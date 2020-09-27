Колонны бронетехники: в Минске снова разгоняют протесты

Военную технику стягивают силовики ко дворцу Независимости в Минске. Об этом со ссылкой на белорусские СМИ сообщает ТАСС.

Колонны колесных бронетранспортеров и гусеничных БМП были также замечены возле стелы «Минск – город-герой». Очевидцы сообщают также о большом количестве автомобилей с колючей проволокой.

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что в центре Минска перекрывают движение в воскресенье – чтобы «избежать чрезвычайных происшествий». В городе должна состояться воскресная акция протеста, не согласованная с властями РБ.

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При этом милиция уже начала задерживать протестующих – среди них мужчина с букетом красных и белых цветов. Неизвестные люди в балаклавах также задерживают молодых людей и случайных прохожих в центре Минска.

«Есть несколько задержанных участников несанкционированного мероприятия. Они будут доставлены в территориальные РУВД в рамках административного процесса», — заявила представитель ГУВД Минска Наталья Ганусевич.

В белорусской столице вновь наблюдаются проблемы с интернетом – оператор связи А1 сообщил, что пропускная способность была снижена по распоряжению «уполномоченных государственных органов». Закрыты также центральные станции метро Минска.

Протесты продолжаются уже 50 дней по всей Белоруссии. В Гомеле в это воскресенье ОМОН применил для разгона демонстрантов слезоточивый газ.

«Оружие в отношении протестующих не применялось. Применялись технические устройства, которые вызывают громкий хлопок и вспышку света. Пришлось применить также слезоточивый газ, поскольку некоторые люди вели себя неадекватно», — заявили в пресс-службе ГУВД Гомельского облисполкома.

20 сентября в Бресте милиция также использовала слезоточивый газ. «Применили слезоточивый газ для пресечения противоправных действий протестующих. Некоторые граждане были задержаны, сейчас проводится разбирательство. Все эти люди нарушают закон о массовых мероприятиях, не подчиняются законным требованиям сотрудников милиции, что представляет угрозу, в том числе для мирного населения», — сказала пресс-секретарь МВД Белоруссии.

3 сентября Лукашенко вновь сообщил, что Белоруссия столкнулась с «агрессией извне» и оказалась «один на один». В связи с этим президент поблагодарил Россию за поддержку и отметил, что без нее «сейчас было бы непросто». Президент РФ Владимир Путин поддержал Лукашенко и поздравил его с победой на выборах. При этом, по словам Лукашенко, жестокость подавления протестов обусловлена тем, что «омоновцы спасли страну от блицкрига».

Масштабные акции протеста проходят в белорусских городах каждые выходные. 13 сентября в Минске число участников несанкционированного марша оппозиции превысило 150 тыс. человек.

6 сентября в Минске и других белорусских городах прошел «Марш единства». В нем приняли участие несколько тысяч человек. Милиция предупреждала граждан о незаконности акции, однако не чинила препятствий их движению. Журналистов белорусские силовики принуждали при этом отойти от Дворца независимости. Впоследствии начались задержания людей.

30 августа у здания белорусского КГБ в Минске в ходе «Марша мира и независимости» произошло столкновение демонстрантов с силовиками. ОМОН блокировал несколько тысяч человек на проспекте Независимости в районе ГУМа. Техника продвигалась в сторону колонны протестующих, против них применяли водометы. Силовики окружали группы людей, жестко задерживали их и тащили в автозаки. Милиция также задерживала тех протестующих, которые ложились на асфальт.

В первые дни протестов против итогов выборов, прошедших 9 августа, были задержаны более 6,7 тыс. человек. По информации МВД Белоруссии, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, в том числе свыше 120 сотрудников милиции. По официальным данным, трое граждан погибли. Разгоняя протестующих, белорусская милиция и внутренние войска применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. По сообщениям белорусских и российских журналистов с места событий, подавление протестов приобретало крайне жестокие формы, сотни человек были избиты, многие подвергались истязаниям в СИЗО и тюрьмах. Участники акций требуют ухода в отставку президента и проведения новых выборов главы государства.