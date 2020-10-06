«Мы не банкомат»: Европа забыла про миллиард для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов присоединится к возможным антироссийским санкциям западных стран из-за инцидента с предполагаемым отравлением Алексея Навального. По его словам, украинская сторона ожидает окончательных выводов Германии по этому вопросу.

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«Я бы хотел, чтобы мы услышали детали от немецкой стороны прежде всего, и тогда Украина будет присоединяться, я уверен, к санкциям международных партнеров», — добавил Зеленский.

Вопрос о санкционном давлении на Россию, украинский лидер поднял в рамках пресс-конференции по итогам 22-го саммита Украина-ЕС. Зеленский выступил в Брюсселе вместе с главой Евросовета Шарлем Мишелем и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Основными темами мероприятия стали пандемия коронавируса COVID-19, соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Украиной, выполнение необходимым реформ со стороны Киева, а также внешнеполитические вопросы.

Ситуацию с Навальным стороны прокомментировали не случайно, так как именно во время саммита ОЗХО опубликовала результаты своей экспертизы, заявив, что в анализах российского оппозиционера якобы найдены вещества, которые по своим характеристикам аналогичны «Новичку» — однако они не значатся в списках запрещенных препаратов.

Как заявил Шарль Мишель на конференции с Зеленским, Брюссель осуждает предполагаемое «применение химического оружия» в случае с Навальным. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться на саммите ЕС в середине октября.

«Мы уже говорили после саммита, что осуждаем эту попытку убийства с помощью химического оружия. И очень скоро на саммите у нас будет возможность вернуться к этому важному для нас вопросу», — отметил Мишель.

Саммит во время пандемии

Встреча Зеленского с высокопоставленными европейскими чиновниками стала первым международным саммитом, который Евросоюз провел после начала пандемии не в формате видеоконференции. На мероприятии действовали жесткие меры предосторожности, а председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не смогла присутствовать из-за ухода на карантин после контакта с заболевшим человеком — на встрече ее заменил Жозеп Боррель.

Если рассматривать итоговое заявление сторон, говорить о каких-то прорывных достижениях саммита не приходится.

Евросоюз в очередной раз подтвердил свою приверженность поддержке Украины, отказался признавать присоединение Крыма к России и выделил новый пакет средств для помощи Киеву.

Евросоюз и Украина подписали три двусторонних соглашения на общую сумму €60 млн и три инвестиционных проекта с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Речь идет о соглашении по поддержке ЕС устойчивости региона на сумму €30 млн, соглашении в сфере развития возможностей гражданского общества на Украине на €20 млн и соглашении в рамках климатического пакета, направленном на развитие устойчивой экономики, на сумму €10 млн.

Кроме того, Украина и Евросоюз договорились создании совместного авиапространства в начале 2021 года. Также ЕС подтвердил ключевую роль Киева в транзите российского газа в Европу и вновь пообещал помочь с модернизацией газотранспортной системы республики.

При этом судьба нового транша финансовой помощи, который оценивается более чем в миллиард евро, осталась неизвестной.

Боррель в своем выступлении вновь призвал не считать Евросоюз банкоматом для Украины. Он отметил, что помощь Брюсселя не безвозмездна и зависит от успешных реформ в республике.

«Я говорил, что помощь ЕС, направляемая на Украину, поставляется на конкретных условиях, мы не благотворительная организация, не банкомат. Мы помогаем, поскольку это соответствует интересам ЕС, создание демократической Украины, и условие нашей помощи — это успех демократических реформ», — подчеркнул верховный представитель ЕС по иностранным делам на пресс-конференции с Зеленским.

Украинские проблемы

Как писала Deutsche Welle, в Брюсселе не слишком позитивно оценивают успехи Киева в борьбе с коррупцией и реформировании судебной системы. Источники издания отмечают, что в особенности ЕС критикует Украину за не слишком успешную работу антикоррупционных ведомств, а также торможение в назначении новых руководителей.

В свою очередь «Страна.ua» указывает на борьбу Киева с западными креатурами во власти, приводя в пример увольнение главы «Укроборонпрома» Айвараса Абромавичуса — его связывают с группой прозападных политиков, получающих поддержку и оказывающих влияние на ситуацию на Украине.

