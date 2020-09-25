По стопам Ниязова: в Туркмении создадут двухпалатный парламент

25 сентября президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал закон о внесении изменений в конституцию страны, подразумевающий создание двухпалатного парламента. Ранее инициативу единогласно поддержали депутаты междлиса – однопалатного парламента и члены Народного совета — высший представительный орган Халк маслахаты.

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«Приняв сегодня конституционный закон Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в конституцию Туркменистана», мы создали двухпалатную структуру законодательного органа страны. Чтобы палата Халк маслахаты нового парламента начала свою работу, следует провести организационную работу и выборы ее членов», — цитирует ТАСС заявление президента.

Инициатива была внесена главой государства, изменения вступают в силу с 1 января 2021 года. Для реализации законопроекта в конституции Туркмении необходимо внести три новых статьи, изменить 27 статей и одну исключить.

Бердымухамедов также подписал постановление о проведении первых выборов членов Национального совета. По мнению главы государства, выборы должны пройти в первом квартале следующего года.

«В проекте конституционного закона, предложенного на ваше рассмотрение, Халк маслахаты присоединяется в систему высших государственных органов, осуществляющих задачи законотворческой власти. Поэтому предлагается <...> в соответствии с созданием двухпалатной структуры законодательного представительного органа государственной власти именовать национальный парламент Национальным советом Туркменистана, а его палаты — Халк маслахаты и меджлис (организация запрещена в России), — заявил глава государства в ходе заседания.

Год назад Гурбангулы Бердымухамедов инициировал превращение однопалатного парламента в единую систему органов представительной и законодательной власти.

Курс на полную монополизацию власти был взят предшественником Бердымухамедова, первым президентом Туркмении Сапармуратом Ниязовым, которого до сих пор называют «Туркменбаши» (глава туркмен). В 1999 году Народный совет принял решение о пожизненном президентстве Сапармурата Ниязова, через четыре года он инициировал отмену принципа разделения властей. Высшим органом власти стал Народный совет, а сам Ниязов был объявлен его пожизненным председателем. Тогда же Туркменбаши объявил, что не собирается оставаться президентом после достижения 70-летия (в 2010 году), так как эта должность требует «огромных затрат сил и здоровья» и судьба государства и народа «не должна зависеть от одного человека». При этом Ниязов планировал, покинув пост президента, сохранить власть на посту председателя Народного совета.

После смерти Ниязова в 2006 году президентом стал Бердымухамедов, который всячески старался выглядеть реформатором на фоне своего предшественника. Он устранил контроль при пересечении административных границ внутри Туркмении, отменил выездные визы, говорил про «перестройку» и свободу СМИ. В 2008 году он объявил о пересмотре государственного строя страны — принятые законы касались социального блока, закрепления многопартийности, прописывался принцип разделения власти на три ветви — законодательную, исполнительную и судебную.

Иными словами, Бердымухамедов демонстрировал курс на демократизацию.

Халк маслахты был упразднен, однако в 2017 году президент вернул правовой статус Народному совету и даже повысил его роль.

В сентябре 2019 года Бердымухамедов инициировал объединение Халк маслахаты и меджлиса в единую систему органов представительной и законодательной власти. В состав Национального совета входят президент, глава Верховного суда Туркмении, председатель и депутаты парламента, члены кабмина, генпрокурор, секретарь Госсовета безопасности, главы и председатели народных советов областей страны, а также представители общественности, которых избирают региональные советы.

Теперь, согласно затее Бердымухамедова, Халк маслахты станет верхней палатой парламента, в которую войдут по восемь представителей от каждого региона и города, они будут избираться тайным голосованием. Еще восемь членов будут назначаться президентом страны. Важно, что членство в Халк маслахты будет получать любой президент, чей срок полномочий истек. В случае, если глава государства недееспособен, его обязанности переходят к главе верхней палаты парламента, который избирается тайным голосованием.

Меджлис состоит из 125 депутатов, они избираются по избирательным округам с примерно равным числом избирателей.

С одной стороны, инициируя создание двухпалатного парламента, Бердымухамедов демонстрирует курс на либерализацию и реформы. В частности, это делается для улучшения имиджа страны на международной арене.

Туркмения обладает третьими по размерам подтвержденными запасами газа в мире. В 2009 году Ашхабад переориентировал свой газовый экспорт на Китай. Пекин, в свою очередь, выдал кредиты на освоение одного из крупнейших в мире месторождений Галкыныш, достроил за свой счет газопровод через Узбекистан и Казахстан. Всего КНР выдала три кредита Туркмении.

Доходами от продажи газа Ашхабад погашает выплату кредита, который был взят на строительство трубопровода у Китая. Пандемия же еще больше усугубила экономическое положение страны, и, вероятно, вскоре Туркмения обратится за помощью к партнерам.

Вместе с тем, возвращаясь к либерализации, Бердымухамедов, вероятно, пытается также отвлечь внимание граждан, ощущающих на себе экономические последствия пандемии, на позитивные события.

Однако нельзя не заметить, что постепенно президент переходит к плану своего предшественника, создавая все тот же Народный совет, и готовя себе место председателя. Вполне вероятно, что Бердымухамедов пытается, таким образом, решить сразу две задачи — продемонстрировать курс на либерализацию и подготовить для себя почву при иллюзии транзита власти.

Ощутимых же изменений в Конституцию не предлагается. Статья о разделении ветвей властей исключена.

«Формирование качественно новой двухпалатной структуры национального парламента создаст благоприятные условия для укрепления правовой основы развития нашей независимой страны и повышения эффективности деятельности органов государственной власти», — заявил Бердымухамедов.