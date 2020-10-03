«Легкие симптомы»: больного Трампа перевели в госпиталь

Американский президент Дональд Трамп, заразившийся коронавирусом, переедет на несколько дней в военный госпиталь. Об этом заявила пресс-секретарь лидера США Кейли Макинани, передает РИА «Новости».

«Президент будет работать из президентского офиса в (военном госпитале) имени Уолтера Рида на протяжении нескольких последующих дней», — отметила она.

По словам представителя президента США, в госпиталь его направили врачи. Однако чувствует себя Трамп хорошо, симптомы у него «легкие», он «проработал весь день».

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Ранее лечащий врач президента США Дональда Трампа Шон Конли заявил, что его пациент будет продолжать работать во время лечения от COVID-19. «Будьте уверены, я ожидаю, что президент продолжит выполнять свои обязанности без перебоев, пока идет на поправку», — подчеркнул Конли.

По его словам, Трамп и его жена Меланья чувствуют себя хорошо и находятся на самоизоляции в Белом доме. «Как очень многие американцы в этом году, я и президент США Дональд Трамп проведем карантин дома после положительных тестов на коронавирус. Мы чувствуем себя хорошо, я отложила все предстоящие встречи. Пожалуйста, обезопасьте себя, мы пройдем через это вместе», — написала Меланья Трамп в Twitter.

22 сентября кандидат в президенты США, экс-вице-президент Джо Байден заявил, что Трамп не смог сохранить хладнокровие в разгар пандемии коронавируса COVID-19 и не принял необходимых мер по борьбе с ней, поэтому Америка пострадала серьезнее, чем любая другая страна.

В ответ Трамп отметил, что Байден не должен критиковать его действия во время пандемии COVID-19. По словам главы Белого дома, Байден, находясь на посту вице-президента, справлялся с пандемией свиного гриппа гораздо хуже, чем он с коронавирусом.

2 октября врач Трампа Шон Конли отметил, что президент чувствует усталость, однако сохраняет хорошее настроение. Он также добавил, что супруга Трампа Меланья «по-прежнему чувствует себя хорошо». У нее наблюдается «легкий кашель и головная боль».

Трампу также сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса. Производимый фирмой Regeneron коктейль может снизить, согласно некоторым исследователям, концентрацию инфекции в крови. Наконец, президент США стал принимать препарат «Ремдесивир» для лечения от коронавируса.

«Президент чувствует себя очень хорошо, ему не нужен дополнительный кислород, но после консультаций со специалистами мы решили начать терапию с помощью «Ремдесивира», — говорится в заявлении Конли.

Начальник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Билл Степин также заразился коронавирусом. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источник в штабе. В настоящее время у менеджера кампании наблюдаются «слабо выраженные симптомы, схожие с теми, которые фиксируются при гриппе», отметил собеседник газеты.

Степин намерен по мере выздоровления следить за ходом подготовки к выборам и работать в удаленном режиме.

Штаб кандидата на пост главы США от Демократической партии Джо Байдена решил пока перестать критиковать американского президента Дональда Трампа. Бывший вице-президент также заявил, что будет молиться за здоровье Трампа.

Ранее Джо Байден в интервью телеканалу CNN раскритиковал американского лидера Дональда Трампа за «ложную мужественность» в разгар пандемии COVID-19. «Он дурак, абсолютный дурак... Президенты должны руководить, а не заниматься глупостями и показывать ложную мужественность. Это стоит человеческих жизней», — подчеркнул Байден.

Беседовавшая с ним журналистка CNN напомнила, что ранее на церемонии по случаю дня поминовения Трамп появился без маски, а Байден был и в маске, и солнцезащитных очках. При этом вскоре в своем Twitter-аккаунте президент США опубликовал фотографию демократа в маске — по мнению сотрудницы телеканала, таким образом Трамп хотел «принизить» Байдена и показать «слабость своего оппонента».