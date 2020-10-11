Где бы купить: в Киеве ищут российскую вакцину от коронавируса

Украинские политики намерены неофициально купить российскую вакцину от коронавируса, сообщает RT со ссылкой на источник в партии «Слуга народа». По словам собеседника издания, они интересуются, где можно приобрести препарат.

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«На государственные больницы надежды нет, а в частные не попасть», — констатировал он.

В свою очередь источник RT в украинском Минздраве признал, что Украина оказалась не готова к пандемии вируса.

«Число госпитализированных растет каждый день, и во многих городах врачи предлагают пациентам самостоятельно договариваться с больницей для госпитализации. Коек не хватает, кислород становится дефицитом. И это даже не пик», — отметил собеседник российского СМИ. По его словам, единственный способ «улучшить ситуацию — договориться с Россией о закупке вакцины».

Накануне к закупке российской вакцины призвал депутат от пропрезидентской партии Украины «Слуга народа» Александр Качура.

Он заметил, что это целесообразно, если российская вакцина от коронавируса покажет свою эффективность. По словам члена Верховной рады, украинские власти «не имеют права не воспользоваться такой возможностью, чтобы спасти даже одну человеческую жизнь» в стране.

«Я сейчас, наверное, скажу то, за что меня часть фракции «Слуга народа» может забросать камнями, но я считаю, что

главным приоритетом для государства и для каждого чиновника должно быть в первую очередь здоровье и жизнь граждан», — подчеркнул депутат.

Несколькими днями ранее глава политсовета «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук затронул вопрос поставок российской вакцины на территорию Украины на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Медведчук уточнил у главы государства, есть ли такая возможность. Путин в ответ на это сказал, что возможность есть, но необходимы обсуждение вопроса с украинскими специалистами и запрос со стороны Киева.

Медведчук, говоря о вакцине от коронавируса, рассказал Путину, что провел вакцинацию как себе, так и членам семьи. По его словам, ни у кого «не было осложнений, очень легко перенесли» вакцинирование.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет своими силами разработать вакцину от коронавируса. Но, несмотря на это, он выступает против российского препарата. Глава Украины заметил, что больше доверяет Европейскому союзу, который пообещал наладить поставки своей вакцины.

«Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится и не будет вызывать сомнений у ученых. Поэтому не советую очень верить в предвыборные инициативы отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенным средствами», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Российская вакцина была зарегистрирована в августе. Ее разработали специалисты НИЦЭМ имени Гамалеи. Производится препарат совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Вакцина получила название «Спутник V».

В настоящее время проходят пострегистрационные испытания на нескольких тысячах добровольцев.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, заявки на приобретение препарата подали более 50 стран Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Европы и СНГ, передает РИА «Новости».

Договоренности о поставках уже достигнуты с партнерами в Мексике по поставке 32 млн доз, в Бразилии — до 50 млн доз, в Индии — 100 млн доз, а также в Узбекистане — до 35 млн доз и Непале — 25 млн доз.

В настоящее время ведутся переговоры между российским фондом и властями Боливии о поставках вакцины «Спутник V».