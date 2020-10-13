Добрые соседи: Германия хочет «разумных» отношений с Россией

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин заинтересован в добрых отношениях с Москвой, и инцидент с возможным отравлением Алексея Навального не поменяет этой позиции. Его слова передает РИА «Новости».

«Случившееся с Алексеем Навальным не меняет географии и поэтому не меняет нашей принципиальной заинтересованности в хороших или хотя бы разумных взаимоотношениях с Россией», — отметил он.

По словам Мааса, Германия живет торговлей и научным обменом, поэтому она заинтересована в хороших взаимоотношениях с соседями на основе взаимного уважения и четких правил. За минувшие годы, добавил он, власти ФРГ приложили немало усилий для поддержания добрососедских отношений с РФ.

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«Общества наших стран поддерживают тесные связи, существует живой обмен на уровне гражданского общества, между студентами, учеными, деятелями искусства, в сфере экономики», — добавил министр.

Он также подчеркнул, что вряд ли назовет коллегу, с которым встречался бы больше раз, чем с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Тем не менее, российско-германские отношения страдают из-за ряда инцидентов, среди которых хакерская атака на бундестаг и убийство гражданина Грузии и чеченского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине. ФРГ считает, что к обоим преступлениям причастна Москва, но власти РФ отвергают эти обвинения.

Франция и Германия согласовали список из девяти российских граждан, против которых будут введены санкции по делу о предполагаемом отравлении Алексея Навального. Как сообщает газета Le Monde со ссылкой на источники, под санкции попадет ряд сотрудников администрации президента РФ, спецслужб и Государственного НИИ органической химии и технологии, где могли изобрести боевое отравляющее вещество «Новичок».

Список пока не окончательный, его могут расширить и дополнить. Имена фигурантов списка не разглашаются.

Санкции предполагают, помимо заморозки активов на территории Франции и ФРГ, также запрет на поездки в Европу. При этом, отмечает Le Monde, Берлин смог отказаться от искушения увязать ситуацию с Навальным и газопровод «Северный поток — 2».

Неделю назад министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что санкции по линии Евросоюза «неизбежны», если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит результаты исследования лабораторий, выявивших следы яда группы «Новичок» в организме Навального.

«Санкции всегда должны быть направленными и пропорциональными, но такое злостное нарушение Конвенции о запрещении химического оружия не может остаться без ответа. С этим внутри Европы мы согласны», — подчеркнул глава немецкого МИДа.

Он также заявил, что отказ от строительства СП-2 для давления на Россию окажет негативный эффект для самой Европы.

«Более сотни европейских компаний участвует в проекте строительства газопровода, половина из них — немецкие. Многие европейские работники пострадают от приостановки строительства», — добавил Маас.

6 октября ОЗХО сообщила, что в крови Навального были найдены следы вещества класса «Новичок». Выводы лабораторий из Франции и ФРГ были подтверждены, заявили представители организации.

Мария Захарова от лица МИД РФ подчеркнула, что немецкие и французские правоохранительные органы так и не ответили на запросы российской Генпрокуратуры. Вместо сотрудничества с Москвой Париж и Берлин выбрали угрозы и попытки шантажа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что российские власти искренне желают установить обстоятельства инцидента с Навальным и ждут экспертов ОЗХО. «Знаем только основные очертания, которые были опубликованы, но конкретики там никакой не содержится», — сказал представитель Кремля.