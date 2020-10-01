Белоруссия, Карабах и Навальный: ЕС созвал внеплановый саммит

1 октября в Брюсселе стартует внеплановый саммит Евросоюза, на котором главы государств и правительств объединения собираются обсудить главные темы внешней и внутренней повестки дня. Как заявил глава Евросовета Шарль Мишель, основная дискуссия первой части двухдневной встречи будет сконцентрирована вокруг отношений ЕС с Турцией.

Реклама

«Мы обсудим текущие вопросы, требующие нашего внимания, а именно: ситуацию в Беларуси, отравление Алексея Навального и нагорно-карабахскую эскалацию», — указал Мишель в пригласительном письме, направленном лидерам Евросоюза.

Ужин первого дня саммита будет полностью посвящен взаимодействию объединения с Турцией, а также ситуации в Средиземноморье, отметил глава Евросовета. По его мнению, ЕС необходимо создать пространство для конструктивного диалога с Анкарой ради достижения стабильности и безопасности во всем регионе — с учетом уважения к суверенитету и суверенным правам государств-членов Евросоюза.

Турецкая агрессия

В последние месяцы возросли противоречия в отношениях Турции и Греции — из-за фактического захвата Анкарой части континентального шельфа. Обстановка в Средиземноморье из-за споров двух стран крайне напряженная, так как Анкара подкрепила «свои права» на территорию военными кораблями. Афины ответили тем же, частично получив военную поддержку от Франции.

В итоге десятки греческих и турецких кораблей выстроились в линию друг против друга, что создает возможность для запуска полноценного конфликта между странами в случае случайной или преднамеренной эскалации.

Учитывая, что в августе греческий фрегат столкнулся с турецким кораблем, вполне понятно, почему этот вопрос является ключевым для европейских лидеров.

Пока Евросоюз рассматривает все варианты дальнейшего развития событий. При этом в Брюсселе уверены, что конструктивный диалог с Анкарой возможен только при соответствующих действиях турецкой стороны — в противном случае ЕС готов защитить свои законные интересы.

Отдельно необходимо указать на фактор Кипра, который также имеет серьезные претензии к Анкаре как минимум на фоне почти 50-летней оккупации части острова путем создания на его территории непризнанной республики Северный Кипр. Кроме того, Республика Кипр и Афины недовольны действиями Турции на континентальном шельфе.

Кипр требует от Брюсселя введения санкций против Турции, в отместку блокируя утверждение ограничительных мер в отношении руководства Белоруссии.

Белорусский кризис

Политический кризис в Белоруссии занимает особое место в нынешней повестке дня, в том числе для европейцев. Очередное переизбрание Александра Лукашенко президентом спровоцировало волну массовых протестов в республике, которые привели к жестким действиям властей в отношении демонстрантов.

Реакция Запада была вполне ожидаемой: выборы ЕС и США не признали, заявив о необходимости проведения нового голосования и неформально поддержав оппонента Лукашенко от оппозиции в лице Светланы Тихановской.

Венесуэльский сценарий, а именно признание соперника главы государства «временным президентом», пока не повторился, но в последнее время Тихановская активно контактирует с лидерами ЕС — она уже встречалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном и в ближайшее время примет участие в переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Важным вопросом по белорусскому направлению для ЕС опять-таки являются санкции против Минска. Официально их возможное введение объясняется «фальсификацией результатов выборов и нарушением прав человека», а анонсировали ограничительные меры еще полтора месяца назад.

Если в рамках саммита лидерам ЕС удастся уговорить Кипр и санкции все же будут введены, это не станет чем-то сенсационным, поскольку Лукашенко вместе с представителями правительства республики уже попадали под европейские ограничения. Однако это может негативно повлиять на ситуацию в Белоруссии в целом, а также подкрепить мнение главы государства о «заинтересованности Запада» в протестах.

Карабахский конфликт

Обсуждение обострения ситуации в Нагорном Карабахе должно привести к совместному заявлению лидеров ЕС. Как ожидается, главы государств и правительств призовут третьи страны не вмешиваться в ситуацию, а стороны конфликта — прекратить огонь.

В преддверии саммита глава Евросовета Шарль Мишель провел телефонные разговоры с лидерами Армении и Азербайджана, чтобв донести позицию Евросоюза по конфликту. Брюссель придерживается вполне четкой линии по этому вопросу — стороны должны прекратить боевые действия и проявить максимальную сдержанность.

