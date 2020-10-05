Руки связаны: почему Вашингтон молчит о войне в Карабахе

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал НАТО выступить за то, чтобы Армения вывела силы из Нагорного Карабаха. Об этом он заявил в понедельник в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который находится с визитом в Анкаре.

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«Это практически война. Азербайджан ведет борьбу за возвращение собственных земель. Все должны поддерживать его в этой правой борьбе. Но минская группа, Франция конкретно, поддерживает Армению. Нужно быть объективным, за 30 лет этот вопрос не нашел какого-либо решения. Украину и Грузию мы вместе поддерживаем. Почему же Армении вы не говорите, чтобы они ушли?» — заявил Чавушоглу.

Однако надежды Анкары беспочвенны — в альянсе она не найдет соратников по своей позиции относительно конфликта между Азербайджаном и Арменией, а США, кажется, вовсе стараются абстрагироваться от ситуации.

Активность Путина и Макрона

Президенты России, США и Франции — сопредседатели Минской группы ОБСЕ — 1 октября приняли заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Политики подчеркнули, что они «самым решительным образом осуждают эскалацию насилия» и призвали «к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон».

«Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — говорится в совместном заявлении лидеров.

Главы государств также выразили скорбь по погибшим и соболезнования семьям убитых и раненых в результате боевых действий.

Этим США ограничились в своей реакции по эскалации конфликта.

Между тем, как сообщил The Guardian бывший представитель Вашингтона в Минской группе Кэри Кавано, Белый дом не участвовал в обсуждении ситуации, несмотря на то что Соединенные Штаты совместно с Россией и Францией входят в тройку сопредседателей ОБСЕ, которая работает над прекращением конфликта с 1993 года.

Администрация Трампа действительно демонстрирует, по большому счету, равнодушие относительно происходящего в Нагорном Карабахе.

По сути, единственным комментарием, кроме совместного заявления с Францией и Россией, стал ответ госсекретаря США Майка Помпео на вопрос корреспондента Fox News. «Мы считаем, что это давний конфликт между этими двумя странами из-за этого конкретного участка, — сказал Помпео. — Мы не приветствуем интернационализацию этого. Мы считаем, что посторонним следует держаться подальше. Мы призываем к прекращению огня. Мы хотим, чтобы обе стороны сдали назад. Мы поговорили с руководством каждой из двух стран и попросили их сделать именно это».

Да и само заявление Минской группы было сделано лишь спустя пять дней после начала полномасштабных военных действий.

Также посольства США в Азербайджане и Армении выпустили для своих граждан заявления, предупреждающие о возможной опасности посещения Нагорного Карабаха.

Для сравнения, президент Франции Эммануэль Макрон провел по телефонному разговору с лидерами Азербайджана и Армении. Владимир Путин с начала конфликта в Карабахе три раза переговорил с премьером Армении Николом Пашиняном. Сложившуюся ситуацию президенты Франции и России обсудили и друг с другом в ходе телефонного разговора 30 сентября. Эммануэль Макрон также заявил, что Париж располагает доказательствами участия сирийских боевиков из Турции в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

Белый дом, между тем, отказался от ответа на вопрос, может ли, по мнению американкой администрации, ситуация в Нагорном Карабахе перерасти в конфликт с участием региональных держав.

«Мы призываем к немедленному прекращению враждебных действий, — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни в ответ на вопрос. — Это все, что я могу сказать по этой теме в данный момент».

За несколько дней до этого на этот же вопрос ответил бывший вице-президент США и соперник Дональда Трампа в президентских выборах Джо Байден. Кандидат в президенты от Демократической партии выпустил целое заявление касательно конфликта в Нагорном Карабахе 27 сентября — в тот же день, когда ситуация обострилась.

По словам Байдена, США должны «добиваться [размещения] большего числа наблюдателей на линии соприкосновения», а также призывать Россию прекратить «поставки вооружений обеим сторонам». Бывший вице-президент также заявил о необходимости пересмотреть программы Вашингтона в сфере содействия в обеспечении безопасности, чтобы никакие вооружения «не могли быть применены в наступательных целях».

Кроме того, Байден призвал Белый дом «активизировать дипломатическое взаимодействие с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, Францией и Россией, с целью мирного урегулирования и для принятия мер в сфере укрепления доверия».