Именно этим издание объясняет торможение нового транша финансовой помощи, поскольку ЕС не желает выделять средства без получения соответствующего контроля.

Этот момент отчасти подтверждает открытое письмо депутатов Европарламента к главе фракции «Слуга Народа» в парламенте, в котором парламентарии прямо намекнули на угрозу срыва транша из-за «непрозрачного» назначение Верховной радой комиссии по отбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Тут стоит отметить, что в последнее время Евросоюз несколько ушел от украинской повестки, поскольку на первый план для Брюсселя вышли собственные внутренние проблемы, вызванные пандемией коронавируса. В особенности момент с запуском фонда по восстановлению экономики на €750 млрд, который отчасти блокирует Польша и Венгрия из-за несогласия с главным условием получения помощи — следования принципам верховенства права.

Да и в целом внешнеполитическая повестка дня в ЕС последние два месяца сконцентрирована вокруг другой бывшей советской республики — Белоруссии. Брюссель поддерживает антиправительственный протест в стране и уже согласовал расширение «черного списка» белорусских чиновников за нарушение прав человека в республике.

Впрочем, в рамках саммита эти моменты открыто не поднимались, хотя в итоговом заявлении ЕС и указывал на необходимость продолжения реформ на Украине, но без какой-либо привязки к финансовой помощи.

Кроме того, Зеленский в рамках пресс-конференции заверил, что безвизовому режиму между Украиной и Евросоюзом в настоящее время ничего не угрожает. По его словам, как только позволит сложная эпидемическая ситуация с коронавирусом, украинцы снова смогут планировать свои путешествия в страны ЕС.

«Партнеры из Европейского союза заверили, что безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает, а Украина четко выполняет все необходимые критерии», — указал Зеленский.

Крымский диалог?

Неожиданным моментом встречи стало заявление Зеленского о готовности Евросоюза работать в рамках платформы по Крыму. Как пояснил президент, речь идет о создании международной площадки для обсуждения «крымской тематики».

«Я рад, что ЕС готов быть вовлеченным в нашу инициативу «Крымская платформа», — отметил Зеленский.

Вероятно, это означает, что Киеву удалось добиться сдвига с мертвой точки «крымского вопроса», а именно — обсуждению суверенитета и территориальной принадлежности российского полуострова.

Этот вопрос Зеленский поднимал уже не раз, а также сетовал на то, что выйти на какой-то диалог по примеру урегулирования конфликта в Донбассе с западными союзниками не удается. Теперь же возможно Украина сделала шаг в этом направлении, хотя что именно подразумевается под «крымской платформой» до сих пор не ясно.

При этом вполне очевидна конечная цель этого формата, а именно — «возвращение» Крыма в состав Украины. Учитывая, что полуостров присоединился к России путем референдума, проведенного в соответствии со всеми международными нормами, а в Москве вопрос статуса Крыма считают закрытым — неизвестно как Зеленский собирается реализовать задуманное.

Однако крымский вопрос — не единственная шпилька в адрес России, высказанная в рамках саммита Украина-ЕС.

В итоговом документе стороны уделили вопросу конфликта на Донбассе, призвав Москву «соответствовать конструктивным усилиям Украины в выполнении минских соглашений». Хотя российская сторона не раз указывала, что именно Киев не желает следовать букве договоренностей.

Кроме того, в текст упоминается присутствие «российских военных средств» на неподконтрольных Украине территориях, что опять-таки неоднократно опровергали в России.

«Мы призываем Россию прекратить подпитывать конфликт путем предоставления вооруженным формированиям, которые она поддерживает, финансовой и военной поддержки и остаемся глубоко озабочены в связи с присутствием российских военных средств и военного персонала на неподконтрольных правительству территориях», — подчеркивается в документе.

С ситуацией в Донбассе стороны также связывают продление антироссийских санкций, в частности, из-за упрощенного предоставления российского гражданства выходцам из зоны конфликта. С точки зрения, Брюсселя и Киева эти меры якобы противоречат минским соглашениям.