«Передачи власти не будет»: Трамп уверен в победе на выборах

Глава Белого дома Дональд Трамп отказался гарантировать передачу власти после ноябрьских выборов президента США, передает CNBC. В ходе пресс-конференции в Белом доме главе государства задали вопрос, согласится ли он на мирную передачу власти, передает CNBC. В ответ Трамп раскритиковал прозрачность голосования по почте, указав, что оно может помешать его победе.

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«Что ж, посмотрим, что произойдет. Вы знаете, я очень сильно жаловался на бюллетени. Бюллетени — это катастрофа. Голосование по почте вышло из-под контроля. Демократы знают это лучше, чем кто-либо другой», — сказал Трамп.

Впрочем, далее он выразил уверенность в своей победе. «Передачи [власти] не будет, будет продолжение [полномочий Трампа]», — заверил глава Белого дома.

Кандидат на пост главы государства от Демократической партии Джо Байден раскритиковал эти слова президента США.

«Он говорит самые иррациональные вещи. Я не знаю, что еще сказать», — приводит The Hill слова демократа.

Сенатор-республиканец от штата Юта Митт Ромни сравнил слова Трампа с ситуацией в Белоруссии, где с 9 августа продолжаются массовые протесты с требованием от Александра Лукашенко уйти с поста президента ввиду нечестных, по словам оппозиции, выборов.

«В основе демократии лежит мирная передача власти. Отсутствие этого механизма мы видим в Белоруссии. Любое предположение о том, что президент может не уважать эту конституционную гарантию, немыслимо и неприемлемо», — написал Ромни в Twitter.

Также в четверг, 24 сентября, сообщается, что Байден стал популярнее Трампа среди избирателей в штатах Аризона, Мичиган, Висконсин и Пенсильвания.

Как пишет Reuters, в Мичигане и Висконсине демократ опережает республиканца на пять процентных пунктов (49% против 44% и 48% против 43%). В Пенсильвании на три процентных пункта (49% против 46%), а в Аризоне на один пункт (47% против 46%).

Соответствующий опрос проводился в шести американских штатах, в частности, во Флориде и Северной Каролине, с 11 по 16 сентября. В других двух штатах за Байдена и Трампа готовы проголосовать по 47% местных жителей.

Днем ранее стало известно, что бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг безвозмездно потратил более $16 млн на погашение штрафов примерно 32 тыс. осужденных во Флориде, чтобы они смогли восстановить свои избирательные права и проголосовать на президентских выборах.

На пожертвование от миллиардера могут рассчитывать только те осужденные, которые уже были зарегистрированы для голосования. Размеры их штрафов не должны превышать $1,5 тыс. Интересно, что они обязательно должны быть афроамериканцами или латиноамериканцами.

Влиятельные члены Демократической партии пытались активно бороться с этой нормой закона. В мае нынешнего года федеральный судья постановил, что этот закон является неправомерным.

Суд назвал установленное во Флориде правило «платой за голос», которая неконституционна для лиц, «которые по остальным критериям имеют право голосовать, но действительно не имеют возможности выплатить требуемую сумму».

Однако данное решение не было окончательным. В сентябре федеральный апелляционный суд отменил майское постановление.

Решение Блумберга об оплате штрафов бывших заключенных не решит существующую в штате проблему. Однако тех голосов, которые его средства обеспечат Демократической партии на ноябрьских выборах, может быть достаточно, чтобы Байден смог одержать победу в президентской гонке.

Ранее Трамп обещал США всяческие беды в случае своего провала на выборах, к примеру — биржевой крах. «Демократы хотят поднять некоторые налоги, в конечном счете все налоги. Это убьет [фондовый] рынок, уничтожит все, что мы делаем, включая новые рабочие места», — выражал уверенность глава Белого дома.

Он сравнивал положение на бирже после вероятной победы представителя Демократической партии с похмельем. «Если его [Байдена] изберут, то фондовая биржа окажется в состоянии сверхпохмелья и неминуемо рухнет», — говорил американский лидер в интервью Fox Business.

Байден же обвинял своего оппонента в «покорности» перед российскими властями. «Мы видели сообщения, что российские силы атаковали американских солдат в Сирии, поранили наших солдат. Вы слышали хотя бы слово от Трампа? Он хоть палец поднял? Никогда раньше ни один из президентов США не играл такой покорной роли в отношениях с российскими лидерами», — указывал кандидат от демократов.

Выборы президента США назначены на 3 ноября 2020 года.