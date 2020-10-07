Убийство в Берлине: в ФРГ предъявили обвинения россиянину

В Высшем земельном суде Берлина 7 октября стартовал уголовный процесс по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Германии — бывшего чеченского боевика, разыскиваемого Россией по делу о теракте. В совершении преступления немецкая прокуратура подозревает российского гражданина. Изначально он фигурировал в деле как Вадим С., но позже следователи сообщили, что его опознали как некоего Вадима К.

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В рамках первого заседания по этому делу не проводились допросы свидетелей, а по факту прокуратура лишь огласила обвинительное заключение. Кроме того, судья официально назвал фамилию обвиняемого — Красиков, правда уточнил, что к нему можно также обращаться по фамилии Соколов.

Путаница с подозреваемым произошла из-за того, что при задержании у мужчины нашли российский паспорт на имя Вадима Соколова, но впоследствии следователи опознали в нем Вадима Красикова. Сам задержанный настаивает, что его фамилия — Соколов, о чем дополнительно уведомил суд во время заседания. Через своего адвоката обвиняемый заявил, что он — простой строительный инженер и проживает в Брянске.

Однако немецкие прокуроры с такой характеристикой подозреваемого не согласны.

В обвинительном заключении говорится, что Соколов-Красиков якобы получил от российских властей поручение по убийству Хангошвили.

В качестве мотива преступления следователи называют финансовое вознаграждение и политические взгляды.

Тут стоит указать, что Москва неоднократно опровергала любые обвинения против российских госструктур по этому делу, в том числе называя их голословными и беспочвенными. При этом президент России Владимир Путин отмечал, что российские спецслужбы обсуждали со своими немецкими коллегами вопрос выдачи Хангошвили.

«Запроса через прокуратуру действительно не было, потому что наши компетентные органы посчитали, что смысла нет, поскольку получали, по сути, отрицательный ответ <…> Это был абсолютно кровавый убийца. Только на одной акции на Кавказе он уничтожил 98 человек», — подчеркивал глава государства.

Выводы следствия

Впрочем, немецкая прокуратура все же видит события лета прошлого года иначе. Во-первых, по их версии, Соколов-Красиков согласился выполнить «заказ» и в середине июля якобы получил паспорт на имя Вадима Соколова — этот документ он использовал для получения визы через посольство Франции в Москве.

Во-вторых, почти месяц спустя мужчина отправился из российской столицы в Париж, откуда поехал в Варшаву, а после уже прибыл в Берлин.

По версии следствия, в немецкую столицу Соколов-Красиков отправился 22 августа, а на следующий день совершил покушение на Хангошвили в берлинском парке «Малый Тиргартен».

Картину преступления прокуратура представляет следующую: обвиняемый подъехал к жертве на велосипеде и выстрелил в него, что привело к падению Хангошвили на землю. Затем Соколов-Красиков якобы сделал еще два выстрела в голову после чего скрылся с места преступления. В итоге Хангошвили скончался на месте, а подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.

Как пишет Süddeutsche Zeitung, в ходе оглашения обвинительного заключения Соколов-Красиков не давал никаких показаний. Он отказался сотрудничать со следствием.

Если его вина будет доказана, мужчине грозит пожизненное заключение.

Однако это было лишь первое из 25 заседаний, предусмотренных по делу об убийстве Хангошвили. Завершение разбирательства ожидается не раньше конца января 2021 года, но уже на следующем слушании должны выступить свидетели преступления. Также прокуроры собираются допросить тех, кто видел, как подозреваемый пытался избавиться от улик после убийства.

Удар по отношениям

Судебной процесс по делу Хангошвили имеет особое значение для отношений России и Германии, в которых возникла определенная напряженность еще на этапе расследования. Немецкие власти обвиняли Москву в отказе от сотрудничества по этому делу, что в итоге послужило причиной для высылки двух российских дипломатов в декабре прошлого года. Россия ответила зеркально, отвергнув все обвинения со стороны Берлина.

При этом в августе уже 2020 года еще три представителя дипмиссии России были высланы из Словакии из-за дела об убийстве бывшего чеченского боевика в Берлине. Москва опять-таки приняла ответные меры против Братиславы, а также не исключила участия «третьей страны» в решении словацкой стороны.

Однако высылка дипломатов — лишь верхушка айсберга, так как в Берлине вполне прямо намекали на возможные санкции против России из-за дела Хангошвили.

Как говорила канцлер Германии Ангела Меркель, ФРГ может реализовать эту угрозу после завершения судебного разбирательства. Она пообещала ориентироваться на «конкретные поводы», чем вполне может стать признание Соколова-Красикова виновным.

Кроме того, в настоящее время ситуация также осложняется инцидентом с российским оппозиционером Алексеем Навальным: с точки зрения властей ФРГ, его якобы отравили веществами из группы «Новичок». Германия выступила за введение санкций против лиц, которые имеют отношение к инциденту, если Россия не прояснит обстоятельства дела.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» научный директор Российско-германского форума Александр Рар, убийство чеченского боевика вместе с делом Навального уже серьезного повлияли на будущее отношений Германии и России.

«Можно смело сказать, что ФРГ будет все труднее отстаивать свое дружественное и прагматическое отношение к Москве внутри Европы.

Скорее всего призывы партнеров Германии идти на конфликт и отгораживаться от России будут звучать все громче и громче. Думаю, в Москве понимают, что дело не только в Берлине, но и всем Западе, который организовано выступает против российских интересов», — считает эксперт.

Ситуация крайне неприятная, она будет иметь серьезные последствия для будущего места России в Европе, продолжил Рар, за этим скорее всего последуют санкции вместе с укреплением обороноспособности Запада и всякими кампаниями против РФ, которую начнут обвинять в новой агрессии.

«Я шокирован тем, что немецкие службы, выслушав одиозных экспертов, пришли к выводу, что за этим преступлением стоит Кремль. Я не думаю, что бывший чеченский боевик был человеком такого уровня. Однако то, что его убил гражданин России будет доказано, есть свидетели и соответствующие улики», — добавил эксперт.

К слову, с момента начала расследования по делу Хангошвили, не раз поднималась тема о необходимости отказа Германии от строительства газопровода «Северного потока — 2». В частности, серьезно усилилась критика в адрес проекта со стороны США.

С точки зрения Александра Рара, Берлин вряд ли пойдет на такой шаг, даже в качестве реакции на инциденты с Навальным и дело Хангошвили. По его мнению, Германия продолжит защищать «Северный поток — 2».

«Проект все же не российский, а российско-немецкий и включает множество европейских фирм. Немцы не будут ложиться под американцев, у них свое видение по этому вопросу. Он будет и все, только вот проблемы в отношения Германии и России «Северный поток — 2» решить не сможет», — резюмировал эксперт.