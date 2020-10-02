Нормализация отношений: Патрушев встретился с помощником Трампа

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел первую очную встречу с помощником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном в Женеве в пятницу, 2 октября.

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Как указывается на сайте Совбеза РФ, беседа была проведена «в целях нормализации двусторонних отношений и укрепления международной безопасности».

Двое высокопоставленных чиновников обсудили проблемы нераспространения ядерного оружия и контроля над вооружениями, сферу кибер-безопасности, борьбу с терроризмом, а также эскалацию в Нагорном Карабахе.

По последнему вопросу силовики констатировали совпадение американской и российской повесток по решению военного конфликта между Арменией и НКР с одной стороны, и Азербайджаном и поддерживающей его Турцией с другой.

Также, стороны условились продолжать подготовку к саммиту пяти государств — постоянных членов Совета безопасности ООН (РФ, США, Франции, Великобритании и Китая). Данную инициативу выдвинул президент России Владимир Путин в своей статье к 75-летию победы во Второй мировой войне в «Российской газете» в мае нынешнего года.

Отдельно Патрушев и О'Брайен заверили друг друга в отсутствии намерений у Москвы и Вашингтона осуществлять вмешательство во внутренние дела друг друга, в частности – в электоральные процессы.

Тремя днями ранее бывший президент СССР Михаил Горбачев призвал будущего победителя президентских выборов в США поскорее встретиться с Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью британской газете The Times.

По мнению бывшего советского президента, гонка ядерных вооружений может выйти из-под контроля, если не принять своевременные и адекватные меры.

«Ситуация очень тревожная. Какими бы ни были результаты выборов, мы должны возобновить диалог, чтобы выйти из нынешнего замороженного состояния. Нужен сильный импульс со стороны президентов обеих стран», — сказал Горбачев.

Выборы президента США назначены на начало ноября, основное противостояние разворачивается между действующим президентом США Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом.

Горбачев подчеркнул, что Москва и Вашингтон должны провести «второй Рейкьявик» — он встречался с тогдашним президентом США Рональдом Рейганом в исландской столице в 1986 году. Тогда было положено начало завершению «холодной войны» между СССР и Соединенными Штатами.

Напомним, сейчас между Россией и США есть только один договор, ограничивающий наращивание ядерных арсеналов, — СНВ-III. Его действие истекает в 2021 году. Этот документ — последний рубеж перед новой гонкой вооружений после выхода США из Договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был подписан президентом США Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в Вашингтоне в 1987 году.

Пресса СССР называла договор «первым шагом к безъядерному миру».

Этот документ запретил использование и создание ракет малой (от 500 до 1 тыс. км) и средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) дальности действия, которые могли быть размещены на суше.

К середине лета 1991 года советская сторона ликвидировала около 2 тыс. ракет, а американцы уничтожили 846 ракет. Впоследствии процесс разоружения продолжился под контролем военно-экспертных комиссий двух держав.

Еще два месяца назад О'Брайен анонсировал переговоры России и США по вопросам контроля над вооружениями, контртерроризма и глобальной архитектуры безопасности.

«И Россия, и Соединенные Штаты подвергались на своей территории атакам насильственного экстремизма», — напоминал в беседе с Washington Post помощник главы Белого дома.

Также О'Брайен сообщал о модели отношений с Россией, которую Трамп и он сам считают наиболее выгодной для обоих государств и всего мира.

«Трамп добивается другого пути развития отношений с Россией — такого, при котором Россия будет воздерживаться от агрессии за рубежом и станет дружественным партнером для США и Европы. В таком мире в санкциях против России не было бы необходимости, и торговля между нашими странами процветала бы», — подчеркивал О'Брайен.

Он пояснял, что дружественные отношения между двумя державами лежат в интересах как россиян, так и американцев.

В то же время помощник президента США заявлял, что Трамп настроен по отношению к российским властям «жестко, как Рональд Рейган — жестче прочих президентов». При этом он напомнил, что популярный в 1980-х республиканец Рейган был также заинтересован в хороших отношениях с Советским Союзом.