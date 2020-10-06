Невыгодно Западу: почему в Совбезе не дали выступить экс-главе ОЗХО

Западные страны боятся «неугодной правды» и разрушения «непогрешимого» имиджа Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), поэтому они заблокировали выступление в Совете Безопасности ООН бывшего главы ОЗХО Жозе Бустани. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает газета «Известия».

По его словам, ситуация с запретом выступления Бустани — позор, не имеющий аналогов в истории Совбеза ООН.

Инициаторами запрета выступили США, Великобритания, Франция, ФРГ, Бельгия и Эстония. И.о. британского постпреда Джонатан Аллен заявил, что дискуссия по сирийскому вопросу должна сфокусироваться на резолюции СБ под номером 2118, а знания Бустани здесь не требуются.

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«Господин Бустани — уважаемый дипломат, но, учитывая его уход из ОЗХО за много лет до того, как она начала рассматривать вопрос химоружия в Сирии, он не может предоставить релевантный опыт или информацию об исполнении резолюции 2118», — считает Аллен.

Вопрос об участии Жозе Бустани в дискуссии решался голосованием: кроме шести выступивших против стран, шесть участниц воздержались, трое — в числе которых и РФ — проголосовали за. Бустани ушел с поста главы ОЗХО в 2002 году по требованию делегации США, поскольку пригласил Ирак вступить в организацию. Наблюдатели считают, что членство Багдада мешало Вашингтону проводить операцию по свержению режима Саддама Хусейна.

В январе 2020 года постпред Великобритании при ООН Карен Пирс раскритиковала Россию за созыв заседания Совбеза, где будут обсуждать доклад ОЗХО по применению химоружия в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.

«Мы разочарованы тем, что Россия решила использовать привилегированное положение, чтобы попытаться дискредитировать пользующуюся уважением ОЗХО и ее персонал», — заявила Пирс.

Она добавила, что за шесть лет Сирия не предоставила декларацию о программе химоружия, как указано в резолюции 2118 СБ ООН и Конвенция о химическом оружии. Кроме того, постпред засомневалась, что правительство Сирии полностью свернуло программу химоружия.

Пирс призвала Россию оказать влияние на Сирию, чтобы страна полностью сотрудничала с ОЗХО, а не созывать встречу Совбеза «для нападок на ОЗХО».

О якобы химической атаке с использованием хлора и нервно-паралитического агента в Думе 7 апреля 2018 года сообщила неправительственная организация «Белые каски». Жертвами этого инцидента, по версии НПО, стали 70 человек. Организация по запрещению химического оружия подтвердила факт химатаки. В докладе ОЗХО отмечается, что специалисты выезжали на место происшествия, опрашивали свидетелей и проводили сборы материалов.

«Во взятых образцах окружающей среды и в крови предполагаемых жертв следов фосфорорганических нервно-паралитических веществ, а также продуктов их распада не обнаружено. В образцах с двух мест наряду со взрывчатыми веществами были найдены хлорорганические химические вещества», — говорится в докладе. Российский постпред при ОЗХО заявил, что «Белые каски» занимаются пропагандой на деньги Запада.

Российские военнослужащие в Сирии также изучали место предполагаемой химатаки, однако никаких следов боевых отравляющих химических веществ в Думе не обнаружили.

Химатака использовалась как повод для ракетной атаки США, Великобритании и Франции по объектам в Сирии, произошедшей 14 апреля того же года. По мнению западных союзников, в результате инцидента, ответственность за который страны Запада возложили на президента САР Башара Асада, пострадали несколько десятков мирных жителей. Президент США Дональд Трамп обвинил правительственные войска и Асада, назвав его «газоубивающим животным» и монстром.

В ночь на 14 апреля 2018 года корабли, подводные лодки и авиация ВМС США, ВМФ Великобритании и ВМС Франции нанесли массированный ракетный удар по Сирии. Атака была произведена с использованием крылатых ракет «Томагавк» и других систем при поддержке бомбардировщиков.