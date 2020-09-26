«Отрицательные картинки»: Познер назвал причину враждебности США и России

Российский журналист Владимир Познер выразил мнение, что американские граждане воспринимают Россию как врага, потому что телевидение в США освещает происходящее в России именно под таким углом. Познер полагает, что большинство людей формируют свое мнение в зависимости от того, как преподносятся события.

Реклама

«Убежден, что большинство людей составляют свое впечатление о ситуации в мире все-таки по тому, как их подают», — сказал Познер в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, это характерно как для России, так и для США. В России, по его мнению, не всегда объективно освещают события в США. Например, «показывая погромы и пожары без объяснений их причин». Американские СМИ, добавил Познер, «показывают только отрицательные картинки о России».

«Там [в США] тоже считают, что мы их враги. И там тоже нас опасаются не в меньшей, а может быть, даже в большей степени, чем мы их», — считает российский телеведущий.

Он напомнил, что американское телевидение в основной своей массе принадлежит частным компаниям. «Выходит, и государственные организации, и частные корпорации в определенных политических условиях действуют абсолютно одинаково, понимая свои интересы вот таким образом», — добавил Познер.

По его словам, их действия в итоге приводят «к очень отрицательному результату»: «с одной стороны, это может привести к агрессии, а с другой — к полному недоверию к своим средствам массовой информации», что «отчасти уже произошло».

В интервью «Комсомольской правде» Познер также рассказал, как общался с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, когда тот только вступил в свою должность.

Так, телеведущий обсудил с главой кабмина различия между подходами американских и российских политиков к участию в телеэфирах.

По словам журналиста, в США министры стремятся попасть на ТВ, чтобы объяснить населению политику правительства. «У нас же члены правительства не считают нужным что-либо объяснять населению. И Мишустин со мной согласился», — поделился Познер.

Ранее Владимир Познер рассказал о первопричине санкций, которые вводят западные страны. По мнению телеведущего, экономические ограничения Запада стали наказанием за речь российского президента Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году.

«С того самого времени, как российское руководство в лице В.В. Путина заявило о том, что оно не принимает политику однополярного мира, что у России есть свои национальные и геополитические интересы, что Россия не будет, условно говоря, плясать под американскую дудку <…> с тех самых пор Запад «наказывает» Путина и, соответственно, вводит санкции против России», — написал он на своем сайте.

При этом Познер заверил, что не является ни сторонником, ни противником главы России. Он стремится к объективной оценке ситуации и «готов где угодно и перед кем угодно доказать, что дела обстоят именно так», как он написал.

Владимир Путин впервые принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Он подверг критике существовавший на тот момент миропорядок. Речь шла, прежде всего, о внешней политике США, расширении НАТО на восток и однополярности. Последнее, по мнению Путина, неприемлемо для мира в целом и для России в частности.

В итоге выступление российского президента вызвало мировой резонанс. Западные политики оценили слова Путина как самые жесткие со времен окончания холодной войны. Речь главы России сравнивалась с Фултонской речью Уинстона Черчилля в 1946 году, в которой тогдашний британский премьер выразил мнение, что между Западной и Восточной Европой был опущен железный занавес.