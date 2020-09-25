Поддержал протесты в Белоруссии: как увольняли заммэра Ялты

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что его заместитель Михаил Загорцев освобожден от занимаемой должности.

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«По итогам проведенной проверки по размещенному видеоматериалу с участием Загорцева М. Г. по факту поддержки оппозиции Белоруссии принято решение об освобождении должности заместителя главы администрации города Ялта Загорцевым. Сегодня я подписал соответствующее распоряжение», — написал Имгрунт.

Загорцев пробыл в должности вице-мэра четыре дня. Его назначили на должность 21 сентября. До этого он работал в Белоруссии: был председателем Бобруйского горсовета депутатов, а также главой Смолевичского районного исполнительного комитета.

После президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста. Они длятся уже полтора месяца. Первые митинги сопровождались задержаниями и применением различных средств для разгона протестующих.

Протесты были спровоцированы высоким результатом Александра Лукашенко на выборах — по данным ЦИК он набрал более 80%. Оппозиция выступила против такого результата, заявив, что власти все сфальсифицировали. Лукашенко, в свою очередь, неоднократно заявлял, что «выборы состоялись» и они легитимны — подтасовок, по его словам, не было.

Загорцев в августе публично осудил насилие со стороны силовиков и высказал свое мнение по поводу возможного вмешательства России в ситуацию в республике.

«Здесь много разговоров о российском следе… сложно поверить, мы до сих пор не можем поверить, что наши белорусы могут так издеваться над детьми и женщинами… Но если это россияне… если они придут не с добрыми намерениями, мы любим россиян, но если они придут, то [будет] 1941–1945 год... Поверьте, встанет каждый белорус. Мы этого никогда больше не допустим», — предупредил он в своем видеообращении.

Он также призвал белорусских чиновников и правоохранителей перейти на сторону народа. Загорцев отметил, что гордится своими детьми, которые с первого дня пошли на баррикады.

После этого бывший белорусский чиновник стал заммэра Ялты. Ранее крымский журналист и правозащитник Сергей Сардыко сообщил «Коммерсанту» о том, что в Крыму требовали отправить Загорцева в отставку.

«Глава города Иван Имгрунт назначил своим заместителем Загорцева, который совсем недавно публично угрожал России сопротивлением «как в 1941 году» в случае военной помощи президенту Белоруссии. Наверное, МИД, МВД и ФСБ РФ должны отреагировать на подобные заявления нового муниципального служащего администрации Ялты», — сказал журналист в комментарии изданию.

Сардыко подчеркнул, что горсовет не согласовывал назначение Загорцева. По словам журналиста, в Ялте уже обратились к депутату Госсовета Крыма Алексею Черняку с просьбой направить запрос в МВД и ФСБ РФ.

Они решили проверить высказывания Загорцева на предмет наличия в них признаков преступления, предусмотренного ст. 280 и 282 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, а также возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Изначально глава Ялты Иван Имгрунт отмечал в беседе с «Коммерсантом», что заявление его заместителя было озвучено под «сильным эмоциональным воздействием на конкретное событие». Это, по его словам, «явилось его реакцией на происходящее на родине, его реакцией отца и деда, имеющего сыновей и внуков».

Тогда же Имгрунт заверил, что проверочные мероприятия при трудоустройстве Загорцева на место замглавы города не выявили никаких нарушений, которые могли бы помешать это сделать. Но в то же время мэр города рассказал о проведении новой проверки.