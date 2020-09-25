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По стопам Ниязова: в Туркмении создадут двухпалатный парламент

В Туркмении после конституционной реформы появится двухпалатный парламент

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Гурбангулы Бердымухамедов Гурбангулы Бердымухамедов
Гурбангулы Бердымухамедов

Гурбангулы Бердымухамедов

РИА «Новости»
Народный Совет Туркменистана одобрил проект Конституционного закона, согласно которому в республике появится двухпалатный парламент. Документ уже подписал президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Реформа была поддержана советом единогласно. Новый туркменский двухпалатный парламент будет называться Милли генгеш (Национальный совет) Туркменистана. Проект определяет его как представительный орган, осуществляющий законодательную власть и состоящий из двух палат — Халк маслахаты и меджлис*.

25 сентября президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал закон о внесении изменений в конституцию страны, подразумевающий создание двухпалатного парламента. Ранее инициативу единогласно поддержали депутаты междлиса – однопалатного парламента и члены Народного совета — высший представительный орган Халк маслахаты.

«Приняв сегодня конституционный закон Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в конституцию Туркменистана», мы создали двухпалатную структуру законодательного органа страны. Чтобы палата Халк маслахаты нового парламента начала свою работу, следует провести организационную работу и выборы ее членов», — цитирует ТАСС заявление президента.

Инициатива была внесена главой государства, изменения вступают в силу с 1 января 2021 года. Для реализации законопроекта в конституции Туркмении необходимо внести три новых статьи, изменить 27 статей и одну исключить.

Бердымухамедов также подписал постановление о проведении первых выборов членов Национального совета. По мнению главы государства, выборы должны пройти в первом квартале следующего года.

«В проекте конституционного закона, предложенного на ваше рассмотрение, Халк маслахаты присоединяется в систему высших государственных органов, осуществляющих задачи законотворческой власти. Поэтому предлагается <...> в соответствии с созданием двухпалатной структуры законодательного представительного органа государственной власти именовать национальный парламент Национальным советом Туркменистана, а его палаты — Халк маслахаты и меджлис (организация запрещена в России), — заявил глава государства в ходе заседания.

Год назад Гурбангулы Бердымухамедов инициировал превращение однопалатного парламента в единую систему органов представительной и законодательной власти.

Курс на полную монополизацию власти был взят предшественником Бердымухамедова, первым президентом Туркмении Сапармуратом Ниязовым, которого до сих пор называют «Туркменбаши» (глава туркмен). В 1999 году Народный совет принял решение о пожизненном президентстве Сапармурата Ниязова, через четыре года он инициировал отмену принципа разделения властей. Высшим органом власти стал Народный совет, а сам Ниязов был объявлен его пожизненным председателем. Тогда же Туркменбаши объявил, что не собирается оставаться президентом после достижения 70-летия (в 2010 году), так как эта должность требует «огромных затрат сил и здоровья» и судьба государства и народа «не должна зависеть от одного человека». При этом Ниязов планировал, покинув пост президента, сохранить власть на посту председателя Народного совета.

После смерти Ниязова в 2006 году президентом стал Бердымухамедов, который всячески старался выглядеть реформатором на фоне своего предшественника. Он устранил контроль при пересечении административных границ внутри Туркмении, отменил выездные визы, говорил про «перестройку» и свободу СМИ. В 2008 году он объявил о пересмотре государственного строя страны — принятые законы касались социального блока, закрепления многопартийности, прописывался принцип разделения власти на три ветви — законодательную, исполнительную и судебную.

Иными словами, Бердымухамедов демонстрировал курс на демократизацию.

Халк маслахты был упразднен, однако в 2017 году президент вернул правовой статус Народному совету и даже повысил его роль.

В сентябре 2019 года Бердымухамедов инициировал объединение Халк маслахаты и меджлиса в единую систему органов представительной и законодательной власти. В состав Национального совета входят президент, глава Верховного суда Туркмении, председатель и депутаты парламента, члены кабмина, генпрокурор, секретарь Госсовета безопасности, главы и председатели народных советов областей страны, а также представители общественности, которых избирают региональные советы.

Теперь, согласно затее Бердымухамедова, Халк маслахты станет верхней палатой парламента, в которую войдут по восемь представителей от каждого региона и города, они будут избираться тайным голосованием. Еще восемь членов будут назначаться президентом страны. Важно, что членство в Халк маслахты будет получать любой президент, чей срок полномочий истек. В случае, если глава государства недееспособен, его обязанности переходят к главе верхней палаты парламента, который избирается тайным голосованием.

Меджлис состоит из 125 депутатов, они избираются по избирательным округам с примерно равным числом избирателей.

С одной стороны, инициируя создание двухпалатного парламента, Бердымухамедов демонстрирует курс на либерализацию и реформы. В частности, это делается для улучшения имиджа страны на международной арене.

Туркмения обладает третьими по размерам подтвержденными запасами газа в мире. В 2009 году Ашхабад переориентировал свой газовый экспорт на Китай. Пекин, в свою очередь, выдал кредиты на освоение одного из крупнейших в мире месторождений Галкыныш, достроил за свой счет газопровод через Узбекистан и Казахстан. Всего КНР выдала три кредита Туркмении.

Доходами от продажи газа Ашхабад погашает выплату кредита, который был взят на строительство трубопровода у Китая. Пандемия же еще больше усугубила экономическое положение страны, и, вероятно, вскоре Туркмения обратится за помощью к партнерам.

Вместе с тем, возвращаясь к либерализации, Бердымухамедов, вероятно, пытается также отвлечь внимание граждан, ощущающих на себе экономические последствия пандемии, на позитивные события.

Однако нельзя не заметить, что постепенно президент переходит к плану своего предшественника, создавая все тот же Народный совет, и готовя себе место председателя. Вполне вероятно, что Бердымухамедов пытается, таким образом, решить сразу две задачи — продемонстрировать курс на либерализацию и подготовить для себя почву при иллюзии транзита власти.

Ощутимых же изменений в Конституцию не предлагается. Статья о разделении ветвей властей исключена.

«Формирование качественно новой двухпалатной структуры национального парламента создаст благоприятные условия для укрепления правовой основы развития нашей независимой страны и повышения эффективности деятельности органов государственной власти», — заявил Бердымухамедов.