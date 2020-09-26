«Будут последствия»: Байден угрожает России за «вмешательство» в выборы

Кандидат на пост американского президента Джо Байден от Демократической партии предупредил Россию о последствиях за предполагаемое вмешательство во внутренние дела США.

«Я обещаю, будут последствия, будут последствия вмешательства в наши суверенные дела», — заявил политик в эфире телеканала NBC. По его словам, последствия будут, если он одержит победу на предстоящих выборах, которые пройдут в ноябре.

Байден также утверждает, что нынешний глава государства Дональд Трамп отказывается противостоять якобы российскому вмешательству в американские выборы.

Реклама

«Мое послание [президенту России] Владимиру Путину заключается в том, что, если я буду избран, я не оставлю этого. Потому что это нарушение нашего суверенитета. Я говорил об этом раньше и говорю снова», — так Байден ответил на просьбу ведущей телеканала озвучить его «послание Владимиру Путину» в свете утверждений директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофера Рея.

Ранее глава ФБР заявил, что российские власти пытаются повлиять на нынешние выборы, но при этом инфраструктура избирательного процесса остается незатронутой.

«В текущем году к настоящему времени мы не видели кибератак на базы данных регистрации [американских] избирателей или какие бы то ни было системы, задействованные при первичном голосовании. И, насколько нам известно, никакое иностранное правительство не пыталось воздействовать на подсчет голосов в США», — отметил он.

В то же время, по его словам, попытки влияния на ход избирательных процессов в США продолжаются. Но каких-то доказательств он не привел.

«Что касается иностранного вмешательства в выборы, то мы <...> работаем над тем, чтобы повысить цену для противников и укрепить своих партнеров. Мы [сотрудники ФБР] тесно работаем с коллегами в [американском] правительстве, особенно Министерством внутренней безопасности США и аппаратом директора национальной разведки», — заверил директор ФБР.

Спецслужбы также сотрудничают, по его словам, с теми, кто занимается организацией выборов, проведением избирательных кампаний, а также «с сотрудниками фирм, владеющих социальными сетями, чтобы делиться информацией и укреплять выносливость».

В связи с этим он напомнил, как ранее Twitter и Facebook заблокировали некоторые учетные записи, которые, по его словам, были связаны «с российской кампанией по влиянию» на выборы в США.

«Важно, что [компании] Twitter и Facebook поступили таким образом до того, как у этих записей появилось много подписчиков, опираясь на информацию, полученную от нашей рабочей группы, занимающейся выявлением иностранного влияния», — отчитался Рэй.

Кроме того, ранее корпорация Microsoft заявила, что производятся атаки на людей и организации, которые имеют отношение к ноябрьскому голосованию в США. По утверждению компании из США, атаки производят хакеры из России, Ирана и Китая.

В свою очередь, Россия категорически отвергает любые обвинения по этому поводу. «Мы в выборы не вмешивались и не вмешиваемся, поэтому эти тезисы — довольно неприятная низкого рода дезинформация», — отметил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

3 ноября в Соединенных Штатах пройдут очередные всеобщие выборы. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий.

Основным соперником Дональда Трампа, который решил переизбраться от Республиканской партии, станет демократ Джо Байден. Претендентами на пост американского вице-президента являются соответственно Майкл Пенс и Камала Харрис.