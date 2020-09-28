Уборщик и вышибала: политики с неполитическими профессиями

Повалихинское сельское поселение Костромской области последнюю неделю находится в центре внимания федеральных СМИ. Здесь на сентябрьских выборах главы поселения победу одержала уборщица Марина Удгодская. Причем участвовала она в голосовании исключительно как технический кандидат: экс-руководитель поселения Николай Локтев попросил ее составить ему конкуренцию на местных выборах.

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До этого момента Удгодская зарабатывала на жизнь уборкой помещений в местной администрации, а также домашних хозяйством, а оно у нее, по словам местных жителей, большое — она разводит кур, гусей и кроликов.

Марина Удгодская вступит в должность 1 октября и отказываться от полномочий она не намерена. «Я поняла — за меня люди. Как же я откажусь», — сказала она порталу kp.ru.

Действительно, перевес в голосовании был довольно существенный — она обошла своего конкурента с результатом 61%. По словам самого новоявленного политика, всего в голосовании приняли участие около 130 человек. «У меня было 84 голоса, а у Локтева — 46 где-то», — говорила Удгодская.

Она предположила, что такой исход голосования объясняется запросом избирателей на «новое и свежее». Своей прежней профессии женщина не стыдится. «Мне тут прислали список книг, которые мне надо прочитать. Люди заботятся», — рассказала она.

Это не единственный подобный случай в нынешней избирательной кампании в Костромской области.

На выборах главы Сусанинского района победу одержал водитель автобуса Сергей Давыденко, обошедший действующего главу муниципалитета Сергея Журавлева.

«Конечно, была усталость — 20 лет я возглавлял район. Сегодня общество ждет перемен. Второе — мы не прошли «прививку» частой смены глав, как это было в других муниципалитетах», — так объяснил свое поражение Журавлев.

По словам бывшего водителя, а ныне главы района Сергея Давыденко, сейчас администрация оказывает ему поддержку. «Я различную литературу читаю. Сегодня я был в администрации области, мы встречались с директорами департаментов. Они меня подготавливают к вступлению в должность. <…> Настрой боевой, я готов работать. Семья поддерживает, все рады. Ответственность, конечно, большая, мы переживаем, но будем стремиться работать и развивать район», — рассказал Давыденко «МК-Кострома».

Глава района вступит в должность также 1 октября.

И хотя политика является профессиональной сферой, а политические элиты во многих странах можно отнести к полузакрытым структурам, попасть в которые можно, лишь пройдя достаточно жесткие этапы отбора, подобные случаи в мировой практике не редкость.

Николас Мадуро: водитель автобуса

Нынешний президент Венесуэлы Николас Мадуро до того, как занялся политикой, работал водителем автобуса. Правда, уже в ту пору обладал политическими амбициями, выход которым нашел в профсоюзном движении. В 1970-80-х годах он представлял рабочих каракасского метро. Позже окончил общественную школу и выступил одним из основателей «Движения за V республику» — социалистической партии, созданной специально для поддержки Уго Чавеса на выборах в 1998 году.

close Президент Венесуэлы Николас Мадуро Президент Венесуэлы Николас Мадуро Reuters

От этой же партии избрался в палату депутатов в 1998 году, и именно тогда началось его политическое восхождение.

Несмотря на отсутствие высшего образования, он сумел несколько раз переизбраться в конституционную ассамблею (в 1999 году), национальную ассамблею (в 2000 и 2005 годах) и даже занять пост спикера парламента.

В конце 2012 года Уго Чавес заявил, что в случае ухудшения его здоровья обязанности президента будет исполнять именно Мадуро. И в 2013-м, после смерти венесуэльского лидера, бывший водитель победил на выборах президента, хотя и с очень незначительным перевесом — он набрал 50,76%.

Линдон Джонсон: пастух и учитель

Детство 36-го президента США Линдона Джонсона было достаточно скромным. Он жил в небольшом фермерском доме со своими родителями в Техасе. Будущему главе Белого дома приходилось самостоятельно подрабатывать, чтобы помогать родителям оплачивать свое образование.

В 9 лет он чистил обувь, а уже в более взрослом возрасте работал пастухом на козьей ферме своего дяди.

close Линдон Джонсон, 36-й Президент США от Демократической партии с 22 ноября 1963 года по 20 января 1969 года Линдон Джонсон, 36-й Президент США от Демократической партии с 22 ноября 1963 года по 20 января 1969 года Ed Kolenovsky/AP

После окончания обучения он трудился учителем, откуда уже и начал свой путь в большую политику. В 1931 году он занял должность секретаря конгрессмена, а в 1935-м — техасского уполномоченного национальной администрации по делам молодежи. Спустя два года был избран в палату представителей США и с тех пор вращался в самых высших политических кругах, пользовался поддержкой Рузвельта.

В 1961 году он стал вице-президентом США в связке с Джоном Кеннеди, однако после убийства главы государства в 1963 году его привели к присяге. А спустя год он выиграл президентскую кампанию.

