Подвело фашистское прошлое: Болгария не пускает Северную Македонию в ЕС

Болгария пытается преградить Северной Македонии путь в Евросоюз. Статус страны-кандидата на членство в содружество Скопье имеет с 2005 года. За 15 лет Северная Македония по очереди выполняла все условия для вступления.

На этот раз новым препятствием стало требование Софии признать, что республика исторически и лингвистически является частью Болгарии.

Спор между соседними балканскими странами принимает европейские масштабы по мере приближения начала переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС. Диалог должен начаться уже в декабре, и позиция Болгарии значительно уменьшает шансы на успех.

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Упорство Северной Македонии

Два года назад, до решения конфликта с Грецией, Еврокомиссия отмечала, что Македония уже достигла «значительного прогресса на европейском пути».

Тогда возможность блокировал конфликт между Скопье и Афинами. Греция долгие годы возражала против того, чтобы эта бывшая республика Югославии носила название Македония, так как в самой Греции есть историческая область с таким же названием, к тому же граничащая с республикой.

После распада Югославии Скопье использовал на международной арене название «Бывшая югославская Республика Македония» (БЮРМ) — только с таким условием страну приняли в ООН.

Договор, который Афины и Скопье подписали 17 июня 2018 года на берегу озера Преспа, получил название Преспанское соглашение.

Македонские власти пошли на переименование страны только ради членства в НАТО и ЕС — урегулирования конфликта с Грецией требовали и альянс, и содружество. Скопье действительно продемонстрировал упорство на пути к вступлению в НАТО и Евросоюз — название страны было изменено, несмотря на отрицательное отношение к этому граждан.

В сентябре 2018 года в Македонии прошел референдум об изменении названия страны на «Северную Македонию», который приветствовали руководители ЕС и НАТО. Однако он был признан несостоявшимся из-за низкой явки — всего 36,91% при необходимых 50%. За межправительственный договор с Грецией и, соответственно, смену названия государства высказались 91,46% (более 609 тыс. граждан) от общего числа проголосовавших, против — 5,65%. В то же время, в стране прошли многочисленные протесты против переименования.

Однако правительство сослалось на тот факт, что референдум носил консультативный характер, и, соответственно, не накладывал никаких юридических ограничений на продолжение процесса ратификации Преспанского соглашения. Вскоре властям удалось склонить парламент на свою сторону. В течение года прошли три заседания, в результате которых ратификация договора была одобрена большинством депутатов. Соглашение прошло и в парламенте Греции.

После подписания Преспанского соглашения власти Северной Македонии рассчитывали, что устранили последнее препятствие на пути к заветному членству в Евросоюзе и НАТО.

Альянс упорство властей Северной Македонии вскоре оценил по достоинству. В марте этого года республика стала 30-м членом НАТО.

«Вступление Северной Македонии в НАТО сегодня представляет собой кульминацию многолетних усилий правительства и народа Северной Македонии по присоединению к Североатлантическому альянсу», — сказал госсекретарь США Майк Помпео.

После вступления в НАТО Северная Македония надеялась, что вопрос полноправного членства в Евросоюзе решен. Однако она не ожидала вмешательства Болгарии за два месяца до начала переговоров по этому вопросу.

«Европа верна своему слову»

Действительно, через несколько дней после того, как страна вступила в НАТО, Совет ЕС согласовал решение о начале переговоров о членстве в Евросоюзе Албании и Республики Северная Македония.

«Европа верна своему слову. Албания и Северная Македония начинают следующий этап на пути в ЕС. Это давно назревшее признание их усилий в области реформ. И это — стимул для решительного продолжения данного курса», — заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

В августе София разослала остальным 26 членам ЕС шестистраничный документ — «Пояснительный меморандум об отношениях между Республикой Болгария и Республикой Северная Македония в связи с расширением, вступлением в ЕС и процессом стабилизации». Меморандум представляет позицию Болгарии по сразу нескольким историческим вопросам, ставшими предметом спора между Софией и Скопье. Центральное место в нем занимают «национальные и языковые интервенции, имевшие место в Северной Македонии после Второй мировой войны».

«Процесс присоединения Северной Македонии дает ее руководству реальную возможность разорвать связи с идеологическим наследием и практикой коммунистической Югославии», — говорится в документе.

София считает, что «процесс расширения не должен узаконивать национальные и языковые интервенции предыдущих авторитарных режимов».

Согласно официальной болгарской исторической позиции, в Северной Македонии проживают этнические болгары, которые разговаривают на болгарском языке, однако им «промыли мозги» в то время, когда страна входила в состав бывшей Югославии. Во время правления Иосипа Броз Тито, македонцам была искусственно навязана новая «македонская идентичность и язык».

Во время Второй мировой войны Болгария оккупировала часть южной Югославии. В учебниках по истории Северной Македонии этот период называется «болгарской фашистской оккупацией». В Болгарии же этот период преподносится как освобождение «наших братьев».

Резолюция, единогласно одобренная болгарским парламентом, призывает Скопье не использовать термин «фашистская оккупация» и удалить аналогичные ссылки на памятниках страны.

В целом, такая позиция Болгарии не нова, и еще в 2017 году был сформирован совместный исторический комитет. Тогда команда историков из обеих стран начала работу над урегулированием длинного списка спорных вопросов. Однако работа комитета была приостановлена в прошлом году — сначала из-за выборов в Северной Македонии, затем из-за пандемии COVID-19. Однако некоторые зарубежные СМИ сообщают, что комитет попросту столкнулся с непреодолимыми разногласиями.

Теперь София требует, чтобы комиссия продолжила свою работу и пришла к каким-то результатам, иначе она заблокирует вступление Северной Македонии в Евросоюз.

Премьер-министр страны Никола Димитров заявил, что «язык не является критерием признания или непризнания в XXI веке, право на самоопределение не может быть отменено».

ЕС пока не занял ничью сторону. Германия, председательствующая в Совете Европы, призвала стороны урегулировать все нерешенные вопросы в рамках исторического комитета.

«Двусторонние проблемы должны решаться на двусторонней основе», — сказала Анке Холстейн, посол Германии в Северной Македонии.

Однако существуют и те члены, которые оказывают Скопье поддержку в ее спорах с Софией. В пятницу Северную Македонию с визитом посетил президент Словении Борут Пахор. Он заявил, что Словения полностью поддерживает стремление Северной Македонии в Евросоюз и призвал содружество не откладывать проведение переговоров по вопросу членства Скопье. По его мнению, отсрочка диалога может нанести урон интересам страны, балканского региона и всего Евросоюза.

«В последние годы Северная Македония много сделала для выполнения условий ЕС. Я хотел бы, чтобы переговорный процесс в ЕС, который идет, завершился», — сказал Пахор.

Также политик заявил, что Болгария пока не требовала отложить начало переговоров и Словения намерена обсудить сложившуюся ситуацию с Софией.

«Я бы не стал комментировать исходную позицию Болгарии по переговорам. Мы намерены открыть канал переговоров с Софией в этот период. Я подожду следующие пару недель, чтобы увидеть, как будет проходить переговорный процесс в Брюсселе. Есть признаки того, что по некоторым пунктам можно найти компромисс», — сказал Борут Пахор.

Правда, проблема усугубляется и тем, что позицию Болгарии могут разделить другие участники Евросоюза.

В прошлом году начало переговоров о членстве Северной Македонии и Албании было заблокировано Францией, Нидерландами и Данией.

Париж считает недостаточным прогресс этих стран в реформах, проведение которых необходимо для членства в Европейском союзе. Более того, Франция призвала к фундаментальной реформе процесса вступления в ЕС.