«Может, ты заткнешься, дружище?»: дебаты Трампа и Байдена провалились

В ночь на 30 сентября в США прошли первые дебаты кандидатов в президенты. Считается, что публичные дебаты — последний шанс для претендентов заручиться голосами тех граждан, кто еще не определился с выбором.

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Правда, сложно сказать, стала ли эта дискуссия решающей для кого-либо. Американские наблюдатели и СМИ сошлись во мнении, что дебаты откровенно не удались.

«Это был беспорядок из оскорблений и грубых перебиваний, дико неконтролируемых и бессвязных. Между строк: дискуссия временами была совершенно непонятной. <…> Трамп проигнорировал правила, и дебаты сошли с рельсов. Буквально не было согласованной базы фактов, по которой можно было бы обсуждать политику», — пишет обозреватель Axios.

CNN выпустил материал о достоинствах и недостатках прошедших дебатов. Под заголовком «Успех» журналист пишет: «Это поле намеренно оставлено пустым. Это были абсолютно ужасные дебаты, которые абсолютно ничего не сделали для просвещения общественности о двух кандидатах и о том, что они будут делать, если им дадут четыре года, чтобы служить президентом Соединенных Штатов. Без сомнения, это была худшая дискуссия, которую я когда-либо освещал за два десятилетия своей работы».

Politico выпустил материал о дебатах под заголовком: «Эпический момент национального стыда: дебаты были позором веков».

«Надо сказать, это был настоящий беспорядок. Оба кандидата прибегали к брани и оскорблениям, часто перебивали друг друга. Джо Байден назвал Трампа клоуном и расистом, в то время как президент насмехался над бывшим вице-президентом за то, что он не может собрать толпу, расспрашивал его о предполагаемых проступках его сына Хантера на Украине и в Китае и напомнил о плохой успеваемости бывшего вице-президента», — пишет Fox News.

Политические деятели, впрочем, были не так критичны, как журналисты. Однозначно назвать победителя нельзя, ведь дискуссии попросту не получилось. Кандидаты гнули свою линию, не отвечая на вопросы, перебивая и сыпля оскорблениями в адрес друг друга.

Президент игнорировал половину нападок и использовал дебаты для атаки на своего соперника. «Вы использовали слово «умнее»? — переспросил Трамп Байдена, напомнив, о том, что тот не отличался хорошими оценками в колледже. — Никогда не используйте слово «умный», когда говорите со мной».

Трамп неоднократно вспоминал сына своего соперника Хантера Байдена, который работал в украинской компании Burisma, а до этого был уволен из вооруженных сил США за употребление наркотиков. Президент считает, что сын вице-президента причастен к коррупции.

«За 47 месяцев я сделал больше, чем ты за 47 лет, Джо», — говорил Трамп.

Бывший вице-президент называл главу Белого дома «клоуном» и «куклой Путина», обвинял его в ответственности за то, что США стали первыми в мире по уровню заболеваемости коронавирусом COVID-19, предъявлял неуплату налогов и возлагал на Трампа вину за рост безработицы и экономические проблемы.

«Может, ты заткнешься, дружище?» — не выдержал Байден.

Впрочем, даже если бы дебаты прошли иначе, политические деятели все равно также назвали бы своих фаворитов — тут все просто, победитель определяется в зависимости от партийной принадлежности. Правда, Трамп и Байден все же усложнили задачу своим сторонникам, превратив это мероприятие в публичную перепалку и фактически лишив своих соратников возможности аргументировать свою позицию.

«В течение девяноста минут Дональд Трамп представил уверенные, убедительные и весомые аргументы в пользу своего переизбрания и привлек Джо Байдена к ответу за поддержку радикальной политики, направленной на повышение налогов, уничтожение рабочих мест и то, что он сделал наше общество менее безопасным», — написала в своем Twitter председатель Национального комитета республиканцев Ронна МакДэниэл.

Директор по коммуникациям кампании по переизбранию Трампа Тим Мерто сказал в разговоре с Voice of America, что президент провел «фантастическую» работу. «Зрители увидели президента Трампа, который руководил каждым моментом дебатов, и я думаю, что они увидели слабого Джо Байдена, ищущего кого-нибудь, кто бы выручил его» — сказал Мерто.

