«Отравление» Навального: Европа согласовала санкции против России

Санкции по делу о возможном отравлении российского оппозиционера Алексея Навального были согласованы в Комитете постоянных представителей государств (КОРЕПЕР) в Евросоюзе в среду утром. Об этом сообщил в своем Twitter корреспондент радиостанции «Свободная Европа» Рикард Йозвяк со ссылкой на осведомленный источник.

По данным источника, санкции ЕС будут введены против шести физических лиц и одной организации. Публикация списка в официальном журнале ЕС должна состояться в четверг, 15 октября.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия ответит зеркально на санкции по «делу Навального».

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«Сейчас немцы никаких фактов не собираются предоставлять, несмотря на все международно-правовые обязательства. Мы отвечаем зеркально, это дипломатическая практика», — сказал Лавров.

Накануне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в беседе с Сергеем Лавровым заявил, что Евросоюз хочет укреплять сотрудничество с РФ.

«Верховный представитель подтвердил, что ЕС хочет оставить открытыми каналы связи с Россией и расширить сотрудничество по вопросам, которые представляют взаимный интерес», — сказал он главе МИД РФ.

В то же время он подчеркнул, что Евросоюз продолжит отстаивать свои интересы, включая «уважение международного права и фундаментальных прав». По мнению Лаврова, ЕС ведет себя неприемлемо в ситуации с Алексеем Навальным. «Я не буду подробно вдаваться в факты, которых предостаточно, того, как Евросоюз совершенно неподобающе, неприемлемо ведет себя в связи с тем же инцидентом с Навальным», — сказал Лавров, комментируя заседание Совета Европы по внешней политике.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин заинтересован в добрых отношениях с Москвой, и инцидент с возможным отравлением Алексея Навального не поменяет этой позиции. Его слова передает РИА «Новости».

«Случившееся с Алексеем Навальным не меняет географии и поэтому не меняет нашей принципиальной заинтересованности в хороших или хотя бы разумных взаимоотношениях с Россией», — отметил он.

По словам Мааса, Германия живет торговлей и научным обменом, поэтому она заинтересована в хороших взаимоотношениях с соседями на основе взаимного уважения и четких правил. За минувшие годы, добавил он, власти ФРГ приложили немало усилий для поддержания добрососедских отношений с РФ.

«Общества наших стран поддерживают тесные связи, существует живой обмен на уровне гражданского общества, между студентами, учеными, деятелями искусства, в сфере экономики», — добавил министр. Он также подчеркнул, что вряд ли назовет коллегу, с которым встречался бы больше раз, чем с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Тем не менее, российско-германские отношения страдают из-за ряда инцидентов, среди которых — хакерская атака на бундестаг и убийство гражданина Грузии и чеченского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине.

ФРГ считает, что к обоим преступлениям причастна Москва, но власти РФ отвергают эти обвинения.

За неделю до этого Маас заявил, что санкции по линии Евросоюза «неизбежны», если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит результаты исследования лабораторий, выявивших следы яда группы «Новичок» в организме Навального.

«Санкции всегда должны быть направленными и пропорциональными, но такое злостное нарушение Конвенции о запрещении химического оружия не может остаться без ответа. С этим внутри Европы мы согласны», — подчеркнул глава немецкого МИДа.

Он также заявил, что отказ от строительства СП-2 для давления на Россию окажет негативный эффект для самой Европы. «Более сотни европейских компаний участвует в проекте строительства газопровода, половина из них — немецкие. Многие европейские работники пострадают от приостановки строительства», — добавил Маас.

6 октября ОЗХО сообщила, что в крови Навального были найдены следы вещества класса «Новичок». Выводы лабораторий из Франции и ФРГ были подтверждены, заявили представители организации. Москва заявила, что требует конкретики и фактов, а не попыток шантажа.