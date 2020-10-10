Тупик Ким Чен Ына: с чем Трудовая партия Кореи встречает юбилей

КНДР 10 октября отмечает 75-летие основания Трудовой партии Кореи (ТПК). В честь юбилея в центре Пхеньяна состоится военный парад — по площади Ким Ир Сена пройдут тысячи военнослужащих, за ними проследуют танки, а также ракетные и артиллерийские установки. Мероприятие будет проходить в присутствии нынешнего главы ТПК, лидера КНДР и внука первого правителя республики Ким Чен Ына.

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Из-за общей специфики Северной Кореи нельзя сказать наверняка, как именно будет проходить парад. В этом году из-за пандемии коронавируса COVID-19 информации из республики поступает еще меньше, чем обычно.

В январе КНДР практически полностью закрылась от внешнего мира, дабы не допустить распространения заболевания.

По официальным данным, план оказался успешным — в стране до сих пор не зафиксировано ни одного случая заражения вирусом, хотя в западных СМИ не исключают сокрытия информации по этому вопросу со стороны властей.

О параде известно не слишком много, но портал 38 North отмечает, что мероприятие обещает стать крупнейшим за всю историю КНДР. Последние снимки со спутников позволяют предположить, что подготовка к параду началась в конце лета и потребовала серьезных строительных работ на площади Ким Ир Сена. Изменения также произошли на спецполигоне в 10 км от Пхеньяна, где северокорейские военные проводят репетиции.

Как указывает портал, на параде скорее всего будет представлено оружие нового поколения. Официальных данных по этому вопросу нет, но экспертам 38 North удалось различить на спутниковых снимках объект, похожий на ракету с мобильной пусковой установкой. Идентифицировать ее не удалось, так как военные используют навесы для сокрытия техники.

К слову, специалисты не исключают, что среди вооружений на параде будет вновь показана 22-метровая межконтинентальная ракета «Хвасон-15», способная достичь территории США. Успешный тест оружия состоялся еще три года назад.

Сомневаться в масштабности парада в честь 75-летия ТПК не приходится, поскольку для КНДР подобные мероприятия традиционно играют большую роль.

Таким образом республика демонстрирует свою силу всему остальному миру, мероприятие считается главным праздником республики.

Представление новых вооружений также вполне ожидаемо. К примеру, три года назад в рамках празднования 105-летия Ким Ир Сена были показаны сразу три новые ракеты средней дальности. В частности, на параде представили ракету «Пуккыксон-1». По заверению властей КНДР, именно она стала первым оружием страны, успешно запущенным с подлодки.

Разрушение планов

К заветному юбилею партии КНДР подошла не в лучшем положении. Как признавал сам Ким Чен Ын, ввиду ряда внутренних и внешних вызовов стране не удалось достичь целей, поставленных на съезде ТПК в 2016 году. Речь идет о седьмом съезде правящей партии, на котором северокорейский лидер пообещал изменить жизнь народа к лучшему.

Одной из главных целей главы Северной Кореи было улучшение экономической ситуации в стране, но, судя по всему, эта попытка завершились провалом. Ким Чен Ын уже пообещал представить новый план на следующем съезде партии, который должен состояться в январе.

Что лидер КНДР может предложить для изменения ситуации — большой вопрос, поскольку республика находится под жесткими международными санкциями за развитие собственной ядерной программы.

В каком состоянии находится экономика государства — сказать трудно, опять-таки из-за ее закрытости.

По данным конференции ООН по торговле и развитию, в прошлом году ВВП Северной Кореи вырос на 1,8%. Эксперты прогнозировали продолжение положительной динамики в 2020 году, но этому помешала пандемия коронавируса. Как отмечает Daily NK, экономика страны фактически остановилась из-за жестких карантинных мер, а торговля с Китаем — одним из основных торговых партнеров Пхеньяна, — упала на 70%.

Еще одним ударом стала череда серьезных тайфунов, обрушившихся на страну летом. Масштаб проблемы также неизвестен, но официальные СМИ последовательно сообщают о героических усилиях спасателей, устраняющих последствия стихийного бедствия. Ситуация усугубляется тем, что гуманитарную помощь в страну поставить крайне трудно. Военным на границе приказано стрелять на поражение, чтобы не допустить в КНДР коронавирус.

Ядерная проблема

В итоге единственным достижением Ким Чен Ына стало развитие ядерной программы, которая по факту и привела республику в нынешнее бедственное положение. Хотя с другой стороны, ее завершение стало ключом к поиску выхода из ситуации. В январе 2018 года лидер КНДР объявил о создании жизнеспособного ядерного оружия, назвав его «могучим мечом», и пообещал использовать его только для защиты.

К марту того года Северная Корея перешла от испытаний ракет и угроз в адрес своих недоброжелателей, в том числе США, к дипломатии.

Ким Чен Ын совершил несколько визитов в Китай, проведя переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а в начале лета пошел на неожиданный шаг — встретился с американским лидером Дональдом Трампом.

Что побудило главу КНДР пойти на встречу с президентом США, до сих пор остается предметом споров. Как пишет CNN, в Белом доме уверены, что ключевую роль сыграли санкции против Северной Кореи. Однако различные эксперты считают, что вместе с ядерным оружием Ким Чен Ын получил козырь для переговоров, а значит был готов к диалогу.

Впрочем, позитивная беседа Трампа с лидером КНДР в итоге не принесла ожидаемых результатов. Президент США обещал своему коллеги восстановление экономики, налаживание отношений и снятие всех санкций, но только после денуклеаризацию Корейского полуострова.

Следующая встреча двух лидеров завела диалог в тупик, так как США отказались идти на какие-либо уступки, в том числе отменять часть ограничительных мер. Попытка Вашингтона реанимировать переговоры летом 2020 года также провалилась.

Белый дом получил вполне однозначный ответ — КНДР не заинтересована в переговорах, пользу от которых получает только Вашингтон.

Главным камнем преткновения стало то, что США требовали от Северной Кореи определенных шагов, в частности демонтажа полигонов для испытания ракет, но ничего не давали взамен. Пхеньян требования исправно выполнял, даже наладил отношения с Сеулом. Однако Вашингтон так и не сделал никаких шагов навстречу КНДР.

Таким образом, все международные устремления Ким Чен Ына зашли в тупик: соглашения с Сеулом отдачи не принесли, переговоры с США по ядерной проблеме провалились, а страна продолжила жить в условиях санкций. Что касается Южной Кореи, то в июне стороны оказались на грани возобновления боевых действий, но в итоге смогли стабилизировать ситуацию — все же приостановив диалог по урегулированию 70-летней войны.

В совокупности все это так или иначе влияет на политические позиции Ким Чен Ына. Представление новых вооружений на параде в честь 75-летия ГПК для него — шанс вновь заявить о себе, а также вновь опровергнуть слухи о его пропаже, болезни или смерти.

Западные СМИ активно спекулировали на этой теме во время пандемии, поскольку лидер КНДР длительное время избегал публичных мероприятий. К примеру, некоторые медиа утверждали, что место Ким Чен Ына заняла его младшая сестра, член политбюро ГПК Ким Е Чжон. Эта информация так и не нашла своего подтверждения, так как в итоге лидер КНДР появился перед своим народом.