За Скрипалей: Европа продлила санкции против России

Евросоюз продлил до 16 октября следующего года санкции, введенные против ряда российских чиновников и Центра научных исследований в Сирии из-за якобы применения химического оружия. Как сообщает РИА «Новости», такое же решение ЕС принял годом ранее.

Санкции подразумевают запрет на въезд в Евросоюз и заморозку активов на территории объединения. В список вошли девять человек — из них пятеро являются представителями «сирийского режима», а четверо, по версии Брюсселя, причастны к инциденту в Солсбери.

Кроме запрета на въезд в ЕС и заморозки активов, европейским физическим и юридическим лицам запретили предоставлять средства фигурантам «черного списка».

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Стоит отметить, что Россия на заседании Совбеза ООН привела доказательства фальсификации применения химоружия в городе Дума в Сирии в 2018 году. Заседание было посвящено обсуждению доклада ОЗХО от 1 марта 2019 года, в котором представлены итоги расследования инцидента в Думе.

От России выступил директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. Он представил показания жителей Думы, которые были опрошены его НПО. По его словам, были опрошены горожане, в доме которых нашли тела людей и очевидцев в больнице в Думе.

«Показания этих свидетелей являются неоспоримым доказательством того, что химическая атака в Думе была сфальсифицирована», — заявил Григорьев.

При этом ряд стран не согласились с докладом России и продолжили обвинять Сирию в использовании химоружия. В частности, представители Эстонии, Великобритании и США выразили уверенность, что первоначальный доклад по Думе был справедливым.

Химатака в Думе использовалась как повод для ракетной атаки США, Великобритании и Франции по объектам в Сирии, произошедшей 14 апреля. По мнению западных союзников, в результате инцидента, за которой якобы стоит президент САР Башар Асад, пострадали несколько десятков мирных жителей. Президент США Дональд Трамп обвинил правительственные войска и Асада, назвав его «газоубивающим животным» и монстром.

В ночь на 14 апреля корабли, подводные лодки и авиация ВМС США, ВМФ Великобритании и ВМС Франции нанесли массированный ракетный удар по Сирии. Атака была произведена с использованием крылатых ракет «Томагавк» и других систем при поддержке бомбардировщиков. Всего, согласно данным Минобороны России, по Сирии было выпущено 103 ракеты, из них силы наземной ПВО сирийцев сбили 71 ракету. Остальные поразили цели, частично уничтожив инфраструктуру. Жертв среди мирного населения и сирийских военных не было.

Другой инцидент, связанный с санкциями, — отравление в Великобритании. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале весны 2018 года. Их нашли в бессознательном состоянии на лавочке около местного торгового центра Maltings. Спустя пару часов с признаками отравления был госпитализирован и полицейский Ник Бейли, осматривавший дом перебежчика.

Кроме того, через некоторое время в больницу с аналогичными симптомами попали жители соседнего Эймсбери — Чарли Роули и Дон Стерджесс. Вскоре 44-летняя Стерджесс умерла. Остальные жертвы отравляющего вещества остались живы и в настоящий момент выписаны из больниц.

Спустя неделю после отравления британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что ответственность за преступление, вероятнее всего, лежит на Москве. Мэй также отметила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в Советском Союзе. В связи с этим премьер-министр решила выслать из Соединенного королевства 23 российских дипломата, а также заморозить все двусторонние контакты на высоком уровне.

Москва обвинения Лондона отвергает. Представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что на территории России никогда не велось производство химвеществ под названием «Новичок».