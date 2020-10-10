Смена власти: президент Киргизии может уйти в отставку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков готов отправиться в отставку. Об этом заявил Садыр Жапаров, которого парламент страны 10 октября утвердил на должность премьер-министра.

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«Я разговаривал с президентом перед заседанием [парламента]. Он готов уйти в отставку», — сказал Жапаров.

Незадолго до этого киргизские силовики задержали бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщил Госкомитет нацбезопасности республики.

«10 октября года в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ совместно с МВД на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке был задержан Алмазбек Атамбаев», — рассказали в ведомстве.

Бывшего президента республики задержали у себя дома — в Кой-Таше, что в 20 км от столицы Киргизии. Правоохранители задержали также бывших телохранителей Атамбаева Каната Сагымбаева и Дамира Мусакеева. Агентство АКИpress также сообщало о задержании сыновей Атамбаева.

Помимо них, по делу об организации массовых беспорядков задержан и экс-глава администрации президента Киргизии Фарид Ниязов. Следствие считает, что он причастен к организации беспорядков 9 октября на центральной площади киргизской столицы.

Следствие продолжает «устанавливать и задерживать других соучастников данного преступления».

В настоящее время в республике наблюдается сложная социально-политическая ситуация. Неделей ранее, в воскресенье, 4 октября, в Киргизии состоялись выборы в парламент страны.

Предварительные результаты показали, что в законодательный орган прошли две проправительственные партии и две центристские. Остальные не преодолели порог в 7%. Одну из проигравших партий — «Социал-демократы Кыргызстана» — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Сторонники оппозиционных партий, которые не прошли в парламент, заявляли о многочисленных нарушениях на выборах. При этом сам президент страны признал, что во время избирательного процесса проблемой стал подкуп голосов. Центральная избирательная комиссия признала итоги выборов недействительными.

Свое недовольство оппозиционеры выразили при помощи массовых уличных протестов. В ночь на вторник демонстранты ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация главы государства.

После этого они двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из СИЗО экс-президента Алмазбека Атамбаева и ряд его соратников. Во время столкновений пострадали более 1,2 тыс. человек, есть жертва.

Атамбаев отбывал срок за незаконное освобождение криминального авторитета. Кроме того, он является основным фигурантом дела о столкновениях в Кой-Таше в августе прошлого года. Вместе с ним по этому делу проходит Ниязов.

В свою очередь, президент Киргизии снял с должности премьера Кубатбека Боронова и распустил правительство. Лидеры оппозиции создали свой координационный совет по управлению страной. Оппозиционеры выдвинули на должность киргизского премьера освобожденного из колонии Садыра Жапарова.

Президент, по заверению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и «контролирует ситуацию». Жээнбеков неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу. Пока официальных переговоров не было.