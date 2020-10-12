Перейдем на боевое оружие: МВД Белоруссии предупредило оппозицию

Чтобы поддержать общественный порядок в Минске, против протестующих может быть применено боевое оружие. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич.

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«Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными», — подчеркнул замминистра.

По словам Казакевича, в связи с этим «сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие».

Его видеообращение опубликовано в официальном Telegram-канале МВД.

Чиновник заявил, что ведомство замечает «постепенное затухание протестного движения как по территории, так и по массовости». Но, по оценкам правоохрнаителей, акции протеста, которые проходят преимущественно в Минске, радикализировались.

«Свидетельства тому — акции в столице в минувшее воскресенье: еще днем и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки, а уже к ночи — баррикады и горящие покрышки. Ничего общего с гражданским протестом это не имеет», — уверен первый замминистра внутренних дел.

Он считает, что Белоруссию «пытаются ввергнуть в хаос девяностых, заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции».

Накануне, 11 октября, в Минске и других городах Белоруссии состоялись массовые акции в поддержку арестованных оппозиционеров. Пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова сообщила, что в акциях приняли участие около 11 тыс. человек, в результате правоохранителями были задержаны 713 сторонников оппозиции.

Белорусские СМИ и Telegram-каналы сообщали, что в Минске задержания начались еще перед запланированным маршем. Telegram-канал Onliner опубликовал видео, на котором запечатлено, как у стелы «Минск — город-герой» силовики задерживают участников протеста. Правоохранители также транслировали через громкоговоритель запись с правилами поведения на массовых мероприятиях.

Ранее прокурор белорусской столицы Олег Лаврухин подвел промежуточный итог задержаний. По его словам, только в Минске с начала несанкционированных акций, то есть с 9 августа, порядка 3 тыс. белорусов привлечены к административной ответственности.

«Из них две трети, как правило, наказание в виде ареста, а остальные — более тысячи человек — это административные штрафы по статье 23.34 [за незаконное участие и организацию несанкционированных массовых мероприятий]», — отметил он.

Очевидцы сообщали, что в воскресенье, 11 октября, во время манифестаций происходили стычки между сотрудниками правоохранительных органов и протестующих, передавал «Интерфакс». По данным агентства, в ответ на жесткие задержания участники акции начали кидать бутылки. Белорусы также указывали на применение силовиками перцового газа. При этом представитель МВД в комментарии РИА «Новости» заверял, что правоохранители не использовали газ.

В свою очередь издание Tut.by, ссылаясь на очевидцев, утверждало, что у стелы в белорусской столице во время акции протеста взорвалась светошумовая граната.

Портал также отмечал, что сотрудники милиции применяли газ из баллончиков. Позднее Tut.by опубликовало видео, на котором «неизвестные в балаклавах и ОМОН применили, предположительно, светошумовые гранаты».

Информацию о том, что светошумовая граната использовалась, «РИА Новости» сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

«В центре Минска скопилось много людей, мероприятие несанкционированное. В отношении протестующих применены водометы и светошумовые гранаты», — сказала она.