Наконец, политик подчеркнул, что боевые действия в Нагорном Карабахе могут «перерасти в более широкий конфликт в регионе» и призвал «третьи стороны в регионе не вмешиваться в конфликт».

Турция ставит США в щекотливое положение

Вообще Дональд Трамп не в первый раз демонстрирует равнодушие к некоторым сферам внешней политики. При его администрации США отошли на второй план во многих направлениях, в особенности, в постсоветском.

Отсутствие интереса Белого дома к Нагорному Карабаху впервые было отмечено в 2017 году, когда США назначили нового представителя в Минской группе Эндрю Шофера, не предоставив ему при этом статус посла, тем самым, поставив его в более низкое положение, чем его французский и российский коллеги.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» глава Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев, в целом, позиция Трампа вписывается в его приоритеты во внешней политике.

«У него на первом месте стоят интересы США. Трамп относится к тем, кого мы называем «националистами», то есть к тем, кто предпочитает, в первую очередь, рассматривать американские дела, и рассматривать все остальное — с точки зрения американских интересов, а не растрачиваться направо и налево в каких-то конфликтах,

— отмечает эксперт. — Пока они не видят, чтобы этот конфликт в такой степени затрагивал их какие-то непосредственные интересы, чтобы кидаться туда и предлагать какие-то инициативы».

При этом Юрий Рогулев отмечает, что глава Белого дома сейчас, в первую очередь, занят предвыборной кампанией, во время которой вмешательства в другие конфликты для него нежелательны. Аналогичного мнения придерживается и замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«США сейчас совсем не до Нагорного Карабаха. То количество проблем, с которым сталкивается сейчас администрация Трампа, просто зашкаливает, включая его собственное заболевание (3 октября стало известно, что у президента США обнаружен коронавирус. — «Газета.Ru») и резкое ослабление его шансов на выборах», — отмечает Дмитрий Суслов.

К тому же, от каких-то движений Трампа предостерегает сложная геополитическая обстановка в регионе, где переплетены интересы Вашингтона.

«Там с одной стороны — Россия, с другой — Турция, и Закавказье — Грузия, США пытаются с Азербайджаном заигрывать, пытаются и Армению втянуть в свою орбиту влияния, поэтому им совершенно в данной ситуации таскать каштаны из огня не очень выгодно», — отмечает Юрий Рогулев.

«С одной стороны, в Америке влиятельное армянское лобби и мы помним, что год назад палата представителей официально признала геноцид армян [в Османской империи]. С другой стороны, США поддерживают тесные отношения с Азербайджаном. Именно США создали нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан.

И США пытались как-то исправить конфликт с Турцией, который усилился после истории с приобретением Турцией систем С-400 (поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США. — «Газета.Ru»)», — отмечает Дмитрий Суслов.

В целом, Вашингтон, так или иначе, уже оказался втянут в конфликт между Арменией и Нагорным Карабахом, когда свою роль в нем начала играть Турция. Армения уже не раз заявляла о прямом участии Анкары в боевых действиях, и это, в определенной степени, связывает руки Вашингтону.

Турция и сама активно демонстрирует свою роль, по крайней мере, делая достаточно резкие заявления. В результате любая внешняя позиция по конфликту между Арменией и Азербайджаном неизбежно упирается во взаимоотношения с Анкарой. По этому вопросу однозначно высказалась только Франция — Макрон вообще не раз уже негативно высказывался в отношении Анкары по сразу нескольким внешнеполитическим темам, его отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом испорчены.

Россия действует более аккуратно, однако и у нее больше пространства для маневра. А вот США, как основной гарант НАТО, попали в более сложное положение.

«США, во-первых, как участник Минской группы, как медиатор, должны находиться над конфликтом. А во-вторых, США не могут оказать жесткого давления на ту же Турцию, которая является главной причиной нынешней войны. Турция по-прежнему член НАТО, поэтому идти на прямое давление и еще большее обострение отношений с ней США сейчас не могут, поэтому они взяли определенную паузу. При этом, я думаю, что они, как Россия, работают непублично, не делая громких заявлений, но оказывая такое реальное давление на участников конфликта», — считает Дмитрий Суслов.