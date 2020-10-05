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Тайна Трампа: почему президент США скрывал свой диагноз

WSJ: Трамп скрыл результаты первого положительного теста на коронавирус

Трамп скрыл результат первого теста на COVID-19, подтвердившего заражение президента США коронавирусом, сообщают СМИ. Американский лидер попросил своего советника «не говорить никому», и вместо этого объявил о положительном тесте у своей помощницы. По правилам Белого дома, сотрудники сдают более точный тест, если экспресс-вариант показал наличие заболевания.

Президент США Дональд Трамп решил утаить от общественности положительный результат своего первого теста на коронавирус. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Wall Street Journal.

Трамп знал о результатах экспресс-теста уже вечером 1 октября, перед появлением в эфире телеканала Fox News. Президент объявил тогда, что COVID-19 обнаружили у его помощницы Хоуп Хикс.

«Не говори никому», — попросил Трамп своего советника. Об этом газете сообщил источник, знакомый с содержанием этого разговора. Официально о своем заражении президент объявил через несколько часов, ночью 2 октября.

Согласно внутреннему распорядку Белого дома, сотрудники сдают второй, более точный тест на коронавирус, если первый экспресс-тест указал на наличие заболевания.

5 октября Трамп рассказал, что за время болезни он многое узнал о коронавирусе нового типа. Видео с таким заявлением он выложил в своем Twitter.

«Это настоящая школа, с настоящими учебниками. Я осознаю, я понимаю это. Я вам расскажу об этом», — сказал Трамп. По словам врачей, лечащих президента США в медцентре имени Уолтера Рида, сейчас состояние Трампа продолжает улучшаться. Все жизненные показатели стабильны, повышенная температура не наблюдалась с утра 2 октября. По ряду данных, американского президента могут выписать уже в понедельник, 5 октября.

Ранее лечащий врач президента США Дональда Трампа Шон Конли заявил, что его пациент будет продолжать работать во время лечения от COVID-19. «Будьте уверены, я ожидаю, что президент продолжит выполнять свои обязанности без перебоев, пока идет на поправку», — подчеркнул Конли.

Трампу также сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса. Производимый фирмой Regeneron коктейль может снизить, согласно некоторым исследователям, концентрацию инфекции в крови. Глава Белого дома принимает препарат «Ремдесивир».

«Президент чувствует себя очень хорошо, ему не нужен дополнительный кислород, но после консультаций со специалистами мы решили начать терапию с помощью «Ремдесивира», — говорится в заявлении Конли.

Долгое время Трампа критиковали за отказ использовать средства индивидуальной защиты — с самого начала пандемии его не раз призывали выходить на публику в маске. В июле риторика Трампа в отношении масок изменилась, по сравнению с апрелем. В начале пандемии он говорил, что не планирует прибегать к защитным средствам. Выступая на брифинге в Белом доме 4 апреля он, например, сказал, что носить маски — добровольное решение каждого человека.

«Я не думаю, что буду прибегать к этому. Надевать маску, встречаясь с президентами, премьер-министрами, диктаторами, королями, королевами — как-то не представляю». Уже 1 июля президент США заявил в интервью Fox Business, что он «всеми руками за маски», и время от времени их носит.

В мае, напомним, Дональд Трамп подтвердил, что деятельность рабочей группы по борьбе с коронавирусом будет закончена. «Майк Пенс [вице-президент США] и рабочая группа проделали большую работу, но теперь

мы рассматриваем немного другой формат, и этот формат — безопасность и открытость. И, вероятно, для этого будет создана другая группа», — сказал Трамп журналистам.

Рабочая группа по борьбе с коронавирусом была создана в США 29 января. Ее председателем стал вице-президент Майк Пенс, а в состав группы вошли более 20 экспертов и чиновников администрации США. В Белом доме тогда заявили, что цель группы заключается в том, чтобы возглавить усилия по «контролю, сдерживанию и смягчению распространения вируса».

С того времени настроение и отношение Трампа к вирусу менялось с завидной регулярностью. Уже меньше чем через две недели после создания рабочей группы глава Белого дома заявил, что коронавирус «уйдет в апреле из-за тепла», а еще через две недели сообщил, что уровень инфицирования в США достаточно низок, в стране работают лучшие эксперты, власти полностью контролируют ситуацию, а фондовый рынок просел из-за паники и интриг в рядах демократов.

По мере прироста случаев заболевания в США оптимизм американского лидера постепенно уходил, но впоследствии он заявил, что Америка победит COVID-19 и наступит «золотой век».