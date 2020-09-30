Удар по выборам: зачем Трампу новый судья в Верховный суд

Первые предвыборные теледебаты между действующим президентом США Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Джо Байденом прошли в не слишком дружественной атмосфере, и продемонстрировали стойкое неприятие между соперниками. Одной из основных тем прений стало желание главы государства назначить нового судью в Верховный суд США до голосования, что вполне ожидаемо вызвало критику со стороны его оппонента, да и в целом Демократической партии.

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Дело в том, что незадолго до начала дебатов Трамп направил на рассмотрение сената конгресса США кандидатуру Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда. Так, президент решил заполнить вакантное место, которое освободилось после смерти от рака 87-летней судьи Рут Бейдер Гинзбург 18 сентября — она была второй женщиной в истории США, ставшей судьей ВС, и находилась на этой должности более 27 лет.

Гинзбург была известна своими либеральными взглядами, именно при ее активном участии в конституции США был закреплен запрет на дискриминацию по половому признаку, а также во всех штатах разрешены однополые браки. В свою очередь Барретт более консервативна и религиозна. В качестве примера, стоит отметить, что Гинзбург активно поддерживала права женщин на аборт, когда ее возможная преемница уверена, что жизнь начинается с момента зачатия.

Назначение Барретт крайне нежелательно для демократов, поскольку с ее приходом в ВС баланс либералов и консерваторов установится в соотношении 3 к 6.

Учитывая, что судьи Верховного суда занимают пост пожизненно, подобный расклад может затянуться на долгие годы.

Как заявил Байден в ходе дебатов, президентские выборы, по сути, уже начались, поскольку часть американцев начала голосовать досрочно. По этой причине, по его мнению, решение о назначении нового судьи Верховного суда следует отложить на будущее, когда станет понятен победитель.

В свою очередь Трамп отринул подобную возможность, указав на то, что его избрали президентом на 4 года, а значит до января 2021 он имеет все необходимые полномочия. Он также добавил, что, если бы его противники из числа демократов оказались бы в такой же ситуации, как и республиканцы сейчас, они бы, не задумываясь, назначили судью Верховного суда до выборов.

Повторение истории

По иронии судьбы представители Демпартии, а именно предшественник Трампа президент Барак Обама как раз и оказался в подобной ситуации. Собственно, как и действующий лидер США, он не упустил своего шанса воспользоваться появившейся возможностью. В феврале 2016 года скончался судья ВС, консерватор Антонин Скалиа и Обама решил назначить на его место нейтрального кандидата Меррика Гарлэнда.

Интересно, что тогда республиканцы говорили то же самое, что сейчас вещают демократы, а именно выступали против назначения судьи в предвыборный год, требуя отдать эту возможность уже новому президенту. Представители Республиканской партии апеллировали к неформальному «правилу Байдена». Его история берет корни в 1992 году, когда еще молодой Джо Байден призывал президента Джорджа Буша-старшего отказаться от назначения нового судьи в случае появления такой возможности.

Собственно, за почти 30 лет Байден от своего мнения по этому вопросу не отказался, что подтвердили дебаты с Трампом, а вот республиканцы за два года кардинально изменили свою позицию.

Тот же лидер республиканского большинства Митч Макконелл поддерживает назначение Барретт в ВС, хотя в ситуации с Гарлэндом был резко против.

Впрочем, план Обамы по факту был изначально обречен на провал, так как в тот момент сенат находился под контролем Республиканской партии — оппоненты президента отказались даже созывать слушания по назначению Гарлэнда, и в итоге срок выдвижения истек. Судью на место Скалиа назначил уже Трамп, выдвинув консерватора Нила Горсуча.

Однако если у 44-ого президента США была проблема с сенатом, то у нынешнего главы Белого дома нет таких сложностей. По факту Трамп вполне может успеть провести назначение Барретт, тем самым нарушив «правило Байдена» и выставив очередную шпильку демократам.

Республиканская угроза

Отсутствие баланса в Верховном суде может много стоить демократам. В частности, как пишут либеральные американские СМИ, одной из главных проблем может стать полная отмена закона о доступном здравоохранении. Программа носит неофициальное название «Обамакэр» (Obamacare) в честь опять-таки предшественника Трампа, при котором была введена в действие.

Реформа считается одним из главных достижений президента Обамы, и активно разрушается действующим главой государства. Как говорил лидер демократов в Сенате Чак Шумер, назначение Барретт в ВС сравнимо с отменой действующего закона, поскольку Трамп с ее помощью вновь атакует здравоохранение. К тому же, она сама поставила под сомнение целесообразность закона о доступном здравоохранении еще три года назад.

Тем не менее уход от «социалистической», по версии президента США, программы — лишь часть предстоящих бед.

Отчасти взгляды Барретт на аборты, то есть их полное неприятие, может привести к отмене знакового решения Верховного суда 1973 года, разрешившего аборты по всей стране — как пишут американские СМИ, на это рассчитывают многие консервативные республиканцы.

Кроме того, под прицел могут попасть представители сексуальных меньшинств. Несколько лет назад Барретт связали с религиозной группой «Люди Хвалы», которая известна своими традиционными взглядами — в школах, организованных группой, настаивают на консервативном восприятии института брака. Правозащитники из Human Rights Campaign уже назвали возможную новую судью «угрозой правам ЛГБТ».

Впрочем, самым важным фактором является возможное вмешательство ВС в подсчет голосов на президентских выборах в случае назначения Барретт. Подобные прецеденты уже существовали, в частности, Гинзбург в 2000 году разрешила пересчет голосов во Флориде, тем самым способствовав победе республиканца Джорджа Буша-младшего над демократом Альбертом Гором.

Ситуация с пересчетом голосов может повториться вновь, о чем прямо сказал Трамп в ходе дебатов с Байденом. Президент США признал, что может потребоваться вмешательство ВС, если подсчет бюллетеней вызовет споры.

В свою очередь кандидат от демократов опроверг возможность фальсификаций, но пообещал не говорить о своей победе или поражении до окончательного подсчета голосов.

При этом причина, по которой Трамп не исключает возможных проблем, связана с тем, что в этом году в США проходит массовое голосование по почте из-за пандемии коронавируса. Подобный расклад крайне не устраивает Трампа, который не перестает говорить о желании демократов «сжульничать». Хотя по факту основная проблема голосования по почте заключается в том, что выборы затягиваются на длительный срок, так как результаты требуют тщательной проверки и подсчета. Частично оно проходило и на выборах 2016 года, на которых Трамп стал победителем.