Ситуация в регионе крайне нестабильна с 27 сентября, Баку и Ереван попеременно сообщают об уничтожении военной техники противника и новых жертвах столкновений.

Дополнительную напряженность вносит поддержка Баку со стороны Турции, где открыто объявили о готовности оказать военную помощь своему союзнику. Будут ли лидеры ЕС обсуждать возможное участие Анкары в боевых действиях в регионе, о чем заявляют в Ереване, не сообщается.

Сам Брюссель предлагает свою помощь в урегулировании конфликта. В частности, ЕС готов содействовать выработке мер доверия между Баку и Ереваном. Впрочем, Азербайджан пока отказывается от переговоров с Арменией по урегулированию конфликта. В Баку требуют вывода армянских войск со спорных территорий Нагорного Карабаха, на что Ереван идти не собирается.

Навальный и Китай

В числе ключевых тем первого дня саммита также стоит отметить вопрос с предполагаемым отравлением российского блогера Алексея Навального, что в первую очередь волнует текущего председателя Совета ЕС — Германию. С начала сентября Берлин утверждает, что пациент якобы попал под воздействие отравляющего вещества из группы «Новичок», но не предоставляет доказательств.

В настоящее время Брюссель ожидает заявления ОЗХО и выводов со стороны ряда других организаций, Евросоюз примет окончательное решение по инциденту после получения всех фактов. То есть вряд ли в рамках текущего мероприятия могут обсуждаться санкции против России, что уже подтвердили западным СМИ европейские дипломаты.

При этом Москва также стремится разобраться в ситуации: как говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пока у следователей нет никаких фактов, которые указывали бы на присутствие отравляющих веществ в организме Навального, в особенности боевого типа из группы «Новичок».

Однако если по Навальному решения ожидать не стоит, то оно вполне может быть принято по Китаю, который также будет обсуждаться на саммите ЕС. Берлин уже длительное время активно продвигает крупное инвестиционное соглашение с Пекином. Его реализация находится под вопросом из-за ряда факторов, в том числе антикитайской кампании США, к которой Белый дом пытается подключить Брюссель.

Даже без учета давления Вашингтона большой проблемой для ЕС являются сообщения о нарушении прав человека на китайской территории — притеснение национальных меньшинств и проблемы с сохранением независимости Гонконга беспокоят лидеров Евросоюза.

В последнее время в ЕС звучат призывы к переходу к более жесткой позиции в отношении Китая.

В частности, канцлер ФРГ Ангела Меркель указывала на разногласия сторон, вызванные фундаментально различными общественно-политическими системами.

Внутренний кризис

Все перечисленные темы, в основном, касаются только первого дня саммита ЕС. Второй же день будет полностью посвящен внутренним проблемам объединения — укреплению «стратегической автономии». На встрече будут рассматриваться экономические вопросы, которые особенно актуальны на фоне продолжения пандемии коронавируса COVID-19. К слову, из-за продолжающегося распространения инфекции в здание Евросовета во время саммита не будут допущены журналисты, хотя само мероприятие пройдет в очной форме.

Касательно экономических вопросов, скорее всего, главным моментом станет попытка урегулировать внутренние споры относительно фонда спасения экономики, создание которого лидеры ЕС согласовали в рамках июльского саммита. Тогда стороны договорились выделить €750 млрд для поддержки экономики государств объединения, пострадавшей во время пандемии.

Основным требованием для выделения средств для получения средств стало соблюдение принципов верховенства права Евросоюза. Именно от этого напрямую зависит объем дотаций той или иной стране. Это уточнение еще на стадии обсуждения вызвало сопротивление Венгрии и Польши.

Обе страны в той или иной степени обвиняются Брюсселем в нарушении основополагающих принципов демократии и рискуют остаться без поддержки. В подобных условиях они могут заблокировать инициативу, чего, скорее всего, попытаются избежать представители других государств ЕС.

Прогнозировать исход саммита по данному вопросу затруднительно. По сути, лидеры ЕС могут обсудить предложение Германии, которое не предусматривает жестких санкций за нарушение принципов верховенства права. Поводом для прекращения финансирования в Берлине считают нарушения управления бюджетом ЕС и противоречие финансовым интересам Евросоюза.