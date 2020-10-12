Обсуждаем Донбасс, а не Крым: Песков отреагировал на планы Зеленского

Москва никогда не будет обсуждать ни на каком уровне и ни при каких условиях так называемый «вопрос о принадлежности Крыма», который любят поднимать в риторике украинские власти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Так представитель Кремля прокомментировал намерение президента Украины Владимира Зеленского подписать некий «мирный договор», который якобы поможет вернуть Крым и Донбасс под управление Киева.

«Проблемы Крыма не существует в рамках отношений с другими странами», — пояснил Песков.

Кроме того, он ответил на заявление украинского лидера о возможности уйти с должности, если не удастся прекратить войну в Донбассе. Песков подчеркнул, что Россия будет и дальше прикладывать усилия для того, чтобы помочь Украине решить проблемы юго-востока.

В своем заявлении Зеленский выразил надежду на «возвращение Крыма и Донбасса».

«Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру», — сказал президент Украины.

Он также заверил, что «не цепляется за рейтинги и власть» и готов уйти с должности в случае провала своих планов.

«Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами», — сказал глава государства.

Две недели назад Зеленский подписал указ об увольнении Витольда Фокина с должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Об этом сообщала пресс-служба офиса президента.

В комментарии указывалось, что Фокин отступил «от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма, города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

«Для президента принципиально, чтобы все, на кого возложено исполнение функций от имени государства, всегда руководствовались в своей деятельности и высказываниях национальными интересами Украины и действовали справедливо», — говорилось в заявлении.

В офисе Зеленского также отметили, что работа украинской делегации в контактной группе будет продолжена «на основе четкого понимания полного контроля Россией временно оккупированных территорий Украины».

Крым и Севастополь вошли в состав РФ на правах субъектов федерации в марте 2014 года по итогам референдума. Украина результатов плебисцита не признала и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией.

При этом более 96% жителей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Президент России Владимир Путин подчеркнул в 2016 году, что народ Крыма выразил свое мнение на референдуме и вопрос «исторически закрыт», а возврата к «старому режиму» быть не может.

11 марта 2018 года Путин заявил, что Крым «ни при каких обстоятельствах» не вернется в состав Украины.

Что касается Донбасса, то Москва является членом группы «нормандского» формата — наряду с Украиной, Францией и Германией — по урегулированию этого конфликта.

Киев заявляет, что на юго-востоке Украины в составе ополченцев воюют в том числе и российские военные и наёмники. Москва опровергает это и указывает, что не является стороной конфликта, носящего сугубо внутриукраинский характер.

Представители ОБСЕ также подтверждали, что российских военных нет в Донбассе — об этом говорил председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан.

Ранее украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киеву можно было бы временно отказаться от неподконтрольных территорий Донбасса в случае провала Минских соглашений так же, как он отказался от Крыма.

«А если мы на время откажемся от переговоров о восстановлении территориальной целостности, понимая ограниченность наших возможностей, и решим, что вернемся к этому позже? Мы же по Крыму фактически отказались. У нас даже нет переговорной платформы», — отметил дипломат в интервью газете «Европейская правда».

Пристайко признал, что Украина «поддерживает политический дискурс о Крыме, но не делает ничего».