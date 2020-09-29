«Он пообещал нам сделать все»: зачем Макрон встретился с Тихановской

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская наращивает свой потенциал, укрепляя позиции на Западе. 29 сентября она встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Реклама

Макрон находится с визитом в Литве. Там же находится и лидер белорусской оппозиции — в Вильнюс она уехала через несколько дней после выборов президента в республике.

Накануне официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что если Светлана Тихановская попросит о встрече, то Эммануэль Макрон проведет с ней переговоры. И белорусская оппозиция восприняла сигнал.

Уже сегодня Тихановская рассказывала, какое приятное впечатление произвел на нее французский лидер.

«Он пообещал нам сделать все, чтобы помочь в переговорах [по разрешению] политического кризиса в нашей стране. Он [сказал], что время очень важно, потому что многие люди страдают из-за этого режима, слишком много людей находится в тюрьмах, и он сделает все, чтобы помочь освободить всех политзаключенных, — сказала она. — Я благодарна Франции за оказанное внимание. Эммануэль Макрон отлично информирован о белорусской ситуации, следит за событиями и поддерживает белорусов в нашей борьбе за свободу».

Французский лидер, в свою очередь, сделал именно те заявления, которых от него ожидали.

«Мы сделаем все возможное, поверьте. <…> Европа действует, оказывает давление, мы будем принимать санкции в ближайшие дни или недели. Таким образом мы повлияем на режим, которому приходит конец», — заявил Макрон.

Правда, для введения санкций в отношении белорусского руководства французскому лидеру стоит либо переубедить Кипр, либо ввести аналогичные меры в отношении Турции. Никосия блокирует согласование ограничительных мер против Минска, требуя тех же действий против Анкары, которая ведет разведку и добычу газа в спорных водах Средиземного моря.

Впрочем, Макрон уже пообещал «сделать все возможное», и он, вероятно, действительно приложит все усилия в решении белорусского вопроса. Французский лидер, в целом, достаточно тщательно выстраивает свою репутацию на мировой арене. Высокие амбиции политика стали неотъемлемой частью его образа. Эммануэль Макрон с самого начала своего президентского срока демонстрировал желание играть первую роль не только в своей стране, но и в Евросоюзе и, соответственно, во всем мире.

Президент Франции выступает с громкими реформистскими речами, заявляет о «смерти мозга НАТО», необходимости вдохнуть новую жизнь в Евросоюз и придать импульс франко-германскому лидерству. Так Эммануэль Макрон выстраивает образ реформатора. Другая значительная часть его имиджа — образ защитника демократии и прав человека.

Он стал первым мировым лидером, посетившим Бейрут после мощного взрыва. В ливанской столице, окруженный толпой жителей, Макрон говорил о недопустимости коррупции среди руководства страны, политическом, экономическом и моральном кризисе, выставлял условия правительству Ливана для получения помощи и заявлял о личной ответственности за изменения и поддержку граждан.

Свою роль он исполнил и в процессе урегулирования конфликта на Украине. Макрон стал первым зарубежным лидером, встретившимся с Владимиром Зеленским, причем когда Зеленский был еще кандидатом в президенты, что стало своеобразным жестом поддержки демократии на Украине.

И, конечно, французский лидер не мог упустить шанса проявить себя на белорусском направлении.

Встреча французского лидера со Светланой Тихановской стала одной из самых громких демонстраций поддержки белорусской оппозиции Западом. Париж не признает Александра Лукашенко президентом Белоруссии. Макрон в интервью для Le Journal du Dimanche заявил о кризисе авторитарной власти в республике, которая не может понять «логику демократии».

Заявления политика, непризнание результатов выборов в Белоруссии, его встреча с лидером оппозиции — все это достаточно гармонично вплетается в образ одного из главных защитников демократии.

Эммануэль Макрон действительно достаточно кропотливо работает над созданием своего образа. И это делается не только в рамках продвижения своего бренда на мировой арене. Таким образом он также рассчитывает получить дополнительные политические очки и в своей стране.

Во-первых, Франция столкнулась с новой волной коронавируса. Великобритания и Франция 24 сентября побили рекорды суточного прироста больных COVID-19. 28 сентября в стране вступили в действие новые ограничительные меры, которые снова ударят по экономике страны. В таких условиях Макрону необходимо позитивные новости о его успехах на внешнем направлении, и Белоруссия, занимающая на протяжении месяца первые полосы большинства зарубежных изданий, отлично подходит для этого.

Во-вторых, Макрон уже начал подготовку к президентским выборам, которые должны состояться в 2022 году. На внутреннем направлении у политика не все гладко — непопулярные среди населения реформы по изменению трудового законодательства, лишение студентов льгот, возвращение практики налогообложения пенсионеров, упразднение «солидарного налога на состояние» быстро лишили его поддержки значительной части граждан.

За Макроном закрепилось прозвище «президента богачей». И если работа над разворотом своей внутренней политики займет достаточно много времени, то продвижение образа влиятельной фигуры на международной арене, отстаивающей демократические ценности — уже запущенный процесс, достаточно лишь периодически подкреплять свою репутацию.

Макрон действительно демонстрирует не только свою поддержку граждан Белоруссии, но и свою роль в урегулировании внутреннего конфликта в республике путем диалога сразу с несколькими сторонами.

«Наша цель — достичь этого посредничества [Белоруссии с ОБСЕ]. И для этого мы будем, с одной стороны, вести санкционную политику, и с другой стороны — диалог с Россией. Потому что этот результат мы не можем получить без вовлечения президента [Владимира] Путина на данном этапе», — говорил Макрон.

Французский лидер провел не один телефонный разговор с Путиным о ситуации в республике. Он предостерегает Путина от силового вмешательства в Белоруссии, а также призывает его к посредничеству.

Российский лидер, однако, считает, что на Минск оказывается «беспрецедентное внешнее давление» (об этом он заявил сегодня после встречи Макрона и Тихановской) и всячески демонстрирует поддержку Александру Лукашенко.

О том, что Макрон пытается за счет внешнеполитических жестов продемонстрировать результаты для французов, говорит в разговоре с «Газетой.Ru» научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев.

«У Макрона в 2022 году будут президентские выборы, ему нужно переизбираться, и, конечно же, ему нужно демонстрировать французам, что он активно работает во внутренней и внешней политике. Но коль скоро во внутренней политике его реформы натолкнулись на сопротивление электората и в чем-то он пошел на уступки, сейчас ему нужно вытаскивать французскую экономику, во внешней политике ему несколько проще показывать свои успехи. Потому что, если в результате его поездок или выступлений какой-то кризис нормализуется, он всегда может записать это себе в актив и сказать: «Видите, я отстаиваю активную роль Франции и Евросоюза, я работаю, я не сижу сложа руки и т.д. Так что, конечно, Макрон в данном случае пытается воспользоваться ситуацией и ковать железо пока горячо», — считает эксперт.