

Она должна подстраиваться под нужды — в этом году они носят яркий эпидемиологический характер. Общество всегда двигается быстрее политической системы. Должен быть механизм изменения — если его нет, то пути общества и политической системы будут расходиться».

Отметим, что большинство американцев голосуют на избирательном участке в день выборов, однако в последние годы растет число альтернативных методов голосования. В 2016 году 21% проголосовавших сделали это по почте.

Из-за пандемии в этом году альтернативные способы голосования обсуждаются с особым размахом. Некоторые политики призывают к более широкому использованию почтовых бюллетеней, однако президент Дональд Трамп считает, что это может привести к еще большей фальсификации результатов.

«Мы видим циничное использование административного ресурса — идут фальсификации. Даже Трамп прямо говорил, что в двух штатах в 2016 году результаты были фальсифицированы.

Если штат контролируют демократы, то они будут использовать все возможности, чтобы продвинуть своего кандидата. Вплоть до обеспечения голосования без документов — в некоторых штатах разрешают голосовать по квитанции об оплате услуг ЖКХ.

По американским данным, 20 млн человек, которые внесены в списки предварительного голосования, являются мертвыми душами. Есть много других возможностей для фальсификаций», — говорит Григорьев.

Несмотря на многочисленные заявления о возможных нарушениях в ходе предстоящих выборах в США, наблюдать за их ходом будут в разы меньше международных наблюдателей, чем планировалось.

Так, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), структурно входящее в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), пошлет на американские выборы всего 30 наблюдателей вместо 500, как это планировалось ранее. Причина: эпидемиологическая опасность и введенные из-за нее ограничения на перелеты через Атлантический океан.

Член СПЧ Игорь Борисов напоминает, что в США в целом не закреплен институт наблюдения за выборами, поэтому не все американцы уверены в их справедливости.

«Досрочное голосование и голосование по почте должны обеспечивать демократические стандарты. Все процедуры должны осуществляться гласно. В США же не закреплен институт наблюдения за выборами, как это сделано у нас. И я считают это огромным достижением российский избирательной системы. Мы создавали систему с учетом международного опыта и учитывали нюансы, пробелы и дырки, которые существуют в избирательной системе США», — пояснил эксперт в ходе круглого стола в МИА «Россия Сегодня».

Григорьев в свою очередь подчеркивает: в США сейчас идет масштабное голосование по почте — порядка 7 млн человек уже отдал свой голос.

«Экспертное сообщество много обсуждало качество нашего трехдневного голосования на региональных выборах. Досрочное голосование в США идет месяцами — о каком общественном контроле можно говорить? Контроля за бюллетенями нет. Трамп прямым текстом призывает прийти проголосовать физическим и прямо предупреждает о фальсификациях. Избирательная кампания в США — это не просто противоборство двух персон, но и противоборство двух кампаний по фальсификации. Кому удастся больше фальсифицировать, тот и выиграет. Об этом говорит значительная часть американских экспертов», — пояснил директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии.

Президент КРОС Сергей Зверев отмечает, что у значительной части общества есть устойчивое восприятие американской политической системы как самой эффективной. Однако оно ошибочно, убежден эксперт.

«Голливуд стал оспаривать этот миф. Сериал компании Netflix «Карточный домик» показывает нам невероятную картинку политической системы США, разрушая сакральность восприятия американского президента и системы выборов. <…> Соцопросы показывают, что даже американцы не доверяют своей избирательной системе. И это результат разрушения сакральности», — пояснил Зверев.

Он также обратил внимание на то, что уровень распространения хорошего интернета в некоторых частях Америки оставляет желать лучшего. «Страна федеративная, и я не помню, чтобы в США был общенациональный сервис, как у нас портал Госуслуг. Он позволит нам грамотно организовать дистанционное голосование. В Америке это невозможно в силу федеративного устройства», — заключил Зверев.