Избирательный штаб Трампа и Республиканский национальный комитет объявили главу Белого дома победителем первых президентских дебатов. «Президент Трамп только что показал величайшие дебаты в истории, продемонстрировав владение фактами и контроль над беседой», — сказал руководитель кампании Трампа Билл Степьен.

Он раскритиковал Байдена, подчеркнув, что дебаты лишний раз продемонстрировали, что бывший вице-президент «слишком слаб, чтобы быть президентом».

«Байден слишком слаб, чтобы противостоять левым радикалам, слишком слаб, чтобы противостоять Китаю, слишком слаб, чтобы противостоять антиполицейским левым, слишком слаб, чтобы вести экономику, и слишком слаб, чтобы победить коронавирус», — сказал Степьен.

Демократы же убеждены, что дебаты создали веские основания для проигрыша Трампа. И они категорически не согласны с тем, что президент «продемонстрировал владение фактами».

«Дональд Трамп подвел эту страну своей ложью, фанатизмом и безрассудным руководством», — прокомментировал в Twitter дебаты сенатор Кори Букер.

Избирательный штаб Байдена описал Трампа как «усталого и злого», в то время как их кандидат выглядел «уверенно улыбающимся».

«Сегодня вечером на сцене был один лидер и один лжец. Сегодня вечером на сцене дебатов присутствовал один президент, и это был не тот человек, который прилетел на Air Force One. Джо Байден продемонстрировал лидерство и темперамент, которые ищут американцы по всей стране», — заявила заместитель руководителя кампании Байдена Кейт Бедингфилд.

Старший советник кампании Байдена Саймон Сандерс сказал:

«Дональд Трамп сегодня был зол, он был слаб, он был неуравновешенным. Это был хаос».

Кандидат в вице-президенты от демократов сенатор Камала Харрис, комментируя дебаты в разговоре CNN, отметила, что Трамп отказался от осуждения идеи превосходства белой расы. «Я слышала то, что мы все слышали: президент Соединенных Штатов в 2020 году отказывается осуждать сторонников белого превосходства», — сказала она.

Так или иначе, США могли наблюдать вчера, в первую очередь, признак кризиса политической дискуссии. Причина же сложившейся тенденции кроется в масштабе поляризации американской политической системы, который вынуждает оппонентов сосредоточиться, в первую очередь, на дискредитации друга друга, а не попытках переубедить граждан США, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Это, в первую очередь, свидетельствует о том, что электорат вряд ли изменит свою точку зрения по существующим вопросам. Республиканцы за Трампа, демократы за Байдена, поэтому дебаты с точки зрения задачи переубедить на сегодняшний день бессмысленны. Цель дебатов, к сожалению, заключается не в переубеждении электората, а в дискредитации оппонента, именно поэтому форма и содержание дебатов были исключительно хамские»,

— отмечает Дмитрий Суслов.

В целом, эксперт отмечает снижение качества дебатов на протяжении последних нескольких президентских циклов. В 2016 году предвыборная кампания Дональда Трампа и Хиллари Клинтон тоже отличалась публичными перепалками и публикацией взаимных компроматов в гораздо больше степени, чем предметной дискуссией. И, во многом, этому способствовало появление Дональда Трампа в политическом пространстве США.

«Это личность Дональда Трампа, который эпатажен, который продолжает быть Трампом — постоянно перебивает, обвиняет своего оппонента, дискредитирует его. Не секрет, что целью Трампа, которой он, кстати, не добился на этих дебатах, было вывести Байдена из психологического равновесия и заставить его сказать какую-то нелепость», — отмечает Дмитрий Суслов.

Однако Джо Байден, по сути, принял правила игры и ответил Трампу той же стратегией. В результате формат дебатов, который выбрали кандидаты, в определенной степени выгоден им обоим.

«Трамп в принципе король перепалок, но вот то, как вел себя Байден, на самом деле, показало, что он не такой уж и «спящий Джо», как его пытался позиционировать Трамп, что он тоже достаточно бойкий, остроумный, способен на хамство, способен говорить языком Трампа и т. д.», — резюмирует эксперт.