«Больше санкций»: Тихановская просит Европу помочь белорусам

Светлана Тихановская призвала Европу оказать максимальное давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко. С таким заявлением она выступила во время заседания комитета парламента Франции по иностранным делам.

«Санкции очень важны, но их недостаточно. Необходимо полностью лишить поддержки режим, в частности, добившись прекращения финансирования силовых структур в Белоруссии. В то же время, надо поддерживать независимые СМИ, гражданские, студенческие организации», — считает Тихановская.

Евросоюз ввел санкции против 40 представителей белорусских властей в начале октября. С точки зрения оппозиционного политика, их необходимо расширить как минимум за счет бизнесменов, пользующихся поддержкой Минска.

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Выступая на заседании,

Тихановская также попросила французских депутатов рассмотреть возможные варианты финансовой поддержки Белоруссии в случае смены власти в стране.

Однако она отметила, что помощь не следует оказывать до наступления «переходного периода». «Уже сейчас нужно думать о программе помощи, которая может быть в будущем оказана Белоруссии. Мы можем построить новую страну, это будет Белоруссия будущего, свободы, но у нас не получится это сделать без вашей поддержки», — сказала она.

Тихановская отметила, что ценит готовность Франции содействовать разрешению политического кризиса в Белоруссии. По ее словам, координационный совет оппозиции по транзиту власти продолжает призывать Минск к переговорам при посредничестве ОБСЕ.

«Я обращаюсь к властям Белоруссии с просьбой услышать ту часть белорусского народа, которая выступает против лжи, насилия. Помогите белорусскому народу избежать насилия и гражданской войны. Помогите достойно выйти из этого кризиса, проведя свободные и честные выборы, которых заслуживают белорусы», — подчеркнула Тихановская.

Кроме того, она выразила сожаление из-за отсутствия сигналов из России о готовности помочь в организации переговоров. «Кремль, к сожалению, продолжает поддерживать режим и напрямую вмешивается в этот политический кризис», — резюмировала Тихановская.

Турне оппозиции

Выступление Тихановской на заседании французского парламента прошло в онлайн-формате, тем не менее, его можно считать продолжением своеобразного «европейского турне».

Накануне политик встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель, попросив главу немецкого правительства о финансовой поддержке для белорусского народа и посредничестве в урегулировании политического кризиса. А в конце сентября провела похожие переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Встречи подобного уровня — серьезный жест поддержки белорусской оппозиции Евросоюзом. В Брюсселе официально отказались признавать итоги президентских выборов в Белоруссии, а, следовательно, и переизбрание Лукашенко. Более того, ЕС поддерживает массовые мирные демонстрации белорусов, которые продолжаются почти два месяца, а также осуждает жесткое подавление протестов со стороны властей республики.

Однако оппозицию такой уровень поддержки устраивает не полностью, что как раз подтвердила Тихановская. В первую очередь их беспокоит отсутствие санкций против лично Лукашенко — в ЕС свое решение объясняют необходимостью продолжать диалог с Минском.

Удастся ли соперникам белорусского лидера продавить введение ограничительных мер против него вопрос достаточно сложный. Пока что лишь ясно, что Евросоюз готов считать Лукашенко легитимным президентом вплоть до 5 ноября, даты истечения его полномочий предшествующего срока.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, белорусская оппозиция в настоящее время расколота. В координационном совете в Минске нет единой точки зрения, и они не могут найти общий язык с Тихановской.

«Сама Тихановская теряет какую-либо связь с протестом, на уличных акциях о ней уже никто не вспоминает. Она со своим штабом отрывается от демонстраций, вероятно, получая небольшое финансирование от Польши. По большей части Тихановская начинает разворачивать свою работу против России, хотя и заявляет об обратном.

В то же время, координационный совет занимается поиском тактики, которая позволит забрать власть без жертв», — отметил эксперт.

К слову, общение Тихановской с Макроном и Меркель — явление, можно сказать, уникальное, поскольку официально она не обладает необходимым статусом для таких встреч. Тем более выдвижения просьб о поддержке белорусского народа со стороны Германии или Франции. Еще больше бьет по ситуации ее слова в интервью Die Zeit о том, что президентом Белоруссии она быть не хочет.

«Если власть означает «нести ответственность», то я этого не хочу, я считаю это ужасным. Каждый день ты боишься, что совершишь ошибки, которые будут иметь тяжелые последствия для страны и людей. Власть — это бремя, этого я никому не пожелаю. Я хочу быть со своим мужем и детьми», — подчеркивала Тихановская.

Дипломатическая блокада?

Впрочем, вопрос дипломатической изоляции Белоруссии действительно вызывает серьезные опасения. Подобная перспектива наблюдается в связи с отзывом европейских послов из Белоруссии, хотя изначально предполагалось, что эта кампания будет односторонним демаршем Минска.

Речь идет об отзыве белорусских послов из Польши и Литвы для консультации 5 октября, о чем власти республики предупредили заранее. Варшава и Вильнюс получили от Минска предложение последовать его примеру, а также требование до 9 октября более чем в два раза сократить состав своей дипмиссии на территории республики.

Поначалу Польша вместе с Литвой от отзыва своих послов из Белоруссии отказывались, однако в итоге приняли соответствующее решение. При этом 7 октября к ним также присоединилась Латвия, объяснив свой шаг проявлением солидарности с европейскими коллегами.

С точки зрения Тихановской, Лукашенко погрузился во внешнеполитическую блокаду, обвиняя другие страны в финансировании протестов и демонстрируя стойкое нежелание общаться с белорусским народом.

«Он выгоняет дипломатов, обвиняет другие страны в финансировании протестов, выдумывает международные телефонные переговоры. Все эти действия ведут к прерыванию отношений и контрактов с Беларусью. Режим погрузился во внешнеполитическую блокаду, и пытается утянуть за собой всех нас. Но у него это не получится. Я общаюсь с представителями стран ЕС — все они, в том числе Эммануэль Макрон и Ангела Меркель, высказывают восхищение белорусами и готовы реально поддерживать победу демократии в нашей стране», — уверена лидер оппозиции.

В свою очередь, Андрей Суздальцев отмечает, что Лукашенко всегда славился своей особой изолированностью и пытался установить контакты с Западом, когда это было необходимо для того, чтобы надавить на Россию.

«В случае возникновения каких-либо сложностей он вступал с западными странами в торг, также он поступает сейчас через своих посредников. В текущих обстоятельствах Лукашенко собирается обменять белорусских политических заключенных на отмену всех ограничений, связанных с протестами. За время его президентства это будет уже пять или шестой подобный обмен», — считает эксперт.

Дипломатическая изоляция Лукашенко действительно обеспечена, подчеркивает Суздальцев, вот только ожидать от него какого-либо диалога или уступок не стоит.

«Лукашенко знает, что Запад все равно будет с ним играть. Кроме того, эта изоляция не очень выгодна западным странам, потому что президент Белоруссии является элементом их политики в отношении России», — резюмировал эксперт.