Берни Сандерс: плотник и певец

Другой видный американский политик, который в этом году второй раз пытался стать кандидатом в президенты от Демократической партии, Берни Сандерс перепробовал много профессий — от плотника и писателя до режиссера и исполнителя фолк-композиций.

close Берни Сандерс Берни Сандерс Andrew Harnik/AP

Сандерс родился в Бруклине в бедной семье польского еврея-иммигранта, в детстве и юности демонстрировал успехи в учебе и хотел поступить в Гарвардскую школу права, однако болезнь матери помешала его планам. Чтобы не уезжать далеко от родительского дома, он начал изучать психологию в Бруклинском колледже. Но после смерти родителей все же перевелся в Чикагский университет, где и стал активистом Студенческого координационного комитета ненасильственных действий — это можно считать началом его политической карьеры.

Зарабатывал на жизнь Сандерс и плотницкими работами и даже выступал писателем и режиссером. Публицистикой он занялся после нескольких неудачных попыток пройти в сенат или стать губернатором штата Вермонт в 1970-х годах.

В итоге в палату представителей он смог пробиться лишь в 1990 году, до этого успев записать альбом фолк-композиций «We Shall Overcome» (англ. — «Мы преодолеем»).

Альбом вышел в 1987 году. К слову, на тот момент он был мэром Берлингтона (штат Вермонт). Альбом доступен для прослушивания и сейчас — его переиздали в 2014 году, а широкую известность композиции получили в США в ходе избирательной кампании 2016 года.

Санна Марин: кассир в супермаркете

Действующая премьер-министр Финляндии Санна Марин шла в большую политику что ни на есть с самых низов.

Ее семья считалась неблагополучной, отец сильно пил. Когда политик была совсем юной, родители развелись, и ее мать вступила в однополый брак с женщиной. Из-за подобной биографии Марин долгое время не говорила открыто о своей семье.

Будущий премьер Финляндии работала в пекарне и кассиром в супермаркете. Жизненный опыт Марин сформировал у нее левые идеалы, и в 2006 году она вступила в Социал-демократическую партию Финляндии.

close Премьер-министр Финляндии Санна Марин Премьер-министр Финляндии Санна Марин Johanna Geron/Reuters

В 2012 году избралась в городской совет Тампере, а в 2014-м прошла в эдускунту (парламент).

В 2017 году Марин окончила магистратуру Университета Тампере, став первой в семье, кто получил высшее образование.

С декабря 2019 года занимает должность премьер-министра страны, а в августе 2020 года единогласно избрана председателем Социал-демократической партии Финляндии.

Сильвио Берлускони: продавец пылесосов и певец

Приход в политику Сильвио Берлускони, занимавшего должность премьер-министра Италии с перерывом в 2001-2011 годах, также был достаточно нетривиальным.

Будущий итальянский лидер в юности был достаточно предприимчивым и свою карьеру начал, продавая пылесосы. Однако эта деятельность не приносила весомого дохода, и Берлускони нашел новое, более прибыльное занятие: он устроился петь на круизных лайнерах.

Берлускони обладал достаточно хорошими вокальными данными и вскоре приобрел популярность не только в море, но и на суше — в различных ночных клубах.

close Сильвио Берлускони Сильвио Берлускони Global Look Press

Позже, однако, Берлускони предпочел освоить серьезную профессию и оставил пение. Получив в 1961 году диплом юриста, он основал строительную компанию, благодаря деятельности которой получил широкую известность в Милане.

В 1971 году Берлускони уже создает собственную кабельную компанию Telemilano, которая позже стала настоящей медиа-империей Mediaset. И уже с 1990-х годов он стал строить свою политическую карьеру.

Хосе Мухика: партизан

Бывшего главу Уругвая (2010-2015 годы) Хосе Мухику называли самым бедным президентом в мире. На момент вступления в должность в списке его имущества значился лишь автомобиль «Фольксваген-жук» 1987 года выпуска, оцениваемый в $1800.

close Хосе Мухико, президент Уругвая с 2010 по 2015 годы Хосе Мухико, президент Уругвая с 2010 по 2015 годы Global Look Press

14 лет своей жизни он провел в военных тюрьмах за участие в леворадикальном партизанском движении «Тупамарос».

До того как стать президентом, он несколько лет был министром животноводства, сельского хозяйства и рыболовства Уругвая, после чего проработал сенатором. В 2009 году во втором туре одержал победу на президентских выборах. После сложения полномочий в 2015 году избрался в сенат республики, однако в 2018 году написал заявление о сложении полномочий, хотя его срок завершался только в 2020 году. Примечательно, что и после ухода из большой политики он предпочел аскетичный образ жизни и отказался от положенной ему сенатской пенсии.

Папа Римский Франциск: вышибала в ночном клубе

Кардинал Хорхе Марио Бергольо, взявший имя Франциск, когда в 2013 году был избран папой Римским, хоть и не является политиком, но тоже в юности подрабатывал отнюдь не тривиальным способом. В частности, он признавался, что трудился вышибалой в ночном клубе в родной Аргентине. Других подробностей об этом периоде своей жизни он не предоставил, но добавил, что также работал уборщиком и ставил опыты в химической лаборатории.

close Папа Римский Франциск Папа Римский Франциск Yara Nardi/Reuters

Позже, по словам Франциска, он изучал литературу и психологию, что дало ему знания, необходимые для возвращения людей в лоно церкви. Признания папы Римского отнюдь не испортили его образ в глазах паствы, отмечали журналисты: они лишь подчеркнули близость Франциска к народу.