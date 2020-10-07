«Я смотрю в будущее»: Трамп прервал переговоры по стимулированию экономики

Противостояние американских демократов и республиканцев снова отразилось на руководстве страной. На этот раз в тупик зашла дискуссия о мерах по стимулированию экономики после пандемии коронавируса. Демократы потребовали выделить для этого больше денег, после чего Трамп объявил, что завершает переговоры и возобновит их только после выборов президента, в победе на которых он уверен.

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Переговоры с июля вели спикер Палаты представителей, демократ, Нэнси Пелоси и министр финансов, республиканец, Стивен Мнучин.

Белый дом однозначно заявил, что готов выделить $1,6 трлн. на пакет экономических мер для восстановления экономики. Однако на прошлой неделе Палата представителей, контролируемая демократами, приняла законопроект о стимулировании экономики на $2,2 трлн., хотя было совершенно ясно, что эта инициатива не имела шансов в контролируемом республиканцами Сенате. Лидер республиканского большинства Митч Макконел ранее дал понять, что не поддержит ни один законопроект, подразумевающий выделение более $2 трлн.

Иными словами, стороны отказались идти на компромисс и перешли к публичной перепалке и взаимной дискредитации — неотъемлемой части этой предвыборной кампании.

«Нэнси Пелоси требует $2,4 триллиона для того, чтобы помочь плохо управляемым демократическим штатам с высоким уровнем преступности. Эти деньги никак не связаны с COVID-19. Мы сделали очень щедрое предложение в $1,6 триллиона, и, как обычно, она не ведет переговоры в добросовестной манере. Я отказываюсь от их требований и смотрю в будущее страны», — написал Трамп в Twitter.

Он поручил Митчу МакКоннеллу сосредоточить усилия на утверждении кандидатуры на должность судьи Верховного суда.

«Я распорядился, чтобы мои представители прекратили вести переговоры до периода после выборов. Тогда, сразу после моей победы, мы проведем большой пакет стимулирования, который будет сосредоточен на работающих американцах и малом бизнесе», — добавил президент США.

Как сообщает The Washington Post, когда Трамп объявил о своем решении, Нэнси Пелоси проводила телефонный разговор, в котором обсуждала свои противоречия с министром финансов. Узнав, что Трамп отменил переговоры, она повесила трубку.

Вскоре она обвинила Трампа в том, что он «ставит себя на первое место за счет страны». «Он демонстрирует свое презрение к науке, свое презрение к нашим героям… и он отказывается класть деньги в карманы рабочих, если только его имя не указано на чеке, — приводит ее слова Би-би-си. — Ясно, что Белый дом находится в полном беспорядке».

Ситуацией воспользовался и соперник Трампа на выборах, бывший вице-президент Джо Байден.

«Не заблуждайтесь: если вы остались без работы, если ваш бизнес закрыт, если школа вашего ребенка закрыта, если вы наблюдаете увольнения в своем сообществе, Дональд Трамп сегодня решил, что ничего из этого — не имеет значения для него», — заявил Джо Байден.

Законодатели обеих палат надеялись, что этот раунд переговоров станет последним и пакет по стимулированию экономики после пандемии будет принят до президентских выборов. Однако Трамп резко похоронил эту перспективу.

Глава Белого дома, с одной стороны, демонстрирует свою принципиальность, в очередной раз вставая на сторону консерваторов, которые выступают против крупных расходов. Трамп предлагал $250 млн. финансирования для местных властей, Нэнси Пелоси просила о выделении более $400 млн. На прошлой неделе Белый дом предложил установить размер пособия по безработице в $400 в неделю, однако демократы настаивали на $600. В целом, позиция Трампа понятна.

Однако, в то же время, для главы Белого дома это достаточно рискованный политический шаг. Экономика США сильно пострадала от пандемии, но Дональд Трамп все же смог представить избирателям свой главный козырь — экономические достижения, да еще и на фоне коронавируса.

«Ситуация начинает налаживаться. Думаю, в III квартале дела будут идти великолепно. Вы сами все увидите, когда мы озвучим цифры перед выборами 3 ноября», — говорил Трамп в сентябре. Президент также сообщил о позитивной статистике в сфере безработицы, подчеркнув, что экономика США восстанавливается «прекрасными темпами». Трамп рассказал, что за август было создано 1,4 млн рабочих мест, а за последние четыре месяца — более 10,6 млн.

«Без сомнения, еще никогда прежде рынок труда не демонстрировал такого быстрого восстановления после экономического кризиса. В сравнении с этими данными предыдущая администрация несет ответственность за самое медленное, слабое и плохое восстановление в истории страны», — подчеркнул Трамп.

Однако число выявленных случаев коронавируса в США растет, вместе с этим увеличивается и количество увольнений в сфере туризма и развлечений. Хотя в США восстановлено около половины рабочих мест, потерянных в марте и апреле, более 10 миллионов человек остаются без работы.

Принятие пакета мер по стимулированию экономики еще больше способствовало бы увеличению числа рабочих мест. Глава Белого дома смог бы снова выйти к избирателям и заявить, что именно он является тем человеком, который вернет американскую экономику к прежним высоким темпам роста.

Очевидно, понимая, чем он рискует, Трамп, объявляя о прекращении переговоров в своем Twitter, добавил: «Наша экономика преуспевает. Фондовый рынок находится на рекордном уровне, работа и безработица также возвращаются к рекордным показателям. Мы возглавляем мир в области восстановления экономики, и лучшее еще впереди!».

Однако, так или иначе, заявление Трампа тут же привело к снижению ключевых индексов на фондовой бирже США. Так, промышленный индекс Dow Jones потерял примерно 330 пунктов. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний американского рынка, и индекс биржи Nasdaq также снижаются.

Во вторник глава центрального банка Америки Джером Пауэлл предупредил о «трагических» последствиях, если руководство страны сделает слишком мало для спасения экономики — в таком случае процесс ее восстановления будет подорван. Он призвал Конгресс США и Белый дом договориться об условиях нового пакета мер поддержки экономики, нацеленных на стимулирование ее восстановления. По словам Пауэлла, это необходимо для предупреждения снижения уровня занятости.