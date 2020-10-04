«Хочет вернуться к работе»: что известно о состоянии Трампа

Президент США Дональд Трамп, заболевший COVID-19, чувствует себя хорошо и хочет вернуться в Белый дом, к работе. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает телеканал CBS.

«Я говорил с шефом аппарата Белого дома, есть хорошие новости: президент чувствует себя очень хорошо. Он, вообще-то, хочет вернуться в Белый дом, к работе», — сообщил он.

Тем не менее, пока что «на какое-то время» Трамп останется в медицинском центре имени Уолтера Рида под наблюдением врачей. Рассуждать о «гипотетических возможностях» советник Трампа не стал, но уверил, что Вашингтон имеет план для любого возможного развития ситуации. Однако о передаче президентских полномочий речи не идет.

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Состояние главы государства продолжает улучшаться, отметили врачи. На данный момент все жизненные показатели Трампа стабильны, повышенная температура не наблюдалась с утра 2 октября — выписать его могут уже в понедельник, но это пока не точно.

Ранее лечащий врач президента США Дональда Трампа Шон Конли заявил, что его пациент будет продолжать работать во время лечения от COVID-19. «Будьте уверены, я ожидаю, что президент продолжит выполнять свои обязанности без перебоев, пока идет на поправку», — подчеркнул Конли.

22 сентября кандидат в президенты США, экс-вице-президент Джо Байден заявил, что Трамп не смог сохранить хладнокровие в разгар пандемии коронавируса COVID-19 и не принял необходимых мер по борьбе с ней, поэтому Америка пострадала серьезнее, чем любая другая страна.

В ответ Трамп отметил, что Байден не должен критиковать его действия во время пандемии COVID-19. По словам главы Белого дома, Байден, находясь на посту вице-президента, справлялся с пандемией свиного гриппа гораздо хуже, чем он с коронавирусом.

2 октября врач Трампа Шон Конли отметил, что президент чувствует усталость, однако сохраняет хорошее настроение. Он также добавил, что супруга Трампа Меланья «по-прежнему чувствует себя хорошо». У нее наблюдается «легкий кашель и головная боль».

Трампу также сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса. Производимый фирмой Regeneron коктейль может снизить, согласно некоторым исследователям, концентрацию инфекции в крови. Наконец, президент США стал принимать препарат «Ремдесивир» для лечения от коронавируса.

«Президент чувствует себя очень хорошо, ему не нужен дополнительный кислород, но после консультаций со специалистами мы решили начать терапию с помощью «Ремдесивира», — говорится в заявлении Конли.

Начальник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Билл Степин также заразился коронавирусом. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источник в штабе. В настоящее время у менеджера кампании наблюдаются «слабо выраженные симптомы, схожие с теми, которые фиксируются при гриппе», отметил собеседник газеты.

Степин намерен по мере выздоровления следить за ходом подготовки к выборам и работать в удаленном режиме.

Штаб кандидата на пост главы США от Демократической партии Джо Байдена решил пока перестать критиковать американского президента Дональда Трампа. Бывший вице-президент также заявил, что будет молиться за выздоровление Трампа.

Долгое время Трампа критиковали за отказ использовать средства индивидуальной защиты — с самого начала пандемии его не раз призывали выходить на публику в маске. В июле риторика Трампа в отношении масок изменилась, по сравнению с апрелем. В начале пандемии он говорил, что не планирует прибегать к защитным средствам. Выступая на брифинге в Белом доме 4 апреля он, например, сказал, что носить маски — добровольное решение каждого человека.

«Я не думаю, что буду прибегать к этому. Надевать маску, встречаясь с президентами, премьер-министрами, диктаторами, королями, королевами — как-то не представляю». Уже 1 июля президент США заявил в интервью Fox Business, что он «всеми руками за маски», и время от времени их носит.