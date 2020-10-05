«Торговля мифами»: как Лукашенко борется с Западом

5 октября Белоруссия отозвала своих послов из Литвы и Польши для консультации, соответствующий шаг в Минске предложили сделать также Вильнюсу и Варшаве. Данное решение белорусский МИД мотивировал «однозначной деятельностью» Литвы и Польши в отношении республики.

Реклама

Решение об отзыве послов связано с тем, что европейские государства отказались признавать итоги президентских выборов в Белоруссии, а именно — переизбрание Александра Лукашенко главой республики.

ЕС в целом негативно оценивает ситуацию в Белоруссии, где итоги президентских выборов стали причиной для массовых протестов. Европейские страны согласовали введение санкций в отношении белорусского руководства за нарушения прав человека и жесткое подавление демонстраций, правда, сам Лукашенко в «черный список» пока не попал.

В совокупности все это раздражает Минск, который уже объявил о принятии зеркальных мер. Кроме того, белорусские власти считают, что за протестами стоят «западные кукловоды», которые якобы координируют антиправительственные демонстрации.

Помимо отзыва послов, Белоруссия также призвала оба государства до 9 октября сократить состав своей дипмиссии на территории республики. Так, Литве было рекомендовано оставить 14 из 25 дипломатов, а Польше — 18 из 50.

Как говорил пресс-секретарь белорусского министерства иностранных дел Анатолий Глаз, дипперсонал этих двух стран в Белоруссии должен быть на паритетных началах сокращен до числа белорусских дипломатов, работающих в Литве и Польше.

«Сделанные нами предложения находятся исключительно в плоскости суверенных прав Беларуси, и никто их не обязан, да и, собственно, не собирался обсуждать с литовской стороной. Если отойти от дипломатической казуистики, то это значит, что такие предложения обязательны для выполнения», — подчеркивал Глаз.

Реакция Вильнюса и Варшавы на действия Минска была достаточно сдержанной, в частности, Польша отказалась отзывать своего посла с белорусской территории, а также сокращать свою дипмиссию в республике — Литва приняла схожее решение. В Вильнюсе слова Минска воспринимают именно как предложение, поскольку «требование» предполагает отправку соответствующей ноты.

Борьба с Западом?

Решение Белоруссии по отзыву послов стало новым витком противостояния между Минском и двумя республиками. В середине сентября Лукашенко объявил о закрытии госграницы с Литвой и Польшей, что формально могло заблокировать транзит европейской продукции через белорусскую территорию.

Кроме того, президент Белоруссии поднял вопрос о переориентации белорусских грузов с границ с прибалтийскими странами. «Почти 40% грузовиков в этом году идут из Литвы и Латвии. Это огромный объем. Если мы возьмемся за этот поток, то логистические пункты Литвы недополучат где-то четверть», — отмечал Лукашенко.

При этом на белорусских государственных телеканалах появился еще один элемент борьбы против соседних стран.

В частности, Польшу в эфире называли бывшей Польской Народной Республикой, Литву — бывшая Советская Республика Литва, а Украину — бывшая УССР. Интересно, что о советском прошлом самой Белоруссии дикторы и ведущие пока не упоминают.

Впрочем, говорить, что противостояние Белоруссии с европейскими странами приводит к какому-либо результату, не приходится. Это в очередной раз подтверждает сопротивление Литвы и Польши в отношении высылки дипломатов, а также отсутствие проблем с работой пропускных пунктов на границах двух стран с Белоруссией.

Касательно спорных названий тех или иных государств на белорусских телеканалах, в целом, неизвестно на кого направленны подобные меры. Да и сами СМИ пока никак не объясняют происходящее. Возможно, они скоординировали свою редакционную политику после того, как литовский телеканал представил в титрах Александра Лукашенко «нелегитимным президентом».

Суть противостояния

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» белорусский политолог Дмитрий Болкунец, Белоруссия никак особо не может надавить на соседние европейские страны, за исключением раздражительной информационной риторики.

«Серьезных инструментов для ответных мер у Минска нет. Пугать перекрытием транзита, значит перекрывать собственные доходы, на что Лукашенко вряд ли пойдет.

Если Минск пойдет на такие меры, соседние государства могут ввести торговое эмбарго и транзит поедет другим маршрутом. В этой ситуации Лукашенко может лишь ухудшить свое положение, в особенности при закрытии балтийских портов», — добавил эксперт.

В Минске говорят о готовности отгружать грузы через российский порт Усть-Луга, продолжил Болкунец, но для подобного необходима модернизация железной дороги из Белоруссии в Ленинградскую область. Сейчас же такие меры лишь парализуют движение пассажирских поездов на этом направлении.

В свою очередь, доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев уверен, что

угрозы Лукашенко в адрес Запада ориентированы только на Россию — они демонстрируют то, что он окончательно перестал играть в политическое балансирование между Востоком и Западом.

«На самом деле это не совсем так, поскольку белорусский МИД продолжает взаимодействовать с западными странами, отсюда и идет отсутствие Лукашенко в санкционном списке. Белоруссия — транзитная страна, поэтому в этом скандале заинтересованы все. К примеру, Литва и Польша используют его для демонстрации собственной значимости для Евросоюза. Идет торговля мифами, на самом деле ничего не поменялось», — отметил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

По сути, настоящего противостояния между Лукашенко и Западом нет, считает Суздальцев, для них он 26 лет воевал против России — для Запада он идеальный вариант.

При этом Дмитрий Болкунец указывает, что борьба между белорусским лидером и западными странами вряд ли будет как-то развиваться. По его мнению,

ряд европейских государства, в том числе Германия, заинтересованы в сохранении нынешнего статуса Лукашенко.

«Для них он является очень важным инструментом для борьбы с Россией. Сейчас все ждут 5 ноября, когда официально истекают полномочия прошлого президентского срока Лукашенко. Европейские государства обещали считать его президентом до этого дня, и тут вопрос — успеет ли новый посол США вручить верительные грамоты в этот срок», — резюмировал эксперт.