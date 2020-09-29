«Проявить коллективную мудрость»: Донбасс расколол партию Зеленского

Правящая на Украине партия «Слуга народа» столкнулась с дилеммой — последовать призывам России и изменить постановление Верховной Рады о выборах в Донбассе или же оставить все как есть. Изменений требует Москва, блокируя без выполнения этого условия любые дальнейшие переговоры по урегулированию конфликта. На Украине же этот вопрос вызвал раскол в правящих кругах.

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15 июля Верховная рада приняла постановление о проведении местных выборов на Украине 25 октября. В постановлении парламента при этом упоминаются и выборы в Донбассе — в документе говорится, что голосование там пройдет только после выполнения пяти условий, в том числе и передачи контроля над границей. Согласно же минским соглашениям сначала в Донбассе должны пройти выборы, затем он должен получить особый статус, после чего Киеву будет передана граница.

Так, впервые за историю минского процесса Верховная рада Украина официально закрепила свое несогласие с одним из главных пунктов соглашений — порядком проведения выборов.

Из Украины последний месяц доносились заявления о том, что диалог между сторонами в рамках «нормандского формата» продвигается активно, все уже готово к встрече лидеров, и все участники процесса подтвердили свою готовность провести «Нормандский саммит» на высшем уровне. Такие заявления, в частности, делал президент Украины Владимир Зеленский.

Россия опровергла эту информацию, отмечая, что оснований для проведения встречи лидеров «четверки» нет. Москва, в целом, однозначно дала понять, что пока Киев не устранит главное противоречие, продвижения диалога не будет ни по каким вопросам, будь то обмен удерживаемыми лицами или утверждение новых участков разведения войск и разминирования.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в августе обратился к парламенту с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления Верховной Рады комплексу мер по выполнению минских соглашений.

18 сентября с тем же призывом обратился к депутатам вице-премьер Алексей Резников.

«…если парламент сможет проявить коллективную мудрость и принять какое-то другое решение, которое подчеркнет восприятие Украиной минского процесса как безальтернативной площадки переговоров, которое подтвердит полномочия украинской делегации и продемонстрирует доверие к ней — такое решение даст важный сигнал нашим западным партнерам и ОБСЕ. Оно бы расширило поле маневра для нашей работы в ТКГ, — заявил он, выступая перед депутатами. —

Усложнило ли это постановление ведение переговоров? Да, усложнило. Воспользовались ли им наши оппоненты для манипуляций? Да, воспользовались. По большей части переговорный процесс заблокирован. Например, в гуманитарной подгруппе, где готовится освобождение около ста наших пленных».

Впрочем, никаких подвижек на этом направлении пока нет. Как сообщает украинское издание «Страна.Ua» на сегодняшний день в парламенте зарегистрированы три законопроекта на тему выборов в Донбассе. Однако все они так и зависли на стадии регистрации. По информации издания, в парламенте все же будут попытки изменить сложившуюся ситуацию, однако, неизвестно, будет ли эта новая инициатива или же депутатам предложат внести изменения в уже существующее постановление. Проблема же состоит в другом — пойдут ли члены президентской партии на выполнение условий ради разблокировки минского процесса.

Все зависит от солидарности «слуг народа». Националистические «Европейская солидарность» Петра Порошенко и «Голос» почти наверняка изменение постановления о выборах не поддержат. Однако настроения в правящей партии неоднозначные. Об этом свидетельствует сегодняшнее заседание комитета по организации государственной власти и местному самоуправлению. Именно этот комитет, контролируемый правящей партией, одобрил постановление парламента о проведении местных выборов.

На заседание был приглашен первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин, который недавно был назначен заместителем Леонида Кравчука в ТКГ. В конце августа в интервью изданию «Страна.ua» Фокин заявил, что Украине необходимо продемонстрировать гибкость в переговорах с Россией по Донбассу.

«Когда я говорю о компромиссе, то не имею в виду игру на одни ворота. Именно в разговоре с российской стороной и представителями Донбасса мы должны добиться взаимных уступок. Если мы согласимся с их требованием всеобщей амнистии, они, думаю, пойдут нам навстречу и откажутся от требования менять конституцию для спецстатуса», — заявил Фокин.

Однако что более важно — политик предложил не только объявить амнистию в качестве уступки, но и предоставить особый статус всей территории Донбасса, а не только неподконтрольной Украине.

«И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция — нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше, всего Донбасса», — заявил Фокин.

Сегодняшнее заседание комитета по организации государственной власти и местному самоуправлению превратилось во всеобщее порицание заместителя главы ТКГ. Депутаты обвиняли Фокина в отрицании российской агрессии, участии в антиукраинской пропаганде, спрашивали его о принадлежности Крыма и о том, ведет ли Россия войну с Украиной. Причем в критике участвовали, в том числе, и члены «Слуги народа».

Фокин, однако, от своих слов отказываться не стал. На вопрос о том, чего хочет Россия в Трехсторонней контактной группе, Фокин ответил: «Россия требует того, что конкретно прописано в Минских договоренностях: провести выборы на Донбассе».

Завершая свое выступление Фокин отметил, что все те же вопросы нужно задавать не ему, а тем, кто подписал минские соглашения, поскольку его заявления об амнистии и особом статусе прописаны в договоренностях.

«Спорьте не с Фокиным, а с минскими соглашениями», — приводит его слова «Страна.ua».

Однако в комитете политика не услышали и члены заседания проголосовали за проект постановления, осуждающее заявления Фокина. Если парламент Украины одобрит этот документ, то Верховная Рада обратится к президенту с призывами принять меры «о недопущении предательства национальных интересов в ходе осуществления политико-дипломатических мер для остановки агрессии РФ против Украины», осудить заявления Витольда Фокина, а также лишить его статуса члена украинской делегации в ТКГ.

В целом, Верховная рада пока не демонстрирует готовность к компромиссам, к которым ее призывают глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, его заместитель Витольд Фокин и вице-премьер Алексей Резников. Украина же столкнулась, на деле, с куда более сложной дилеммой. В случае, если парламент не изменит постановление, очевидно противоречащее минским соглашениям, Россия не только заблокирует переговорный процесс, но и сможет ссылаться на это действие в диалоге с Западом.