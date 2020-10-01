Расширений санкций: кто попал в черный список ЕС

Совет Европейского союза расширил список антироссийских санкций в отношении лиц и организаций, которые, по мнению европейских политиков, «подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость» Киева.

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«23 декабря 2019 года президент России Владимир Путин объявил об открытии железнодорожного моста через Керченский пролив, что завершило реализацию проекта по соединению железнодорожных систем России и Крымского полуострова, который был нелегально оккупирован [так в ЕС называют воссоединение на основании референдума — «Газета.Ru»]», — говорится в документе.

Благодаря строительству моста и железной дороги, Россия смогла «консолидировать контроль над нелегально аннексированными Крымом и Севастополем, продолжив их изоляцию от Украины», считают в ЕС.

«В этой связи Совет ЕС считает необходимым внести четыре компании и двух человек в санкционный список лиц и институтов, за их роль в разработке, строительстве или использовании железнодорожной инфраструктуры между Россией и Крымом», — отметил Совет ЕС.

В черный список были добавлены два физических и четыре юридических лица. Физическими лицами, попавшими под ограничения, стали гендиректор компании «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов и замгендиректора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин. Последний курировал строительство моста в Керченском проливе.

Компания «Гранд Сервис Экспресс», в свою очередь занимается пассажирскими перевозками в Крым. В комментарии РБК представители организации отметили, что персональные санкции против руководства компании не влияют на деятельность перевозчика.

Санкции также были введены в отношении организаций АО «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск», ФГУП «Крымская железная дорога» и Крымская первая страховая компания. Эти компании, по информации ЕС, так или иначе связаны со строительством моста.

Как передает ТАСС, первая организация участвовала в проектировании Керченского моста, вторая «активно участвовала в проекте», Федеральное государственное унитарное предприятие «Крымская железная дорога» является оператором железнодорожного моста, а последняя занималась страхованием проекта.

Всем фигурантам черного списка запрещен доступ на территорию ЕС. Активы этих людей и организаций в европейских банках будут заморожены. Кроме того, ЕС запрещает европейскому бизнесу сотрудничать с внесенными в список компаниями.

Аналогичные санкции с марта 2018 года действуют в отношении еще шести компания, которые также приняли участие в строительство Крымского моста. Санкции периодически вводятся и дополняются после госпереворота на Украине и проведенного в 2014 году референдума в Крыму. На референдуме большинство крымчан проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации.

В марте 2014 года Крым стал российской республикой. Это не приняли европейские страны, Украина и США. Они сразу ввели антироссийские санкции. Москва, в свою очередь, вышла на импортозамещение.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает планы расширить список лиц и организаций противоречащими задачам, которые поставила пандемия коронавируса перед всем миром.

«Особенно «актуально» это, конечно, на фоне второй волны пандемии коронавируса. В то время как наш президент призывает к открытию «зеленых» коридоров, чтобы иметь возможность оказать и получить медицинскую и гуманитарную помощь, они своими санкциями все закрывают. Ну что сказать, молодцы», — заявил он в комментарии РИА «Новости».

«Санкционная лихорадка охватила всех», — констатировал сенатор.