«Он мне нравится»: Трамп рассказал о своем отношении к Путину

Американский президент Дональд Трамп заявил, что испытывает симпатии к российскому коллеге Владимиру Путину.

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«Мне он [Путин] нравится. И не исключено, что я нравлюсь ему. Однако думаю, он предпочел бы иметь дело с [демократом Джозефом] Байденом», — сказал Трамп в интервью программе The Rush Limbaugh Show.

Он уверен, что Путину «было бы гораздо проще иметь дело с Хиллари Клинтон или с Байденом». Свое мнение президент США аргументировал тем, что Байден медлителен и не имеет качеств, необходимых президенту.

Кандидат на пост главы Соединенных Штатов от Демократической партии Джозеф Байден является главным конкурентом Трампа. Демократ во время первого раунда предвыборных дебатов, которые прошли в конце сентября, назвал действующего лидера страны «щенком Путина».

К взаимным оскорблениям они перешли в конце дебатов. Сначала кандидаты на пост президента США поспорили о мерах из-за COVID-19 и налогах. Претенденты на должность президента обменялись взаимными упреками из-за отсутствия плана деятельности в сфере здравоохранения в связи с распространением коронавируса.

Байден обвинил Дональда Трампа в том, что тот недооценил опасность нового типа вируса, а его администрация не занимается решением проблем, связанных с распространением заболевания. «Еще в феврале знал о том, насколько серьезен этот кризис, он знал, что это смертельно опасная болезнь, но что он сделал?» — задался вопросом Байден.

Трамп в ответ на это предположил, что если бы во главе страны стоял Байден и на нем лежала бы ответственность за принятие решений во время пандемии коронавируса, то в США «умерли бы миллионы людей». «Джо, ты никогда не смог бы выполнить ту работу, которую проделали мы», — обратился Трамп к Байдену.

«Многие из ваших губернаторов-демократов отметили, что президент Трамп проделал феноменальную работу», — напомнил глава Белого дома, уточнив, что до появления американской вакцины «осталось несколько недель».

США уже долгое время занимают первую строчку в рейтинге стран по распространению вируса. За время пандемии там было выявлено почти 8 млн заболевших, умерли 218 685 человек, выздоровели свыше 5 млн американцев.

Во время спора Байден выразил уверенность в том, что Трамп не сможет что-либо сказать Путину о вознаграждении за головы американских солдат. В данном случае речь идет о материале The New York Times, в котором утверждалось, что Россия якобы вступила в сговор с афганскими боевиками и предлагала им деньги за убийство солдат из США. Москва, как и афганская сторона, эти обвинения отвергла.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил после этого, что Байден своими высказываниями проявил американскую политическую культуру.

«В данном случае в том контексте, о котором вы упомянули, так или иначе приподнимают нас с вами, говорят о какой-то нашей невероятной влиятельности и мощи», — заявил в свою очередь Владимир Путин.

После дебатов Байден написал на своей странице в Twitter, что Трамп показал свою неспособность к руководству страну. К своему посту он прикрепил видеонарезку с дебатов, где были сокращены высказывания Трампа. «На случай если вам было невыносимо это смотреть, мы сократили все до одной минуты», — указал Байден.

В начале октября стало известно, что у американского президента Дональда Трампа выявлен коронавирус. Спустя несколько дней он отказался участвовать в онлайн-дебатах с Джозефом Байденом. Трамп считает, что комиссия изменила формат дебатов специально, чтобы помочь его сопернику от Демократической партии.

Президентские выборы должны состояться 3 ноября.