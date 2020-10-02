Кампания остановлена: как заражение Трампа повлияет на выборы

Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп заразились COVID-19. По словам главы государства, их тесты показали положительный результат. «Мы немедленно начнем наш карантин и процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе!» — написал Трамп в Twitter.

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В свою очередь Меланья заявила, что в настоящее время она и ее супруг чувствуют себя хорошо. Первая леди США отметила, что все предстоящие встречи были отложены. «Так же, как поступало слишком большое число американцев в этом году, я и президент Дональд Трамп находимся дома на карантине», — добавила Меланья Трамп.

Как пишет The Guardian, президенту пришлось отказался от встречи со сторонниками в Вашингтоне и поездки во Флориду. Вместо этого Трамп собирается принять участие в телефонной конференции, посвященной оказанию помощи пожилым людям в условиях пандемии.

Заражение американского лидера коронавирусом ставит под вопрос продолжение его избирательной кампании, ведь до президентских выборов остается лишь 33 дня.

Учитывая, что Трамп в течение пандемии достаточно легкомысленно относился к средствам защиты и нередко нарушал социальную дистанцию, его заражение станет серьезным ударом по имиджу президента.

Ряд американских СМИ уже критически восприняли данную информацию, поскольку перед получением положительного результата Трамп поехал в Нью-Джерси, где встретился со сторонниками в своем гольф-клубе Бедминстера, а до этого посетил многотысячный митинг в штате Миннесота — оба мероприятия объединяет то, что большинство сторонников президента были без масок.

Дополнительных проблем Трампу добавляет то, что 1 октября он сообщил о заражении коронавирусом своей советницы Хоуп Хикс. Это обстоятельство усилило критику действий Белого дома в отношении пандемии, а также подняло вопрос о том, почему президент не перешел на самоизоляцию в тот же день.

Удар по выборам

В совокупности все указанные факторы могут ударить по позициям Трампа в преддверии выборов, хотя его оппонент Джо Байден и так использовал тему коронавируса в США против президента. Главная проблема заключается в том, что глава государства длительное время преуменьшал опасность вируса. По его словам, чтобы не допустить паники среди населения. К тому же Трамп уверял, что ситуация в США вполне неплохая, несмотря на лидерство страны по числу зараженных и умерших от COVID-19.

По последним данным, на американской территории выявлено почти 7,5 млн случаев заражения коронавирусом, количество жертв превысило отметку в 212 тыс. человек.

Согласно опросу Ipsos от 1 октября, 56% американцев не одобряют действия главы Белого дома, в его поддержку высказываются 43% респондентов. Рейтинг Трампа на общенациональном уровне на 9% ниже показателей Байдена, кандидаты получают по 41% и 50% соответственно.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» глава Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев,

заражение коронавирусом нанесет дополнительный удар по престижу главы государства и поставит под вопрос его компетентность как руководителя страны.

«Он и раньше не совсем компетентно вел себя в этом плане — допустил такое распространение коронавируса в США, не приняв своевременно серьезных мер по борьбе с заражением. Сейчас он заразился сам, что подчеркивает его не слишком правильный подход к данному вопросу», — считает эксперт.

С точки зрения Рогулева, теперь активная часть избирательной кампании будет скомкана, помимо отмены важных встреч с избирателями и сторонниками, вероятно, могут быть перенесены или переведены в дистанционный формат будущие раунды дебатов Трампа с Байденом.

«В итоге Трамп не сможет активно участвовать в заключительной фазе избирательной кампании, что действительно серьезное препятствие. Конечно, часть населения может проявить какую-то жалость к президенту, но скорее всего большинство колеблющихся избирателей воспримут его заражение негативно. Они могут начать еще больше сомневаться в компетентности президента», — подчеркнул эксперт.

При этом Трамп далеко не единственный мировой лидер, получивший положительный результат теста на коронавирус. К примеру, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переболел COVID-19, перенеся заболевание в не слишком легкой форме.

В случае британского премьера болезнь отчасти положительно сыграла на его имидже, хотя он также преуменьшал опасность вируса в начале пандемии.

Впрочем, по мнению Рогулева, в отношении Трампа положительных подвижек ожидать не стоит. Эксперт отмечает, что для президента США случившееся — определенно негативный фактор.

Негативный сценарий

Заболевание Трампа также имеет еще одно последствие. 74-летний президент США входит в группу риска из-за своего возраста. Если глава Белого дома серьезно заболеет, он может временно передать свои полномочия вице-президенту Майку Пенсу — однако политик также может быть заражен вирусом, поскольку накануне встречался с президентом в закрытом помещении и без маски.

Если же Пенс и Трамп вместе не смогут руководить страной, этот пост временно займет спикер палаты предстателей Нэнси Пелоси.

То есть во главе Белого дома встанет один из главных противников действующего президента.

Тем не менее пока сложно прогнозировать, каким именно будет ход болезни президента США. В настоящее время врач Трампа Шон Конли уверяет, что глава государства продолжит выполнять свои обязанности в период выздоровления.

«Президент и первая леди в настоящий момент чувствуют себя хорошо. Будьте уверены, я ожидаю, что президент продолжит без перебоев выполнять свои обязанности, пока он поправляется», — добавил Конли.

Пенс также вполне здоров и о положительных результатах на COVID-19 не сообщает. Сотрудники Белого дома, как и Трамп, регулярно сдают тест на коронавирус, поэтому информация о возможной болезни вице-президента может появиться в любой момент.