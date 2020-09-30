Должна быть Московия: «Слуга народа» предлагает переименовать Россию

Украине нужно на государственном уровне переименовать Россию в Московию, уверен депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Никита Потураев.

«Каждая нация сама решает, как называть соседей», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

В качестве примера он назвал названия Германии на разных языках — русском, французском и украинском. «Французы называют Германию Аллеманией, и что? А россияне — «Германия», а мы — «Нимеччина». И что, немцы как-то на нас обижаются из-за этого? Или, может, на россиян или на французов?» — задался вопросом Потураев.

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Ведущая сочла его предложение унизительным, чем возмутила парламентария. «Какое унижение, если они только при Петре I начали называться «Российская империя»? А до этого они назывались «Московское царство» или «Московия» <…> и не обижались», — парировал Потураев, ссылаясь на «документы». При этом он не стал пояснять, какая Украине польза от переименования.

В реальности Россию не называли «Московским царством». С конца XV века и до середины XVI использовалось название «Русское государство». Московией страну называли только в некоторых западных источниках наряду с обозначением «Россия».

Потураев и ранее предлагал такую инициативу. Так, прошлым летом он заявил, что Россию нужно переименовать в Московию, а русский язык разделить на две части. «Моя точка зрения, что мы вообще должны его [русский язык] переименовать. И, например, сказать, что у нас — русский язык, а там — российский», — подчеркнул украинский политик.

Он подчеркнул, что «как филолог» может утверждать, что «украинский русский» существенно отличается от «русского русского». По его словам, эта разница заметна как в лексике, так и в грамматике, и даже «не в смысле суржика».

Тогда это предложение было резко раскритиковано коллегой Потураева из «Слуги народа» Максимом Бужанским. Тот заявил, что таким образом мыслят только «неудачники вроде Петра Порошенко», который ранее был президентом Украины. По мнению украинского нардепа, подобный ажиотаж не даст народу страны нормальную экономику, образование и здравоохранение.

На очередное предложение Потураева о переименовании отреагировали российские депутаты Государственной думы. В комментарии НСН вице-спикер Госудмы Игорь Лебедев выразил мнение, что украинскому парламентарию нужно сосредоточиться на внутренних проблемах Украины.

«К этому заявлению можно относиться исключительно как к заявлению малограмотного, некомпетентного и непрофессионального человека. Никто не давал права депутату Верховной рады давать рекомендации по наименованию другой страны. Пусть своей Хохляндией занимается и пусть переименовывает там, что захочет», — сказал Лебедев.

Российский политик подчеркнул, что Россия к Украине «никакого отношения не имеет». «Лучше бы в школе учился. Германию в разных странах называют по-разному не от недостатка ума, как у этого депутата, а от того, что на разных иностранных языках Германия звучит по-разному», — добавил он.

Депутат от Крыма и Севастополя Руслан Бальбек, в свою очередь, сказал информагентству, что Украина может называть Россию так, как хочет. Но сами идеи о переименовании, по его мнению, ничтожны.

«Это внутреннее дело Украины, как они нас будут называть. Другой вопрос, что их ничтожные идеи ничего не изменят на географической карте мира: Россия была, есть и будет», — заявил он.

Что касается Украины, Бальбек отметил, что эта страна на сегодняшний день является «неким пробным шаром, которым сегодня играют западные политики: не пойдет игра — выбросят за пределы поля». «Менять устоявшиеся названия государств в угоду чьим-то политическим амбициям считаю аморальным. Как есть на картах всего мира, так и должно остаться», — уверен парламентарий.