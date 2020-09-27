«Лукашенко должен уйти»: Макрон обвинил Минск в авторитарности

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью еженедельнику Journal du Dimanche, что белорусский лидер Александр Лукашенко должен уйти в отставку.

Реклама

Макрон пояснил, что на такой шаг Лукашенко должно навести непризнание его законным президентом Белоруссии со стороны большинства стран Евросоюза.

«Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и которая держится на голой силе. Очевидно, что он должен уйти», — пояснил политик накануне визитов в Литву и Латвию.

Макрон также признался, что «впечатлен смелостью протестующих», которые уже второй месяц выходят на улицы с требованием отставки Лукашенко.

«Они знают, на какой риск идут, проводя демонстрации каждые выходные, и все же они развивают [протестное] движение, чтобы оживить демократию в этой стране, которая так долго была ее лишена», — подчеркнул французский лидер.

«В частности, женщины, которые организовывают марши каждую субботу, вызывают у нас уважение», — добавил он.

Накануне в центре Минска силовики задержали 59 человек, участвовавших в «женском марше» оппозиции против результатов прошедших 9 августа выборов президента Белоруссии.

Организаторы изначально анонсировали субботнее шествие, как репетицию инаугурации экс-кандидата в президенты страны от оппозиции Светланы Тихановской, которая – согласно официальным данным ЦИК Белоруссии – проиграла гонку Александру Лукашенко.

22 сентября Макрон, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что ситуация в Белоруссии может привести к новому разлому на континенте. Трансляция выступления шла на YouTube.

«Положение дел в Белоруссии рискует создать новый разлом на континенте», — сказал он.

Кроме того, Макрон призвал избегать любого иностранного вмешательства в ситуацию в Белоруссии.

Лукашенко же уверят, что и Европа, и США, несмотря на свои заявления, вмешиваются в дела республики.

«Ну продемонстрировали свою решимость, что, если там за пределами белорусских границ кому-то хочется почесать руки, мы можем почесать в любой момент», — сказал Лукашенко.

Президент России Владимир Путин заявил, что белорусам самим, без подсказок извне нужно разобраться в сложившейся ситуации в республике. Такое заявление он сделал в ходе встречи с Лукашенко в Сочи в середине нынешнего месяца.

Российский лидер отметил, что Минск хорошо знает позицию Москвы по поводу того, что происходит в Белоруссии, а также насчет внутриполитических событий, связанных с прошедшими президентскими выборами в стране.

«Мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше», — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что Москва считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

«Я уже поздравлял Вас с победой на президентских выборах, но это было в письменном виде и по телефону. Сейчас рад возможности сделать это при личной встрече. Хочу пожелать Вам всего самого доброго, успехов», — сказал российский лидер.

Тогда же во время телефонного разговора с Путиным Макрон заявил о необходимости поддерживать политическое урегулирование ситуации в Белоруссии, но без давления со стороны иностранных государств.

Макрон в ответ пообещал оказывать меры «поддержки политического решения, уважающего глубокие стремления белорусского народа, без вмешательства извне».

Такие слова французского лидера касались, в том числе, и договорённости Путина с Лукашенко о создании Россией резерва правоохранителей, которые отправятся в Белоруссию, если ситуация с уличными протестами выйдет из-под контроля.

В первые недели митингов Париж предлагал Минску посредничество в диалоге между протестующими, эту инициативу Лукашенко назвал неуместной.

Он признался, что скептически относится к попыткам французского лидера вести диалог с обеими сторонами и напомнил про протестное движение жёлтых жилетов во Франции.

«Макрон заявил, что он хочет посредничать в переговорах в Белоруссии. Ну, давайте сначала я приеду, буду посредником между желтыми жилетами и Макроном», — предложил Лукашенко.

Согласно официальным результатам прошедших 9 августа в Белоруссии выборов, победу одержал Лукашенко. За него проголосовали 80,1%, за кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую — всего 10,1%.

Оппозиция выразила несогласие с такими итогами выборов. Еще вечером 9 августа (тогда стали известны идентичные предварительные результаты) по всей стране прошли акции протеста. На них белорусы требовали пересчета голосов или перевыборов.

Итоги выборов не признали США, Великобритания, большая часть стран Евросоюза.